'국힘 출신' 장관후보 이혜훈 "이재명 국정목표, 내 입장과 똑같아"

이재명 정부의 초대 기획예산처장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 새누리당(현 국민의힘) 의원이 "무거운 책임감을 느낀다"면서 "정치적 색깔로 누구에게도 불이익을 주지 않고, 적임자라면 어느 쪽에서 왔든지 상관없이 기용한다는 이재명 대통령의 방침에 깊이 공감한다"고 밝혔다. 국민경제자문회의 부의장으로 지명된 김성식 전 바른미래당 의원도 입장을 내 "경제와 민생 분야에서 저의 미흡한 역량이라도 보태고자 한다"는 일성을 냈다.
이혜훈 기획처장관 후보자는 28일 오후 지명 소감이 담긴 입장문을 내 "기획예산처는 국가의 미래를 기획하는 전담 부처로서, 복지와 성장 모두를 달성하고 지속 성장을 이뤄내야 한다는 이재명 정부의 국정 목표를 수행하는 곳인 만큼 그 역할을 충실히 수행하기 위해 최선을 다하겠다"고 다짐했다.
이 후보자는 "앞으로 있을 인사청문회를 성실하게 준비하고, 국민과 국가에 헌신하는 모든 일에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.
그는 국민의힘에서 '명백한 배신', '제명 건의'가 나오는 여론을 의식한 듯 "정치적 색깔로 누구에게도 불이익을 주지 않고, 적임자라면 어느 쪽에서 왔든지 상관없이 기용한다는 이재명 대통령의 방침에 깊이 공감한다"라고 밝혔다.
이어 "경제·민생 문제 해결은 정파나 이념을 떠나 누구든지 협력해야 할 일이라는 것이 저의 오랜 소신"이라면서 "성장과 복지 모두를 달성하고 지속 성장을 이뤄내야 한다는 이재명 정부의 국정 목표는 평생 경제를 공부하고 고민해 온 저 이혜훈의 입장과 똑같다"고 말했다.
마지막으로 "갈등과 분열이 대한민국 국정에 어느 때보다 큰 걸림돌이 되고 있는 지금, 무거운 책임감으로 제가 평생 공부해 오고 쌓아 온 모든 것을 경제 살리기와 국민 통합에 쏟아붓겠다"는 다짐도 남겼다.
김성식 "경제·민생에 역량 보태고자 한다"
국민경제자문회의 부의장을 맡게 된 김성식 전 의원도 이날 오후 소셜미디어에 입장을 올렸다. 김 부의장은 "국민경제자문회의의 의장은 이재명 대통령인데, 통상 부의장이 자문회의 안팎의 전문 역량들을 네트워킹하며 주어진 정책 업무를 챙겨나간다고 한다"라고 역할을 설명했다. 김 부의장의 설명을 종합하면, 자문회의는 경제·민생 관련 현장 여론과 다양한 전문가의 입장을 모아내 주요 정책 방향을 수립·제안하는 일을 한다.
"내란으로 민주주의가 큰 위기를 겪었고 국내외 경제적 도전과 리스크(위험)가 엄중한 시기"라고 짚은 김 부의장은 "유능한 국정으로 성과를 거둬야 나라가 미래로 나아갈 수 있다"고 봤다. 그는 "대통령의 어깨에만 놓여진 과제가 아니라 우리 국민 모두에게 참으로 절실한 과제"라면서 " 저는 경제와 민생 분야에서 저의 미흡한 역량이라도 보태고자 한다"고 밝혔다.
그는 "이재명 대통령과 저는 일면식도 없다"면서 "그럼에도 불구하고 저에게 부의장 직책을 맡긴 것은 국민경제자문회의 본연의 역할을 더욱 충실하게 해달라는 뜻이라고 생각한다. 명예롭고 무거운 공직임을 직시하고 최선을 다하겠다"고 다짐했다.
