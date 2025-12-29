여야 '공천 전쟁' 포문 열었는데... "내 지역구가 여기 맞나요?"

큰사진보기 ▲텅 빈 국회 본회의장 전경.지방선거가 6개월 앞으로 다가왔지만, 광역의원 선거구 획정을 위한 법적 논의는 멈춰있다. ⓒ 대한민국 국회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 고양시 지역 사회에서 풀뿌리 민주주의와 로컬 거버넌스 이슈를 지속적으로 취재해 온 시민기자입니다. 지방선거는 지역 주민의 삶을 바꾸는 가장 중요한 정치 일정입니다. 그러나 정당들의 엄격한 '선수 선발' 노력에 비해, 공정한 경쟁의 토대가 되어야 할 선거구 획정은 기득권 정당에 의해 매번 뒷전으로 밀려나고 있습니다.



선거구 획정 지연의 최대 피해자는 결국 정치 신인과 유권자입니다. 거대 양당뿐만 아니라 다양한 목소리를 대변하는 소수 정당 후보들에게도 공정한 기회가 주어지기 위해서는, 국회가 당리당략을 떠나 조속히 선거구 획정을 마무리해야 합니다. 이 기사가 '깜깜이 선거'를 막고 유권자의 권리를 찾는 데 작은 보탬이 되기를 바랍니다.

2026년 6월 3일, 제9회 전국동시지방선거의 날이 밝아오고 있다. 선거일까지 남은 시간은 불과 6개월 남짓. 정치권의 시계는 이미 숨 가쁘게 돌아가기 시작했다.거대 양당은 물론 조국혁신당, 개혁신당 등 제3지대 정당들까지 일제히 지방선거 체제로 전환하며 '인재 영입'과 '검증'의 칼을 갈고 있다. 특히 여당인 더불어민주당은 전례 없는 고강도 검증 기준을 내세우며 가장 먼저 치고 나갔다. 하지만 정작 이들이 뛰어야 할 '운동장'인 광역의원 선거구는 국회의 직무유기로 인해 아직 밑그림조차 그려지지 않은 상태다. '역대급 검증'과 '깜깜이 선거구'가 공존하는 2025년 세밑의 기형적인 풍경을 들여다봤다.더불어민주당 중앙당 공직선거후보자추천관리위원회는 지난 12월 19일 공고를 내고 본격적인 예비후보자 자격 심사에 돌입했다. 광역단체장 후보자는 물론, 경기도당을 비롯한 각 시·도당을 통해 기초단체장과 지방의원 출마 희망자들의 접수를 시작했다. 접수 기간은 중앙당 기준 2026년 1월 2일까지로, 연말연시를 반납한 '속도전'이다.민주당의 이번 검증은 그야말로 '현미경'이다. 가장 눈에 띄는 대목은 가상자산(암호화폐) 검증의 의무화다. 후보자 본인은 물론 배우자, 직계존비속의 가상자산 보유 현황을 기준일(2025.12.31) 시가로 1원 단위까지 신고해야 한다. 단순히 보유 여부만 묻는 게 아니라, 가상자산 거래소(사업자)가 발행한 잔액 증명서를 반드시 첨부해야 하며 , 비트코인 등 구체적인 코인 명칭과 수량까지 기재해야 한다. 부동산 투기 여부를 가리기 위해 실거래가 기재도 의무화했다.다른 정당들의 발걸음도 빨라졌다. 국민의힘 역시 지방선거 승리를 위해 당무감사를 마무리하고 조직 정비에 박차를 가하고 있다. 아직 민주당처럼 세부 공고문이 공개되진 않았으나, 당내에서는 "민주당보다 도덕성 기준이 낮아서는 안 된다"는 기류 속에 강력한 부적격 기준 마련을 고심 중인 것으로 알려졌다.제3지대의 움직임도 분주하다. 지난 총선에서 돌풍을 일으켰던 조국혁신당은 이번 지방선거를 통해 풀뿌리 조직을 안착시키겠다는 목표 아래, 호남과 수도권을 중심으로 경쟁력 있는 후보 발굴에 나섰다. 개혁신당 역시 젊은 층과 중도 보수층을 겨냥한 참신한 인재 영입에 공을 들이며 거대 양당의 틈바구니를 파고들 준비를 마쳤다. 진보당 등 군소 정당들도 지역 밀착형 후보들을 전진 배치하며 일찌감치 바닥 민심 훑기에 나섰다.문제는 '선수'들은 몸을 풀고 라커룸을 나섰는데, 정작 '경기장 라인'이 그려지지 않았다는 점이다. 바로 국회의 고질적인 병폐인 '선거구 획정 지연' 사태다.국회입법조사처가 지난 26일 긴급 발간한 '시·도의회의원 선거구획정위원회 설치, 왜 필요한가' 보고서에 따르면, 현행 공직선거법은 국회의원과 기초의원 선거구 획정 절차는 두고 있으면서도, 유독 광역의원(시·도의원) 선거구 획정에 대해서는 '누가, 언제, 어떻게' 정하는지에 대한 규정이 전무하다.엎친 데 덮친 격으로 헌법재판소는 최근 광역의원 선거구 인구 편차 허용기준에 대해 헌법불합치 결정을 내렸다. 인구 편차를 기존 4:1에서 3:1로 줄여 투표 가치의 평등을 맞추라는 주문이다. 이에 따라 인구가 급증한 신도시는 선거구를 쪼개고, 인구가 줄어든 농어촌은 합쳐야 하는 대대적인 '지각변동'이 불가피하다.하지만 국회는 요지부동이다. 중앙선거관리위원회는 광역의원 입법 개선 시한인 2026년 2월 19일까지 선거구 획정을 마쳐달라고 촉구했지만, 여야는 서로의 유불리를 계산하느라 논의 테이블조차 제대로 펴지 않고 있다. 2018년, 2022년 지방선거 때도 선거일 직전에야 날치기로 선거구를 획정했던 '나쁜 선례'가 이번에도 반복될 조짐이다.현장의 혼란은 극에 달했다. 108만 특례시인 경기도 고양시의 경우, 창릉신도시 등 대규모 택지 개발로 인구 이동이 심해 선거구 조정 1순위 지역으로 꼽힌다.경기도 광역의원 출마를 준비 중인 민주당 예비후보 C씨는 "당에서는 코인 내역까지 털어서 검증받으라고 닦달하는데, 정작 내가 출마할 지역구가 옆 동네와 합쳐질지 쪼개질지는 아무도 모른다"며 "아침마다 지역 사회에 얼굴을 알리러 나가면서도 '여기가 내 지역구가 맞나' 하는 불안감에 시달린다"고 토로했다.조국혁신당 소속으로 출마를 준비하는 D씨 역시 "거대 양당이 선거구 획정을 늦추는 건 기득권을 지키기 위한 꼼수 아니냐"며 "신인들에게는 자신을 알릴 시간과 기회가 절대적으로 부족한데, 선거구마저 오리무중이니 '기울어진 운동장' 정도가 아니라 '보이지 않는 운동장'에서 뛰는 꼴"이라고 비판의 목소리를 높였다.국회입법조사처는 보고서를 통해 현재의 '입법 공백' 상태가 특정 정당이나 현역 의원들의 이해관계에 따라 선거구가 기형적으로 획정되는 '게리맨더링(Gerrymandering)'으로 이어질 수 있다고 경고했다.보고서는 "선거구 획정이 늦어질수록 예비후보자 등록과 선거 운동에 차질이 생기고, 유권자의 알 권리가 침해되어 선거의 공정성이 훼손된다"며 , "광역의원 선거구 획정도 국회의원 선거처럼 독립적이고 전문적인 기구에 맡겨야 한다"고 제언했다.시민들의 반응은 냉소적이다. 고양시 화정동에 거주하는 박아무개(48)씨는 "정당들이 자기들끼리 공천 심사비 100만 원씩 걷는 건 칼같이 하면서, 정작 국민의 투표권이 걸린 선거구 획정은 나 몰라라 한다"며 "민주당, 국민의힘 할 것 없이 국회의원들이 자기 밥그릇 챙기느라 직무유기를 하는 것"이라고 꼬집었다.법적 시한인 2026년 2월 19일까지는 채 두 달도 남지 않았다. 이 기간 내에 획정이 완료되지 않으면, 예비후보자들은 자신의 지역구가 어디인지도 모른 채 등록을 해야 하거나, 최악의 경우 등록 자체가 불가능한 사태가 발생할 수도 있다.민주당은 '도덕성 검증'을, 국민의힘은 '경쟁력'을, 제3지대는 '새바람'을 외치며 링 위에 오를 준비를 마쳤다. 하지만 심판이자 경기장 관리자인 국회가 문을 열어주지 않는다면, 그 모든 준비는 공허한 외침이 될 수밖에 없다. 국회는 더 이상 늦기 전에 선거구 획정 논의에 착수해야 한다. 그것이 유권자에 대한 최소한의 도리다.