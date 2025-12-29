조선왕조 척불정책과 처능의 저항

큰사진보기 ▲삼릉계석조여래좌상조선 시대의 억불 숭유 정책 탓이었을까. 1964년에 동국대학교 학생들에 의해 발견된 그 불상은 머리가 없다. ⓒ 김연옥 관련사진보기

조선왕조 500년은 한국 역사상 불교가 가장 심하게 탄압받는 시대였다. 조선조는 숭유억불정책에 따라 철저하제 배불책으로 일관하였다. 불법은 사태(沙汰)를 당하고 승려는 천대를 받았다. 법난이 계속되었으며 도성에서 쫓겨 산중 불교로 간신히 명맥을 유지하였다.태조 이성계는 창업 이전부터 독실한 불교 신자였다. 그는 태고(太古)와 나옹(懶翁) 등 고승을 사사하고 특히 무학대사와 자초(自超) 대사와는 각별한 관계를 맺고 있었다. 조선왕조 창업에 결정적인 계기가 된 위화도회군 때에는 승장인 신조(神照)의 도움을 입었고, 등극 후에는 무학을 왕사(王師)로 삼아 건국 사업을 지도받았다.그럼에도 조선왕조는 척불책으로 일관하였다. 고려 말기 불교의 폐악이 극에 달해 이반된 민심을 새 왕조로 돌리기 위해 숭유척불책을 쓴 것이다. 특히 조선조의 이념적 기틀을 마련한 정도전과 같은 극렬한 척불주의자의 역할이 크게 작용하였다. 숭유억불책이 본격적으로 시작된 것은 3대 태종 때부터이며, 태종에 이어 세종 그리고 연산군 때 절정에 이르렀다.태종은 즉위와 함께 과감한 척불책에 나서 '척불 7대책'을 폈는데 그 내용을 보면 다음과 같다.① 사원의 수를 줄이고 승려를 환속시킬 것. ② 사원 소유 토지를 국유로 몰수할 것. ③ 사원 노비를 거두어 군정(軍丁)에 충당할 것. ④ 도첩제(度牒制)를 엄하게 할 것. ⑤ 종파를 11종에서 7종으로 병합할 것. ⑥ 왕사-국사(國寺)를 폐지할 것. ⑦ 능사(陵寺)의 제도를 폐지할 것 등이다.태종의 뒤를 이어 등극한 세종은 흔히 우리 역사상 가장 위대한 성군으로 꼽힌다. 그럼에도 불교에 대해서는 지독한 편견으로 가혹한 억불정책을 단행하였다. 세종은 ① 사사(寺社)의 노비와 승려들이 상전(相傳 : 대대로 이어짐)하는 법손(法孫)의 노비를 속공(屬公 : 관부의 소유로 넘김)할 것. ② 7종을 선(禪)·교(敎) 양종으로 폐합할 것. ③ 사원수를 대폭 줄일 것. ④ 내불당을 폐합할 것. ⑤ 도성 내에는 홍천사와 흥덕사만을 남기고 나머지 사원은 전부 철폐할 것. ⑥ 철폐된 절의 불상과 종을 녹여서 병기로 만들 것. ⑦ 불사의 실행을 줄여서 비용을 절약할 것. ⑧ 승도들이 함부로 도성 내에 출입하는 것을 금할 것. ⑨ 도첩제를 엄하게 하고 특히 연소자의 출가를 금할 것 등을 시행하였다.세조는 단종을 폐위하고 수많은 충신을 죽이고 등극한 '업보'를 씻기 위해서였는지 불교에 비교적 관대하였다. 그러나 뒤를 이은 예종과 성종대에는 다시 척불책이 강화되었다. 이들은 새로 승려가 되는 것을 제도적으로 금지하고 기존 승려들에게도 환속하도록 강요하였다.조선시대 가장 혹독한 불교 탄압을 한 임금은 연산군이다. 선·교 양종과 승과제도를 폐지하고, 사원이 소유하는 모든 농토를 몰수하였다. 삼각산에 있는 모든 사원에서 승려들을 몰아내고 원각사를 폐사한 자리에 기생들을 관장하는 장낙원을 만들었다. 또 비구니들이 거처하는 절을 헐고 이들을 노비로 삼기도 했다.연산군은 척불책뿐만 아니라 유교에 대해서도 탄압하였다. 성균관을 철폐하여 유연지로 만들고 여기에 모셨던 공자상을 고산암 태평관으로 옮겼다. 연산군의 폐악은 척불이나 척유라기 보다는 폭군에 의한 광란의 행태라고 해야 할 것이다.불교의 교맥(敎脈)이 단절되는 탄압을 받았음에도 국난이 닥치자 승려들은 호국전선에 앞장섰다. 임진왜란 때는 서산·사명·처영·전묵·영규 등 승장들이 일어나 왜적 토벌에 혁혁한 공을 세웠다. 이에 따라 선조는 서산대사를 제1대 도총섭, 사명대사를 제2대 도총섭에 임명할 정도로 불교 지도자들의 공적을 높이 인정하였다. 정묘-병자호란 때에도 두청·각성·명조대사 등이 큰 공을 세웠다.그러나 왜란과 호란이 끝난 뒤에도 정부의 척불책은 별로 나아지지 않았다. 조선 불교가 태조의 개국과 양대 병란을 이겨내는데 크게 기여했으면서도 배척을 당했지만 교단이나 승려들의 강력한 저항이 없었던 것은 기이한 일이다.물론 승려들의 저항이 전혀 없었던 것은 아니다. 전후 세 차례에 걸쳐 '저항'이 시도되었는데, 첫 번째는 태종 6년에 조계종 승려 성민(省敏)이 조정의 가혹한 불교 탄압 정책의 시정을 촉구하였다.성민은 정부가 사원의 토지와 노비를 삭감하자 수백 명의 승도들을 대궐로 이끌고 가서 신문고를 쳐 임금에게 직접 호소하였다. 그러나 태종은 끝내 이를 들어주지 않아 아무런 성과도 얻지 못하였다.두 번째는 세종 원년에 승려 30여 명이 비밀리에 국경을 넘어 명나라로 들어가 명제에게 본국의 불교 탄압을 호소하여 국제적으로 문제가 되었다. 이들은 불심이 돈독한 명제를 찾아가 조선 조정이 불교 탄압을 중지하도록 조처해 줄 것을 호소하였다. 불교판 '황사영 백서'사건이라 하겠다.이 일로 명나라의 압력으로 약간의 완화 조처가 이루어졌다. 명제의 사신이 왔을 때는 그를 영접하는 의식에 왕이 군신 외에 승려들을 거느렸으며, 이때는 승려들도 말을 타도록 허락하였다. 그러나 이것은 명나라에 대한 눈가림이고 일시적인 것이었을 뿐이다.세 번째는 세종 3년의 일이다. 묘향산의 승려 적휴(適休)가 도반 8명과 함께 명나라에 건너가 명제에게 고국의 척불 중지를 소청하였다. 두 번째와 비슷한 사건이었다.앞의 세 사건이 국왕에게 호소하거나 외세를 끌어들여 상황을 개선하려는 일종의 사대적 행동이었다면 저술을 통해 이를 시정하려는 시도도 있었다. 기화(己和, 1376~1433)는 저서 <현정론(顯正論)>을 통해 불교의 우수성과 유교와의 상통성을 동시에 전개하였다. 그러나 이는 불교 탄압에 대한 비판이 아니라 호불론을 제기하는 수준이었다.보우(普雨, ?~1565)는 <일정론(一正論)>에서 불교와 유교를 하나로 조화시키는 '유불조화사상'을 제시하여 불교에 대한 이해를 넓히려 하였다. <일정론> 역시 척불에 저항하기보다는 불교 자구책의 일환이라 할 것이다.이밖에 저자와 연대 미상의 저술 <유석질의론(儒釋質疑論)>이 나왔다. 이 책은 척불에 대한 반론서로서 불교와 유교, 도교가 서로 상통하여 일치한다는 주장을 담고 있다. 이런 주장 탓으로 저자가 이름을 밝히지 못하였을 것으로 추측된다.조선왕조의 혹독한 불교 탄압에 당당하게 저항한 이는 현종 때의 백곡(白谷) 처능(處能)이다. 속성이 김씨인 백곡은 15세에 출가하여 벽암 각성(覺性, 1575~1660)의 문하에서 법문을 익혔다. 64세로 입적할 때까지 그는 대둔산 안심사 등에서 기거하며 <대각등계집 (大覺登階集)> 등의 저술을 남겼다. 그의 시와 문사가 유려하고 호방하여 당시 이름난 유학자들의 상찬(賞讚)을 받았으며, 효종은 세자로 있을 때 백곡의 문덕이 높은 경지에 있음을 극찬하였다.백곡은 조정의 척불이 날로 더해 감을 지켜보면서 전국의 승려를 대표하여 현종에게 상소문 <간폐석교소(諫廢釋敎疏)>를 올렸다. 국가의 부당한 배불시책에 대해 대부분의 승려들이 저항할 기력을 상실한 채 참담한 현실을 묵수할 때 백곡만이 장장 8만 자에 달하는 '간소(諫疏)'를 통해 폐불론자들의 논거를 반박하고 척불정책의 부당함을 이론적으로 비판하였다. 백곡의 '간소'는 조선왕조 시대의 상소문 중 가장 긴 내용으로서 필력과 논리에서도 빠지지 않는다는 평가를 받고 있다. 척불정책 500년의 역사에서 유일무이한 불도의 저항다운 저항이었다. 이 '간소'가 현종에 의해 받아들여지지는 않았지만 조선 불교를 전폐시키려던 효종의 폐불 계획만은 막을 수 있었다.