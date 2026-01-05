출근길에 오그라든 몸, 따숩게 쫙 펴드립니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"뜨거운 김이 한풀 꺾이고 나면 신기하게도 죽 표면 위로 얇고 부드러운 분홍빛 '막'이 내려앉았다. 그것은 추운 겨울날 팥죽이 스스로를 보호하려 덮은 보들보들한 담요 같기도 했고, 자식들을 위해 어머니가 씌워둔 비단 덮개 같기도 했다."

"함께하기 위해, 그려왔던 그림이 달라질 수 있음을 받아들이고 기대에 못 미쳐도 다정함을 포기하지 않으며 그렇게 부부로 자라온 시간이었다."



"그럼에도 우리를 버티게 하는 건 지금도 동일하다. 미숙함 속에서도 서로에게 집중하며 자라온 시간들이다."

"저는 시를 완성하기 위해서, 글 꽃을 피우기 위해서 걸으면서도 밥을 먹으면서도 글자들을 마음속에서 자꾸 굴려 봅니다. 이 말이 적절할지, 더 향기가 나는 글자는 없을지 생각하면서요." - <민들레 솜털처럼> 중에서

"새 길로 가려면 새 계획을 세워야지요. 나는 어제 일어난 일은 생각하지 않습니다. 내일 일어날 일도 생각하지 않아요. 내가 관심을 갖는 것은 오직 지금 일어나는 일 뿐입니다." - 니코스 카잔차키스 소설 <그리스인 조르바>

내를 건너서 숲으로

고개를 넘어서 마을로



어제도 가고 오늘도 갈

나의 길 새로운 길



- 윤동주 시 <새로운 길> 중에서

"달리는 건 나에게 운동 뿐만이 아니라 스트레스를 해소해 주는 도구였고, 숨 쉴 틈이었으며 복잡한 삶에 질서를 잡아주는 명상이고 기도였다."

명상은 언제나 새롭다

명상은 연속성을 갖지 않기 때문에

과거의 것과 아무런 관계가 없다

새로움이란 새로 켠 촛불과 같다.

초 자체는 같아도.



- 법정 스님 <간다, 봐라> 중에서