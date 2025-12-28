'범킴' 김범석, 또 국회 안 나온다... "해외 일정, 청문회 불출석"

큰사진보기 ▲쿠팡 창업주이자 쿠팡 모회사 쿠팡아이엔씨(Inc)의 김범석 이사회 의장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽부터 김범석(범킴) 쿠팡Inc 이사장, 김유석 쿠팡 부사장, 강한승 전 쿠팡 대표이사의 12월 30일·31일 국회 쿠팡 연석청문회 증인 불출석 사유서. ⓒ 최민희 페이스북 갈무리

'범 킴'(김범석의 영문 이름) 쿠팡Inc. 이사회 의장이 또다시 국회 증인 불출석 사유서를 냈다. 김 의장의 동생인 김유석 쿠팡 부사장도 증인 불출석 사유서를 냈다. 오는 30일과 31일로 예정된 쿠팡 침해사고 관련 국회 연석 청문회에 증인으로 못 나온다는 의사를 밝힌 것인데, 이유는 "해외에 있고, 기존 예정된 일정이 있어서'다. 쿠팡 연석 청문회 위원장인 최민희 국회 과학기술정보통신위원장은 "대한민국과 국민들, 그리고 국회를 무시하고 우롱하는 쿠팡 측 행위가 계속되고 있다"고 비판했다.최민희 위원장은 28일 오전 자신의 페이스북에 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장, 김유석 쿠팡 부사장, 강한승 전 쿠팡 대표이사의 국회 청문회 불출석 사유서를 공개했다.공개된 사유서에 따르면, 김범석 의장은 국회의 증인 출석 요구에 대해 "출석하지 못하게 됐음을 유감으로 생각한다"면서 "현재 해외 거주 중으로 2025년 12월 30일과 31일에 기존 예정된 일정으로 인한 부득이한 사유로 청문회 출석이 어렵다"라고 밝혔다.동생 김유석 부사장도 "현재 업무차 해외 체류 중으로 해외비즈니스 일정이 사전에 확정돼 있어서 일정 변경이 어렵다"고 불출석 사유를 설명해놨다.강한승 전 대표이사는 "개인정보 사고 발생 전인 2025년 5월 말 쿠팡 대표이사직을 사임했고, 그 후 현재까지 미국에 거주하며 근무하고 있다"면서 "대표이사 사임 7개월이 경과한 상황에서 회사의 입장을 대표해 증언할 위치에 있지 않다"라고 참석이 어렵다고 밝혔다.김범석 의장과 강한승 전 대표이사는 지난 17일 국회 과방위 주최 쿠팡 청문회에 같은 사유로 불참한 바 있다. 당시 청문회에는 새로 부임한 헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 출석했었다.불출석 사유서 석 장을 공개한 최민희 위원장은 "이번에도 당연히 불허한다"면서 "지금 쿠팡에게 가장 중요한 일이 무엇인가. 쿠팡 매출액 90%를 점하고 있는 우리나라, 한국 사업에서 발생한 3370만 명 해킹 사태, 쿠팡 노동자 사망 사건 등이 아닌가. 이보다 중요한 일정이 대체 뭔가"라고 되물었다.그는 "대한민국과 국민들, 그리고 국회를 무시하고 우롱하는 쿠팡 측 행위가 계속되고 있다"면서 "결코 용납할 수 없으며, 국회는 국회의 일을 다 하겠다"라고 강조했다.