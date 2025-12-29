"도서관의 미래는 건물이 아니라 사서의 전문성에 달렸다"

큰사진보기 ▲"사서 전문직화 필요"(사)한국도서관발전연구원의 정기훈 원장(문헌정보학 박사)이 27일 2026년도 정기총회 및 심포지엄에서 한국 도서관의 발전 과제를 제시했다. ⓒ 한국도서관발전연구원 관련사진보기

인공지능(AI)이 지식 생산과 정보 검색을 빠르게 대체하면서 도서관의 존재 이유에 관한 논쟁이 되살아나고 있다. 그러나 도서관이 단순히 책을 쌓아두는 공간이라면 이미 그 기능은 기술에 잠식됐을지 모른다. 진정한 경쟁력은 '무엇을 알고 있는가'가 아니라 '어떻게 판단하고 활용할 것인가'에 달려 있다. 여기서 도서관의 중심 역할, 특히 사서의 전문성이 재조명돼야 한다는 주장이 제기됐다.27일 경기도 화성시 동탄중앙도서관 3층 다목적실에서 열린 (사)한국도서관발전연구원 2026년도 정기총회 및 심포지엄에서 정기훈 한국도서관발전연구원장(문헌정보학 박사)은 '한국도서관 발전 방향 연구 – 사서와 한국도서관발전연구원 발전을 중심으로'를 주제로 발표하며 사서 직무의 전문직화를 핵심 과제로 제시했다.정 원장은 발표에서 "도서관의 미래는 건물이나 장비가 아니라 사서의 전문성에 달려 있다"고 강조했다. 그는 현재 사서 직무가 도서 대출·반납과 같은 행정적 역할에 머물러 있어 전문성이 충분히 발휘되지 못하고 있다고 진단하면서 이를 국가가 책임지는 전문직으로 재설계해야 한다고 강조했다.사서 직무를 전문직으로 정착시키는 방안으로는 사서 자격증 제도를 국가고시 체계로 전환하고, 1급·2급·준사서 등 자격 등급을 명확히 구분해 직무 범위와 근무 환경을 제도화하는 것이 제안됐다. 또, 인공지능 활용, 디지털 리터러시, 독서 상담, 정보 큐레이션 등 새로운 역량에 대한 지속적인 교육 시스템 구축도 강조됐다.정 원장은 "사서의 전문성을 강화하는 것은 단지 도서관 서비스 질을 높이는 데 그치지 않는다"면서 "이는 정보의 홍수 속에서 시민이 올바른 판단을 할 수 있도록 돕는 국가적 자산을 만드는 일"이라고 밝혔다.이 같은 제안은 단지 도서관 내부 문제를 넘어 국가 경쟁력과 직결된 과제로 읽힌다. 인공지능 기반 정보서비스가 빠르게 확산되는 상황에서, 정보의 신뢰성과 맥락을 이해시키는 역할은 기술이 쉽게 대체할 수 없는 영역이다.전문성을 갖춘 사서는 이용자의 정보 이해를 돕고, 잘못된 정보와 편향된 콘텐츠로부터 시민의 판단력을 지키는 중재자 역할을 맡는다. 이런 기능이 체계적으로 작동할 때, 사회 전체의 인지역량과 생산성이 향상될 수 있다.해외 사례도 참고할 만하다. 핀란드과 북유럽 국가에서는 사서를 디지털 시민교육, 미디어 문해력 교육, 지역 커뮤니티 조정자로 육성하면서, 도서관을 평생교육의 거점으로 운영하고 있다. 이들 국가는 국가 차원에서 사서 교육을 지원하고, 도서관이 사회적 통합과 지식 기반 형성에 기여하도록 제도화했다.정기훈 원장은 "사서는 정보의 중립적 중개자이자 시민의 판단을 돕는 설계자"라며 "사서 직무 전문직화는 도서관의 경쟁력을 높이는 동시에, 사회 전체의 정보 활용 능력을 높이는 기반"이라고 말했다. 그는 이어 "지속적인 교육과 전문성 검증 구조를 갖출 때 도서관은 단순한 문화시설이 아니라 국가 경쟁력을 강화하는 전략적 인프라로 자리매김할 수 있다"고 덧붙였다.도서관이 미래 사회에서 의미 있는 역할을 수행하기 위해서는 사서가 단순한 행정인력이 아니라 전문적인 지식 설계자로 인정받아야 한다는 이번 발표는, 정보 홍수 시대에 시민의 판단력을 지키는 기반을 구축해야 한다는 문제의식을 제기한다. 사서 직무 전문직화는 문화 정책을 넘어 사회 전체의 경쟁력을 높이는 중요한 과제로서 주목받아야 한다.