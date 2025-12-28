장동혁 "민주당 통일교 특검법, 물타기 꼼수... 특검 추천 2단체 공신력 의심"

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 28일 국회에서 열린 기자간담회에서 질문을 받다 물을 마시고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 28일 국회에서 열린 기자간담회에서 통일교 특검과 내란전담재판부법, 민주당의 3대 특검 종합 특별검사 추진과 관련한 발언을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 28일 국회에서 열린 기자간담회에서 질문을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

국민의힘이 더불어민주당에서 발의한 '통일교 특검법'을 "야당 발의 특검법을 막기 위한 물타기 법안"이라고 규정했다. 장동혁 국민의힘 당대표는 민주당 법안의 수사 대상에 신천지의 정교유착 혐의가 들어갔다는 점을 강하게 성토했다. 또한 민주당 법안 속 특검 추천 권한을 대한변호사협회, 한국법학교수회, 법학전문대학원협의회에 주는 것에 대해선 "결국 민주당 입맛대로 특검을 하겠다는 것이나 마찬가지"라고 주장했다.장동혁 대표는 28일 오전 10시 국회에서 기자간담회를 열고 통일교 특검 등 현안에 대한 입장을 풀어놨다. 장 대표는 민주당발 통일교 특검법을 '야당 특검법 저지용 물타기 법안'이라고 규정하고 "통일교와 더불어민주당의 검은 커넥션이 드러나고 민중기 특검(김건희 특검)과 이재명 정권의 수사 은폐 카르텔이 밝혀지자 특검을 받는 척하면서 시간을 끌고 상황을 모면하는 꼼수가 아닌가 의심한다"라고 주장했다.장 대표는 "통일교가 민주당 측 정치인들에게 돈을 줬고, 민주당 단체 당원 가입을 했다고 진술했음에도 민중기 특검이 이 부분에 대해서 눈 감고 덮었기 때문"이라는 점을 특검 설치의 제1 필요 이유로 봤다. 장 대표는 "신천지에 대해서 현재 수사가 필요할 정도로 명확하게 드러난 사실이 없다. 통일교 내에 어떤 문제 있었는지도 이 사건과 관련성이 없다"면서 "필요하면 경찰·검찰·공수처(고위공직자범죄수사처) 통해서 수사하면 된다"라고 말했다.특히 장 대표는 민주당 법안의 수사 대상·범위에 신천지가 들어가 있다는 점에 분개했다. 그는 "뜬금없이 신천지 (수사대상 포함) 주장은 왜 하는 건가. 누가 봐도 물타기"라면서 "민주당의 의도는 대장동 국정조사처럼 말도 안 되는 조건을 걸고 트집을 잡아서 연말연초를 넘긴 뒤 대충 협상하는 척하다가 특검을 무산시키려는 것"이라고 단언했다.그러면서 "민주당이 특검법을 통과시킬 의지가 있다면 본질을 흐려선 안 되며 국민의힘과 개혁신당이 공동발의한 통일교 특검법안을 12월 30일 본회의에서 반드시 통과시켜야 한다"라고 강조했다. 장 대표는 원내 협상 상황을 보면서 "특단의 조치를 강구해서라도, 우리가 생각할 수 있는 모든 조치를 동원해서라도 특검법을 통과시켜야 한다"라고 덧붙였다. 다만 특단의 조치가 구체적으로 무엇인지에 대해서는 밝히지 않았다.이날 장동혁 대표는 민주당 특검법안의 특별검사 추천권에 대해서도 비판했다. 그는 "결국 민주당 성향 단체에게 추천권을 주고 대통령이 거기에서 추천된 특검을 선택할 수 있는 선택지를 열어둔다면 다른 기관에서 100명의 특검 후보들을 추천한다 하더라도 아무런 의미가 없는 것"이라고 꼬집었다.민주당 법안에 따르면 대한변호사협회, 한국법학교수회, 법학전문대학원협의회가 각 1명, 총 3명을 추천한다. 이들 3단체를 '민주당 성향의 단체'로 볼 수 있는 근거가 무엇인지 묻는 <오마이뉴스> 질의에 장 대표는 "저는 그 대상들을 구체적으로 언급하지는 않았다"고 전제한 뒤 "변협에서 특검을 추천했던 전례가 있지만, 나머지 두 단체는 우리가 공신력 있게 인정할 수 있는 법인이나 단체인지 의문을 갖고 있다"고 답했다.그는 "협상 과정에서 정치적 중립성과 객관성이 담보될 수 있는 그런 기관이 추천할 수 있도록 하는 것이 가장 중요하다고 생각한다"면서 "이 사건과 관련이 있다고 생각되고 있는 국민의힘·민주당을 모두 제외하고 개혁신당과 조국혁신당이 협의해 (특검을) 합의로 추천한다면 국민들께서 충분히 납득할 수 있는 방법"이라고 부연했다.참고로 국민의힘·개혁신당이 공동 발의한 통일교 특검법안에 따르면 특검 추천권한을 법원행정처(대법원)에 부여했었다. 이후 여권에서 조희대 대법원에 대한 불신론이 일자 '조국혁신당·개혁신당 추천안' 카드도 언급한 바 있다.한편, 이날 장동혁 대표 기자간담회에서는 국회를 통과한 내란특별재판부 설치법안, 민주당이 내년 1호 법안으로 추진 중인 '2차 종합특검', 지방선거 '장한석(장동혁-한동훈-이준석) 연대론'에 대한 언급도 있었다.내란특별재판부 설치법에 대해 장동혁 대표는 이재명 대통령을 향해 "반드시 재의요구권(거부권)을 행사해야 할 것"이라면서 "국민의힘은 '내란몰이용 특별재판부 설치법'에 대해 헌법소원을 청구하겠다"라고 공언했다. 또한 2차 종합특검에 대해선 "내년 지방선거까지 내란몰이를 계속하려는 치졸한 선거 전략"이라고 혹평했다.'장한석 연대론'에 대해 장동혁 대표는 먼저 "왜 장한석이라고 붙는지 잘 모르겠다"면서 "당내 인사(한동훈 전 대표)와의 연대라고 (언론이) 이름 붙이는 것에 동의하기 어렵다"라고 불쾌함을 표시했다. 이어 "지방선거 승리를 위해 개혁신당을 비롯해 다른 연대도 가능하다"면서도 "(국민의힘의) 혁신과 변화, 자강을 논하고 있는 단계에서 계속 연대를 논하는 것은 시기적으로 맞지 않다"라고 말했다.