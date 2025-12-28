감사원, 환경련이 신청한 '청남대 불법운영' 공익감사에 포상금

큰사진보기 ▲28일 청주충북환경련은 감사원이 '청남대 불법 운영'과 관련한 공익감사를 우수 감사청구 사례로 선정하고 포상금 150만원을 지급했다고 밝혔다. 사진은 2023년 10월 당시 환경련 기자회견 모습 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲감사원이 불법행위라고 판단한 청남대 푸드트럭 모습 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲충북도가 청남대에 위법하게 조상한 주차장 전경 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주충북환경운동연합(아래 청주충북환경련)이 감사원으로부터 '공익감사' 포상금을 지급받는다.28일 청주충북환경련은 감사원이 '청남대 불법 운영'과 관련한 공익감사를 우수 감사청구 사례로 선정하고 포상금 150만 원을 지급했다고 밝혔다.청주충북환경련은 지난 2023년 12월 22일 감사원에 충청북도 청남대 불법운영과 관련한 7가지에 대해 공익 감사를 청구했다.감사원은 이들이 신청한 사항 중 6개 항목에 대해 감사를 실시했다.2024년 10월 발표된 감사원 감사결과, 6개의 청구 항목 중 ▲ 충청북도의 권한 없는 '수도법' 유권해석 ▲ 상수원보호구역 내 금지된 푸드트럭 등 야외 취사행위 허용 ▲ 상수원보호구역 내 행락시설 설치 및 운영 ▲ 상수원보호구역 내 주차장 불법 조성 및 운영의 4개 사항에서 총 3건의 위법·부당사항을 확인하고 충청북도에 주의 조치를 내렸다.감사원은 ▲ 상수원보호구역인 청남대 내에서의 음식 조리를 동반한 푸드트럭 영업행위는 '수도법'상 야외 취사행위로서 "금지행위"에 해당함에도, 충청북도가 '수도법' 해석 권한이 없다는 것을 알면서도 환경부의 법령해석과 달리 청남대에서 푸드트럭 운영이 가능하다는 잘못된 법령해석을 청주시(상당구 환경위생과)에 회신한 점 ▲이에 청주시(상당구 환경위생과)는 권한 없는 충청북도의 법령해석을 근거로 '수도법'상 금지된 청남대 내에서 음식 조리를 동반한 푸드트럭의 영업신고를 부당수리하여 푸드트럭 사업자에게 피해를 야기시킨 점을 위법으로 판단했다.또 상수원보호구역 내 조리를 동반한 푸드트럭 및 에어바운스 등 행락시설 운영행위는 각각 '수도법'상 야외 취사행위 및 행락으로서 "금지행위"라고 판단했다.광장을 축제기간 중 한시적 임시주차장으로 용도를 변경하는 행위는 '수도법'상 시장 등의 허가를 받아야 하는 "허가행위"임에도, 충청북도(청남대관리사업소)는 '수도법'을 위반하여 조리를 동반한 푸드트럭, 행락시설 운영, 관계기관의 사전협의·허가 없는 임시주차장 운영 등이 위법·부당하다며 주의 조치를 내렸다.청주충북환경련은 "윤석열 정부에서 같은 국민의 힘 김영환 도지사가 운영하는 충청북도에 대한 감사였음에도 우수 감사로 선정할 정도로 유의미한 감사였다는 것이 확인됐다"고 밝혔다.