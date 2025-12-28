초대 기획예산처 장관에 '국힘 출신' 이혜훈 전 의원 지명

큰사진보기 ▲이혜훈 전 의원(오마이뉴스 자료사진) ⓒ 유성호 관련사진보기

▲ 기획예산처장관 후보자 이혜훈(전 새누리당 의원, 3선)

▲ 국민경제자문회의 부의장 김성식(전 바른미래당 의원, 재선)

▲ 국가과학기술자문회의 부의장 이경수(전 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장)

▲ 농림축산식품부차관 김종구(농림축산식품부 식량정책실장)

▲ 국토교통부 제2차관 홍지선(현 경기도 남양주시 부시장)

▲ 대통령 정무특별보좌관 조정식(더불어민주당 6선 의원)

▲ 대통령 정책특별보좌관 이한주(현 경제·인문사회연구회 이사장)

큰사진보기 ▲왼쪽부터 김성식 전 바른미래당 의원, 이경수 전 전 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장, 조정식 더불어민주당 의원. ⓒ 남소연 관련사진보기

대통령실이 이혜훈 전 새누리당(현 국민의힘, 3선) 의원을 기획예산처장관 후보자로 지명했다. 대통령실은 "국회 예산결산특별위원회 간사, 한국개발연구원(KDI) 연구위원 등을 역임한, 정책과 실무에 능통한 분"이라고 지명 이유를 밝혔다.28일 오후 대통령실은 브리핑을 열고 '장관급 3명, 차관 2명, 특별보좌관 2명' 인사를 발표했다.이중 눈길은 끄는 인사는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자다. 기획예산처(기획처)는 새 정부조직법에 따라 새로 생기는 부처인데, 국무총리 소속으로 예산편성과 재정정책·관리, 미래사회 변화 대응을 위한 중장기 국가발전전략 수립 등을 담당한다.장차관 인사 배경 설명에 나선 이규연 대통령실 홍보수석은 "이혜훈 후보자는 국회 예산결산특별위원회 간사, KDI 연구위원 등을 역임한 정책과 실무에 능통한 분"이라며 "경제민주화 철학에 기반해 최저임금법, 이자제한법 개정안 등을 대표발의하고 불공정 거래의 근절과 민생활성화 정책을 추진한 바 있다"고 말했다.이어 "다년간 의정활동을 바탕으로 곧 출범하는 기획예산처가 국가 중장기 전략을 세심하게 수립해 미래 성장 동력을 회복시킬 적임자로 판단된다"고 덧붙였다.특히 이혜훈 전 의원이 최근까지 제1야당인 국민의힘의 서울 중구·성동구 지역 당협위원장을 역임한 것에 비춰보면 파격 인사로 평가할 수 있다.이혜훈 기획처장관 외에도 김성식 전 바른미래당 의원의 국민경제자문회의 부의장 지명도 눈여겨 볼만 하다. 김 전 의원은 18대, 20대 재선 국회의원으로 통합민주당 간판으로 총선을 치렀다가 이후 18대 총선(2008년)에선 한나라당, 20대 총선(2016년)에선 국민의당 당적으로 국회의원에 당선했다. 한나라당 소속 당시 '소장파'로 분류됐다.이규연 홍보수석은 "국회 기획재정위원회 간사, 4차 산업혁명특위위원장 등 탁월한 정책 역량을 인정받아온 분"이라면서 "구조적 경제위기를 극복하고 AI 전환 등 다양한 혁신 과제를 이끌 인물로 평가된다"고 말했다.국가과학기술자문회의 부의장에는 이경수 (주)인애이블퓨전 의장이 지명됐다. 이 홍보수석은 이경수 부의장을 "핵융합 분야의 세계적인 석학으로서 차세대 에너지원으로 꼽히는 핵융합 연구에 40년 가까이 매진해 온 선구자"라면서 "국가핵융합연구소장, 과기부 과학기술혁신본부장을 역임하며 과학기술정책 혁신을 주도한 경험이 있다. 우리나라가 세계 3대 AI(인공지능) 강국과 5대 과학기술 강국으로 도약하는 데 일조할 것"이라고 기대했다.현역 국회의원인 조정식 민주당 의원(경기 시흥을)은 대통령 정무특별보좌관으로 위촉됐다. 이 홍보수석은 "탁월한 정무 감각과 원활한 소통능력을 보여준 정치인"이라면서 "국회 국토교통위원장과 민주당 사무총장, 정책위의장 등 주요 직책을 두루 역임하면서 실무역량과 조정능력을 두루 갖췄다. 이를 바탕으로 국민 대통합 등에 대한 대통령의 의지를 뒷받침하면서 여야 및 당정 소통 등 정무적 지원을 뒷받침할 것으로 기대된다"고 밝혔다.