광주교육감 시민공천 단일화에 김용태·오경미·정성홍 등록

큰사진보기 ▲왼쪽부터 정성홍, 오경미, 김용태 후보자. ⓒ 광주민주진보시민교육감후보시민공천위 관련사진보기

AD

이정선 광주교육감에 맞서 내년 6월 교육감 선거 후보 단일화를 추진 중인 광주시민공천위원회는 김용태·오경미·정성홍 3명이 후보로 등록했다고 28일 밝혔다.이들 후보는 등록과 함께 공천 결과에 승복하겠다는 서약서도 제출했다.시민공천위는 조만간 후보 측과 공천 규정 협의에 착수한다. 합의가 결렬되면 늦어도 내년 1월 7일 이전 전체 대표자회의를 열어 공천룰을 확정할 방침이다.시민공천위는 토론회, 공천위원 투표, 시민 여론조사를 거쳐 내년 2월 11일 단일 후보를 확정하겠다는 일정을 제시한 바 있다.시민공천위는 투표에 참여할 시민공천위원단 2만 명을 목표로 내년 1월 23일까지 모집한다.시민공천위는 현재 14세 이상 청소년 600명을 포함해 시민 8000명이 참여했다고 밝혔다.진보 성향 시민단체 110여 곳이 참여한 시민공천위는 이정선 교육감에 대해 "각종 비리 의혹으로 리더십을 상실했다"고 주장하며, 이 교육감에 맞설 단일 후보 배출을 목표로 이달 초 출범했다.