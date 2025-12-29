기계가 아닌 '마음'을 살리는 교실을 바라며

AD

서울시교육청이 지난 12월 28일에 발표한 '초·중·고 AI 교육 종합계획'을 읽으며 걱정과 안타까움이 교차했다. 이 계획은 '미래 교육'이라는 이름으로 인공지능(AI) 교육을 크게 늘리겠다고 하지만, 그 내용은 기술 쪽에만 지나치게 쏠려 있어, 오히려 교육의 바탕인 사람의 존엄, 사람과 사람 사이의 관계, 스스로를 돌아보는 힘은 뒷전으로 밀린 느낌이다.1. 진단검사와 평가, 기술을 도구로 보는 눈서울시교육청은 이번 계획에서 AI·디지털 리터러시 진단검사를 학교 교육에 정식으로 넣겠다고 했다. 초등 5학년, 중학교 2학년, 고등학교 1학년을 대상으로 해마다 검사한 뒤, 그 결과에 따라 맞춤 교육을 하겠다는 것이다. 또 AI를 활용한 수업·평가 플랫폼 'SEN-스쿨'과 서술형 평가 시스템 '채움아이'를 통해 수업 방식과 평가 방식에도 AI를 널리 쓰겠다고 밝혔다.그런데 이런 흐름에 나는 묻고 싶다. 진단검사가 아이의 성장을 돕는 길잡이가 될 수 있을까, 아니면 아이들을 한 줄로 세우고 평준화하려는 또 다른 수단일까? AI로 시험을 채점하고 검사하는 것은 편리할 수 있다. 하지만 그 편리함이 학생을 숫자와 데이터로만 바라보게 하고, 생각의 깊이보다 점수의 높낮이를 따지게 만든다면, 교육은 도리어 본래 모습을 잃고 왜곡될 수도 있다.2. 기술 중심 교육의 빈자리이번 계획은 'AI 책임 교육', 'AI 기반 수업과 평가 혁신', '핵심 인재 기르기', '교사 역량 강화' 따위 다섯 가지 분야를 제시하며 AI 교육을 널리 퍼뜨릴 뜻을 밝혔다. 이 안에는 AI교육센터를 만들고, 대학과 연계한 심화 프로그램을 마련하며, 예산과 사람을 배정하는 계획도 들어 있다. 하지만 되묻고 싶다. 교육의 목적이 도구를 잘 다루게 하는 데 있을까, 생각하는 사람을 기르는 데 있을까?AI를 가르치고 평가하는 일만이 교육이 되어서는 안 된다. 기술은 어디까지나 사람을 돕는 수단이지, 주인이 될 수 없다. 지식이 자동으로 쌓이는 시대일수록, 비판적으로 생각하고, 함께 살아갈 길을 상상하며, 옳고 그름을 가릴 줄 아는 힘은 더욱 소중해진다.3. 교육 현장의 목소리를 들어야지금 학교 현장에서는 학교폭력, 또래 사이의 갈등, 교사와 학생 사이의 신뢰 부족 같은 복잡한 문제가 갈수록 심해지고 있다. 이럴 때 아이들에게 정말 필요한 것은 AI를 잘 다루는 기술이 아니라, 아픈 마음을 어루만지고, 서로를 이해하며 함께 살아가는 법을 배우는 일이다. 하지만 이번 계획은 이런 현실과는 동떨어져, 첨단 장비와 프로그램 도입에 많은 자원과 힘을 쏟고 있다. 이는 기술이 전부라는 착각에 빠져, 정작 교육의 본질에는 등을 돌리는 모습으로 보인다.4. 다시 사람을 중심에 두는 교육으로서울 교육이 진짜 아이들의 앞날을 생각한다면, 다음과 같은 길로 나아가야 한다.① 기술 중심의 AI 교육 계획을 처음부터 다시 살펴야 한다.– 기술을 익히게 하기보다, 비판적으로 생각하고 바르게 판단하는 힘을 키우는 데 중심을 둬야 한다.② 진단검사와 평가 방식도 새로 짜야 한다.– 모든 아이를 하나의 틀로 재단하는 평가는 삼가야 한다. 아이의 하루하루를 돌아보며, 서서히 성장하는 모습을 담는 평가가 자리 잡도록 해야 한다.③ 사람이 주인 되는 교육 철학을 세워야 한다.– 기술이 사람을 지배하지 않도록, 철학과 도덕 교육을 함께 강화해야 한다.④ 교사, 학생, 부모의 목소리를 담아야 한다.– 현장의 이야기를 듣고, 그 바탕 위에서 정책을 세우는 것이 참 교육이다.5. 마무리하며 – 사람을 살리는 교육이 먼저다교육은 기술을 팔기 위한 시장이 아니다. 아이들은 데이터가 아니라, 존엄한 사람이다. 오늘날 우리가 지켜야 할 가치는 빠름보다 깊이 있고, 기계적 효율보다 사람다움이다. 서울시교육청은 화려한 말보다 사람을 먼저 세우는 교육 철학을 보여주길 바란다. AI 시대에도 변하지 않을 본디 교육의 자리를 되찾는 일, 그것이 진짜 교육 개혁이다. 지금 우리에게 필요한 것은, 기계보다 더 깊이 생각하는 교육, 도구보다 사람을 따뜻하게 바라보는 교육이다.