한학자 최측근 피의자 전환…'전재수에 자서전 전달' 간부 소환

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 정연솔 수습기자 = 한학자 총재의 전 비서실장인 정원주씨(가운데)가 28일 서울 서대문구 경찰청에 재소환되고 있다. 2025.12.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

(서울=연합뉴스) 박수현 기자 정연솔 수습기자 = 통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 경찰이 휴일인 28일 한학자 총재의 전 비서실장과 부산지역 간부를 소환해 조사하고 있다.경찰청 특별전담수사팀은 이날 오전 10시부터 서대문구 경찰청으로 정원주 전 비서실장을 정치자금법 등 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 전재수 전 해양수산부 장관 등 정치권에 금품을 전달한 의혹에 정씨의 관여 여부를 추궁 중이다.정씨는 오전 9시 55분께 경찰청으로 들어서며 "어떤 내용을 소명할 것인가", "해명하고 싶은 부분은 없나"라는 등의 질문에 답하지 않고 조사실로 향했다.정씨는 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장 등을 지낸 교단 2인자이자 한 총재의 최측근으로 알려진 인물이다. 그는 지난 18일 참고인 신분으로 한 차례 경찰에 출석했으며, 경찰은 이후 그를 피의자로 입건했다.경찰은 정씨가 통일교의 자금을 총괄했다는 점에서 2018∼2020년 무렵 통일교 측이 전 전 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에게 수천만원의 금품을 전달한 의혹을 인지했거나 일부 가담한 게 아닌지 의심한다.특히 금품 전달 과정에서 한일 해저터널 추진 등 교단 현안 해결을 위한 청탁이 있었는지도 조사 중이다.경찰은 오전 10시 28분께부터 천주평화연합(UPF) 전 부산지회장이자 한일해저터널 연구회 이사인 박모씨도 참고인으로 소환해 조사 중이다.박씨는 이날 경찰청사로 들어서며 "전 전 장관과 한일해저터널 논의를 했나", "전 전 장관이 2018년 부산 만찬에 참석한 바 있느냐"는 등의 질문을 받았지만 답하지 않았다.A씨는 한일해저터널 사업 성사를 위해 활발하게 움직이던 통일교 5지구에서 활동하며 지역 정치인들을 다수 접촉한 것으로 알려진 인물이다.금품 수수 혐의를 받는 전 전 장관과 2020년 총선을 앞둔 시기에 만나 한학자 통일교 총재의 자서전을 전달하고 함께 사진을 찍은 인물로도 알려졌다.통일교 5지구는 2018년 지부장과 간부 15명이 일본을 찾아 통일교가 일본에 정착시킨 '정교유착' 모델을 학습한 의혹이 제기된 곳이다.경찰은 전 전 장관에게 정치자금법 위반 혐의가 적용될 경우 이달 말 공소시효가 완성될 수 있는 점을 고려해 교단 핵심 관계자들에 대한 수사에 속도를 내는 것으로 보인다.경찰은 전날에도 이모 전 통일교 한국회장과 통일교 자금 관리 등에 관여한 1명을 참고인 신분으로 불러 조사했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>