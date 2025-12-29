뚜안씨 유가족, 대구에서 서울로

故 뚜안 사망사건 진상규명과 강제 단속 중단을 위한 대구경북지역 공동대책위원회(이하 대책위)는 29일 故 뚜안씨의 아버지와 함께 청와대 분수대 앞에서 108배를 진행했다.
뚜안씨는 지난 10월 28일 경주에서 열린 APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation, 아시아 태평양 경제협력체) 성공 개최를 위해 대구 성서공단에서 진행된 미등록 이주민에 대한 정부 합동단속 탓에 사망하였다. 뚜안씨는 2025년 2월 대구에 있는 계명대학교 국제통상학과를 졸업하고 구직 비자(D-10)를 받아 취직을 준비하던 중이었다. 법무부 이민조사과는 26일 보도 설명자료를 통해 이런 뚜안씨 사망 사건에 대하여 공단 내 강제 단속 중 사망한 것이 아니라고 발표했다.
그러나 법무부의 입장과는 배치되는 증거들이 나오고 있다. 대책위가 자체적으로 구성한 진상 조사단과 법률지원팀은 성서공단 내 CCTV를 분석한 결과 뚜안씨의 사망은 대구출입국·외국인사무소가 진행한 단속 시간 내에 발생했다는 것을 밝혀냈다. 대구출입국·외국인사무소의 차량이 뚜안씨 사망 추정 시간인 18시 30분보다 10여 분가량 늦은 18시 43분께 출입국사무소 단속반 차량으로 추정되는 차량이 빠져나가는 것을 진상 조사단 측이 사건 현장 인근 CCTV를 밤새 돌려보며 찾아낸 것이다(관련기사: 뚜안씨 사망 후 현장 빠져나가는 단속버스 추정 영상 공개
https://omn.kr/2ghcu).
이에 따라 현재 대책위는 정부의 사과 및 진상규명 촉구를 위해 용산 대통령실 앞에 농성장을 꾸려 21일째 농성중이다. 대통령실이 용산 국방부 청사에서 청와대로 옮겨감에 따라 뚜안씨 아버지가 청와대 앞에서 108배를 진행했다. 이어서 농성단과 단체활동가들이 릴레이 형식으로 108배를 진행했다.
이주노동자차별철폐네트워크_사람이왔다 집행위원 고태은 활동가는 108배를 진행하게 된 경위에 대하여 "우선 유가족에 대한 정부의 사과와 재발 방지를 요구하려고 한다"고 설명했다. 고 활동가는 "뚜안씨를 죽음에 몰아넣은 강제 단속 때에는 미란다 원칙도 고지하지 않고 수갑을 채워 연행했다"며 "이는 명백한 국가폭력이라고 밝혔다. 이어 고 활동가는 "법무부의 할당량 채우기식 강제 단속이 불러온 국가폭력"이라며 "이러한 강제 단속 제도는 즉각 중단해야 한다"고 말했다.