기사 한 편으로 친구가 된 우리, 마음도 통했다

"기자님, 사진보다 젊고 예쁘시네요."

"기자님, 이렇게 만날 줄 몰랐는데 정말 반갑습니다. "

큰사진보기 ▲우리 둘이 출간한 손주 육아 책표지 이미지도 비슷하다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲최윤순 기자님이나태주 시인님의 '너는 별이다' 시를 넣어 사인해주셨다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲최윤순 기자님이 선물로 주신 책인데 좋아하는 나태주 시인님 책이라 감동이 되었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"기자님, 시간이 짧아서 아쉽네요."

"저도요. 혹시 인천 서구 쪽으로 오실 일 있으면 번개 하세요."

"그럴게요. 기자님 만나러 오며 오늘 소개팅하는 마음처럼 설렜어요. 정말 반가웠어요."

"저도요. 건강하시고 늘 좋은 기사 쓰세요."

너는 별이다



남을 따라서 살 일이 아니다

네 가슴에 별 하나

숨기고서 살아라

끝내 그 별 놓치지 마라

네가 별이 되어라.

- 나태주 시, <필사, 어른이 되는 시간> 중

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치 에도 실립니다.