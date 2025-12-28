이혜훈 '전격 제명'한 국힘, "대통령 통합 의지에 제명으로 화답"

큰사진보기 ▲이혜훈 기획예산처장관 후보자(자료사진). ⓒ 유성호 관련사진보기

국민의힘이 더불어민주당 정부 초대 기획예산처장관 후보자로 지명된하고 당직자로서 행한 모든 당무행위 일체를 취소하는 조치를 단행했다. 28일 오후 이재명 정부 대통령실 장차관급 인사 발표 후 긴급 최고위원회의를 열고 내린 조치다.국민의힘은 28일 오후 5시 35분께 보도자료를 내고 이 같은 의결 사항을 알렸다. 국민의힘은 "오늘 제명된 이혜훈 전 의원은했다"면서 "지방선거를 불과 6개월을 남기고를 했다"고 설명했다.이어 "국무위원 내정 사실을 밝히지 않은 채 선출직 공직자 평가를 실시하는 등 당무 행위를 지속함으로써 정상적인 판단을 할 수 있는 자라면 도저히 할 수 없는 행태로했다"고 판단했다.또한 국민의힘은 "나라 곳간을 책임지는 국무위원직을 정치 거래의 대상으로 전락시킨 이재명 대통령과 이혜훈 전 의원을 강력히 규탄하며, 대국민 사과와 함께 최대한 빠른 시일 내에 국민 앞에 책임 있는 조치를 취할 것을 촉구한다"고 밝혔다.제명 등 징계는 윤리위원회의 의결을 거친 뒤 최고위원회의에서 최종 결정을 내리는 게 일반적이나 현재 국민의힘 윤리위원장이 공석인 관계로 이혜훈 전 의원 제명 건은 최고위원회의에서 직결했다.이혜훈 기획처장관 후보자는 국민의힘 초강세 지역인 서울 서초갑에서 3선을 지낸 중진 의원 출신이다. 이후 지역구를 바꿔 현재 서울 중·성동을 당협위원장을 맡고 있었다. 그런 와중에 초대 기획처장관 후보자로 입각의 문이 열린 것. 이 후보자는 향후 국회 교섭단체간 협의로 인사청문회 일정이 잡힐 예정이다.이혜훈 전 의원의 장관 후보자 지명 소식이 알려진 직후 국민의힘은 '정치 도의상 맞지 않는 행위'라며 분개했다. 특히를 당겼다.배현진 국민의힘 서울시당 위원장은 별도의 입장문을 내고 "몰염치한 정치 행보에 국민의힘 서울시당은 경악을 금할 수 없다"라며 "당원들의 신뢰와 기대를 처참히 짓밟으며 이재명 정부에 합류하는 것은 정치적 도의를 넘어선"라고 힐난했다. 배 의원은 <오마이뉴스>의 이혜훈 후보자의 탈당계 제출 유무 관련 질의에 "(탈당) 기미가 전혀 없었고, 지금(28일 오후 4시 15분)까지 탈당계 제출 안 됐다"라고 답했다.주진우 국민의힘 의원은 이혜훈 국민의힘 중·성동을 당협위원장 명의로 게첩된 '민주당의 내란선동에 대한민국이 무너지고 있습니다' 현수막 사진을 소셜미디어에 올리면서 "보수의 변절은 유죄!"라고 썼다.국민의힘 당규상 상대 당 정부에 입각한다고 해서 징계할 수 있는 명징한 규정이 있는 것은 아니다. 다만 국민의힘 원내대표실 측 관계자는 <오마이뉴스>와의 통화에서 "이혜훈 전 의원이 당협위원장을 하고 있었지 않나. 당원들에 대한 예의가 아니다"라면서 "또한 입각에 있어 당내 어떤 상의나 논의 없이 독단적으로 판단했다는 것은 부적절하다"고 언급했다.참고로 국민의힘 윤리위원회 당규 20조에는 징계 사유가 적시돼 있는데, 이혜훈 전 의원의 경우엔 '당에 극히 유해한 행위를 했을 때' '정당한 이유 없이 당명에 불복하고 당원으로서의 의무를 이행하지 아니하거나 당의 위신을 훼손했을 때'에 해당하는 것으로 해석된다.국민의힘이 '제명 의결'로 발끈한 가운데 더불어민주당은 이재명 대통령의 인사를 높이 평가하는 반응이 주를 이뤘다. 조승래 민주당 사무총장은 이날 이혜훈 전 의원 제명 전 페이스북에 "만약 이렇게(이혜훈 전 의원을 징계를) 결정한다면 제1야당의 전직 의원이자, 현 지역위원장을 국가예산의 기획·편성·총괄·관리하는 요직 중의 요직인 기획예산처장관에 임명한 대통령의 통합 의지에 제명으로 화답하는 꼴"이라며 "국가와 국민을 위한 통합 정치는 없는 국민의힘은 참 한심한 정당"이라고 꼬집었다.강득구 민주당 의원은 "통합과 실용주의 인사의 정수를 보여주는 한 장면"이라면서 "이것이 이재명표 정치라고 생각한다. 출신을 가리지 않고, 이념에 매몰되지 않고 오로지 능력만 보고 적재적소 인사를 하는 것이 이재명 대통령의 철학"이라고 치켜세웠다.이혜훈 전 의원을 비롯해 김성식 전 의원(국민경제자문회의 부의장)의 입각을 두고 민주당의 중도화 전략 시사점을 분석하는 평가도 있다.은 "단순히 정치 노선에 중도 내지는 보수화를 이야기하는 게 아니라,하겠다는 것"이라면서 "그리고 그러한 행보의 결과로서시키겠다는 것"이라고 분석했다.한편 이혜훈 후보자가 최근 '윤어게인' 주장을 했다는 점을 짚는 기류도 있다. 조국 조국혁신당 대표는 이날 자신의 소셜미디어에 이혜훈 후보자의 과거 국민의힘 활동 시절 언론 보도 내용을 게재했다. 해당 게시물에는 '대통령을 석방하라'는 문구가 적힌 선전물을 들고 있는 이혜훈 후보자의 모습이 담겼다.