배현진, 이혜훈 장관 지명에 "명백한 배신, 일제 부역 같아"

[기사 수정 : 12월 28일 오후 4시 10분]
이재명 정부 초대 기획예산처장관 후보자로 이혜훈 전 새누리당 의원이 지명되자 국민의힘 서울시당 위원장을 맡고 있는 배현진 국민의힘 의원이 "명백한 배신행위"라면서 날을 바짝 세웠다. 이혜훈 기획처장관 후보자가 현직 국민의힘 서울시당 중구·성동구을 당협위원장이라는 이유다.
이혜훈 후보자 장관 지명 소식이 알려진 28일 오후 3시 32분께 배현진 의원은 자신의 소셜미디어에 "이혜훈 국민의힘 서울 중‧성동을 당협위원장의 몰염치한 정치 행보에 국민의힘 서울시당은 경악을 금할 수 없다"라는 반응을 올렸다.
배 의원은 "국민의힘의 전략적 요충지이자 강세 지역인 서울 서초갑에서 3선을 지낸 전직 중진 의원이자 현직 중·성동을 당협위원장이 탈당계조차 내지 않고 이재명 정부에 합류하는 것은 정치적 도의를 넘어선 명백한 배신행위"라고 힐난했다.
배현진 의원은 '일제 부역 행위'라는 표현도 서슴지 않았다. 그는 "특히 재정전문가로서 대한민국 미래에 큰 위해가 될 이재명 정부의 포퓰리즘 확장 재정 기조를 막기 위해 우리 국민의힘이 혼신의 힘을 다 해온 것을 누구보다 잘 알고 있는 이 지명자의 행보는 자기 출세를 위해 양심과 영혼을 팔았던 일제 부역 행위와 다름없다"고 폄훼했다.
배 의원은 "국민의힘 서울시당은 이 지명자에 대한 즉각 제명을 중앙당에 강력히 건의한다"고도 밝혔다.
불과 11월 말까지만 해도 이혜훈 후보자의 국민의힘 당협위원장 명의 활동이 확인된다. 이 후보자는 지난 11월 27일 다른 국민의힘 당협위원장 22명과 함께 '국민의힘 당심 70% 공천 룰 개정에 대한 우려' 성명을 내기도 했다.
[관련 기사]
초대 기획예산처 장관에 '국힘 출신' 이혜훈 전 의원 지명
https://omn.kr/2gilp