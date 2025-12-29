"괴물 같은 정신현상학과 싸우느라 50년이 흘렀다"

큰사진보기 ▲헤겔 정신현상학 번역과 주해 1, 이병창 (지은이) ⓒ 먼빛으로 관련사진보기

"칸트는 어떻게 대충 이해했다고 생각했지만, 그것도 나중에 보니 오해였죠. 그런데 헤겔(정신현상학)은 여전히 '오해'조차 어려운 상태입니다. 이병창 교수가 주해 달린 헤겔 책을 썼으니 이참에 읽어볼까 합니다."

"사실 우리 시대 역시 헤겔이 부딪혔던 동일한 분열에 시달렸습니다. 민족은 남북으로 분열됐고 봉건적 군사 독재가 지배하고 있었습니다. 게다가 내가 대학에 다니던 1970년대 초반 군사 정권이 전개한 자본주의 현실 역시 처참한 상황이었습니다. 마찬가지로 민족 분열과 봉건적 억압, 다가오는 원시적 자본주의의 비참함 앞에 선 독일의 현실을 극복하고자 했던 헤겔의 정신적 고투는 동병상련의 애정을 느끼게 했고, 이런 애정이 헤겔 <정신현상학>의 번역과 주해에 매달리게 된 동력이 아니었을까 생각합니다."

큰사진보기 ▲서울대 대학원 시절부터 50년 동안 헤겔 <정신현상학> 연구에 매진해 온 이병창 교수는 이 책의 번역과 주해에 꼬박 4년이 걸렸다고 한다. 그는 이 시대 철학의 흐름을 전반적으로 다시 검토해 봤을 때 "앞으로 헤겔의 철학이 부활하지 않을까 하는 것이 나의 희망"이라고 밝혔다. ⓒ 최진섭 관련사진보기

- (이정은) 헤겔을 향한 학문의 여정을 어떻게 시작했나?

- (연호숙) 헤겔이 현대철학에서 비판받는 주요한 이유는 이성 중심, 남성중심주의, 동일성 철학 등이다. 공동체를 강조하는데, 아무리 생각해도 내가(여성) 들어갈 자리가 없어 보인다. 21세기에 어떤 변용된 공동체가 가능한가?

- (이종철) 정신현상학 번역의 완결판이라는 생각이 든다. 이 책 읽으면서 번역자가 우리말로 소화해서 옮기려고 시도했고, 철학 용어의 한국화에 신경 써서 그런지 이전 번역서보다 가독성이 높다. 번역 작업에 어려움이 없었는가?

- (최일균) 헤겔 <정신현상학>이 어려운 이유 중의 하나는 헤겔이 철학 체계를 완성하지 못했을 때 써서 그런 거 아닌지, 체계 완성 후 다시 썼다면 다르지 않았을까? 특히 완숙한 시기에 쓴 <철학 전서>(1817)라는 책에서 정신철학 부분은 초기에 쓴 정신현상학과 비슷하다. 헤겔이 정신현상학을 사상이 성숙한 이후에 썼다면 <철학 전서>에 나온 모습과 같지 않을까?

큰사진보기 ▲헤겔의 <정신현상학>은 독해가 가장 어려운 철학책으로 악명이 높다. 이렇게 읽기 힘든 <정신현상학>을 이해하는 게 왜 중요한가? 그 이유는 헤겔 철학이 현대철학의 뿌리이고, 이를 알아야 마르크스주의, 실존주의, 사회철학 등을 제대로 이해할 수 있기 때문이라 한다 ⓒ 최진섭 관련사진보기

"헤겔 당시 철학은 칸트 철학에서 낭만주의의 직관주의를 거쳐 헤겔의 변증법으로 발전했습니다. 마찬가지로 이 시대도 그런 흐름이 반복되는 것으로 보입니다. 50년대 서구 철학계를 강타한 구조주의는 일종의 칸트주의입니다. 이 구조주의는 푸코, 데리다 등 후기 구조주의로 가면서 상대주의로 전락했습니다. 어떤 인식도 가치도 부정되고 말았고 남은 것은 개인의 욕망뿐입니다. 이것이 신자유주의 시대에 만연한 포스트모더니즘의 정신적 토대로 보입니다.

2008년 금융위기를 전후로 해서 신자유주의가 후퇴하면서 다시금 진리와 가치에 관한 관심이 되살아났습니다. 이를 계기로 직관주의 철학이 부활했습니다. 이들 철학은 30년대 모더니즘 시대를 지배했던 철학(베르그송, 현상학, 프로이트 등)이 되살아 난 것이라 할 수 있습니다. 그런 철학이 곧 들뢰즈와 라캉, 레비나스 등의 철학이 아닐까 합니다. 그러니 직관주의는 헤겔이 <정신현상학> 서문에서 비판한 것처럼 결국 모든 소가 밤에는 검게 보이는 것처럼 단 하나의 색깔로 모든 것을 칠해 버리고, 말로는 차이를 강조하지만 실상은 동일성의 철학으로 전락하고 맙니다.

역사가 반복의 역사이듯, 철학도 반복되지 않을까요? 그런 관점에서 보면, 이 시대 구조주의의 한계와 직관주의의 문제점을 극복하는 길은 다시 헤겔의 철학적 방법이 아닐까요? 저는 그 철학적 방법은 정신현상학에서 나오는 의식 경험의 길이라고 생각합니다. "

큰사진보기 ▲2025년 12월 26일 한국철학사상연구회가 주관한 이병창 교수의 <정신현상학 -번역과 주해> (1, 2권) 출간기념회가 한양대 HIT 건물에서 열렸다. 이날 행사에는 서울의 최저기온이 영하 12도로 내려간 혹한의 날씨였음에도 한철연 회원 30여 명을 포함하여 백여 명이 참석해서 성황을 이뤘다. ⓒ 최진섭 관련사진보기

헤겔 연구자인 철학자 이병창(동아대 명예교수, 72세)이 머리 아픈 철학서 중에서도 독해하기 가장 어렵기로 악명 높은 헤겔(1770~1831)의 <정신현상학>(1807)을 <정신현상학-번역과 주해>(먼빛으로)라는 제목으로 펴냈다. 철학 연구자들은 주해가 달린 <정신현상학>은 '국내는 물론 세계적으로도 그 예를 찾기 힘들 것'이라는 반응을 보였다.이 교수는 '역자 서문'의 첫 줄에 "괴물과 싸우다 필자도 괴물이 된 듯하다"라고 썼다. 1, 2권 합 1740여 쪽인 <정신현상학-번역과 주해>에는 각주만 무려 1200여 개이고, 해제도 300여 개나 달렸는데, 수년 동안 이 고단한 작업에 매진하느라 심신이 탈진했다는 말이 이해된다. 저자 스스로도 이 일을 하느라 '미치기 직전까지 갔다'는 탄식을 털어놓기도 했다.이 책의 출판기념회가 한국철학사상연구회 주관으로 지난 26일 한양대 HIT 건물에서 열렸다. 행사장에는 한철연 회원 30여 명을 포함해 100여 명이 참석해 성황을 이뤘다. 필자는 코로나 19가 유행하기 직전까지 이병창 교수가 지도하는 독서 모임에 함께했던 인연이 있어서 출판기념회에 참석했다.책을 미리 구해서 일주일 동안 짬짬이 붙들고 읽었지만 채 30장을 넘기지 못했다. 머리에서 쥐가 난다는 표현은 이럴 때 딱 맞는 말이었다. 이는 철학 연구자에게도 마찬가지인 모양이다. 출판기념회의 사회를 본 전호근 교수(동양 철학자, 경희대)도 헤겔 철학의 어려움을 이렇게 토로했다.헤겔이 어렵기는 저자인 이병창 교수도 마찬가지였다. 그는 서울대 철학과 대학원 시절에 <정신현상학>을 읽기 시작했는데, "한 페이지 읽다가 졸고, 한 페이지 읽고 술 마시고"를 반복했으며, "그 난해성 때문에 때로 분노나 눈물이 나기도 했다"라고 고백했다. 이 교수는 대담에 앞서 헤겔 철학에 입문한 계기에 관해 말하면서 헤겔이 살던 시대와 저자가 대학을 다니던 1970년 한국사회의 현실에서 느낀 '동병상련'을 언급했다.철학은 그 시대의 산물이다. 청년 헤겔은 프랑스혁명(1789)에 열광했고, 이 혁명은 그의 철학에 지대한 영향을 미쳤다. 튀빙엔 학창시절에 헤겔은 휠더린, 쉘링 등의 친구와 함께 교정에 "자유의 나무를 심고 혁명가를 부르며 그 주위를 돌면서 춤을 추었다"(<청년헤겔>, 루카치 지음)고 한다.36세가 된 헤겔은 1806년 10월 13일 프랑스군 점령 하의 예나에서 말 타고 가던 나폴레옹을 보고 '마상의 세계정신'이라고 말했다고 한다. 이 말은 나폴레옹이 프랑스 혁명 정신을 구현한다는 것을 의미한다. 그날 새벽에 헤겔이 <정신현상학> 원고를 끝냈다고 한다.저자의 발언에 이어 대담자로 참여한 철학 연구자들과 질의, 응답 시간을 가졌다. 질의에는 연효숙, 이정은, 이종철, 최일규 교수가 참여했다. 두 시간 동안 진행된 대담이었는데, 여기서는 몇 대목만 뽑아서 소개한다."2000년 박사논문을 '헤겔의 정신현상학에서 정신 개념에 대한 연구'로 했는데, 그 구조나 전개 과정이 어느 정도는 이해됐으나 최종 도달점인 절대정신이 이해되지 않았다. 부산 동아대 교수직에서 2011년 명퇴한 뒤 한철연에서 헤겔의 <미학 강의>를 함께 읽으면서 비로소 절대정신이 무엇인지 이해됐다. 예술은 종교, 철학과 더불어 절대정신의 핵심이기 때문이다. 일반적으로 헤겔의 절대정신을 신의 자기 인식으로 해석하는데, 헤겔 미학을 통해서 절대정신이 공동체 정신이라는 것을 깨닫고 비로소 헤겔 정신현상학을 전체적으로 이해하게 됐다.""헤겔이 현대철학에서 공공의 적인데, 오해도 많다. 헤겔 철학을 동일성의 철학이나 자기 안에 닫힌 체계로 이해하는 경우가 많다. 그러나 헤겔이야말로 차이의 철학이며, 열린 철학, 전진하는 철학이다. 차이가 발전하면 곧 모순이며, 정신은 그 모순에 부딪혀 새로운 정신으로 발전한다. 닫힌 체계는 그 모순 앞에 무너지고 만다. 헤겔은 이 모순과 함께 살아야 한다고 말하기도 한다.여성론에 관해 말하자면, 그리스 비극 안티고네를 해석하면서 헤겔은 여성을 가족정신의 대표로, 남성을 국가 정신의 대표로 설명했는데, 각자 자기모순을 가지면서 자기 속에 타자의 원리를 지니므로 상호 대립과 균형 속에 있다고 한다. 이를 통해서 헤겔의 여성개념을 새롭게 해석할 수 있다. 그 가운데 여성의 원리는 라캉 정신분석학의 여성개념을 상기시킨다.""헤겔의 개념은 이중적 의미를 지닌다. 문자대로 번역하면 읽기 어렵다. 문맥에 맞추려면 이중적 의미가 사라진다. 그 때문에 고민했다. 우선 문맥에 맞는 말을 그리고 가능하면 우리말을 찾으려 했고, 이중적 의미를 밝히느라고 괄호 속에 원어를 표시해 두었다.""정신현상학은 학문의 예비학이다. 비근한 경험에서 학문의 출발점이 되는 개념으로 올라간다. 반면 학문은 이 개념이 자기를 구체화하면서 현실을 설명하려 한다. 그 관계는 이번 저서에 도해로 표시돼 있다. <철학 전서>는 학문의 방식으로 쓰인 것이기에 그 속에서는 정신을 다루더라도 <정신현상학>과는 다른 방식으로 다룰 수밖에 없다."저자와의 대담이 끝난 뒤엔 청중의 질문도 받았다. 질문자 모두 철학 전공자였다. 저자와의 대담과 질의응답을 지켜보면서, 이전보다는 헤겔 철학의 윤곽이 어렴풋하게나마 그려졌다. 그러나 <정신현상학>을 읽기 위해서는 "철학 사전을 옆에 끼고, 노트 하면서 읽어도 몇 년은 걸린다"라는 어느 연구자의 말처럼, 이 책을 독파하는 것은 아마도 화두를 든 선승이 은산철벽(銀山鐵壁)을 뚫고 나가는 것처럼 어려운 일일 것이다.이렇게 읽기 힘든 <정신현상학>을 이해하는 게 왜 중요한가? 그 이유는 헤겔 철학이 현대 철학의 뿌리이고, 이를 알아야 마르크스주의, 실존철학, 사회철학 등을 제대로 이해할 수 있기 때문이라 한다. 레닌은 헤겔의 논리학을 이해하지 못하면 마르크스의 <자본론>을 완전히 이해하는 것은 불가능하다는 말도 했다.50년 동안 헤겔(정신현상학)을 연구했고, 이번에 발간한 <정신현상학-번역과 주해>(2025) 작업에만 꼬박 4년이 걸렸다는 이병창 교수에게 "지금 이 시기 한국 사회에서 왜 헤겔을 알아야 하는지" 물었다.그는 "지금 헤겔은 '죽은 개'나 마찬가지라 아무나 자기의 철학을 전개하기 전에 한 번은 헤겔을 걷어차고 지나가는 게 이 시대의 철학적 관습과 같다"라고 말하면서, 그러나 이 시대 철학의 흐름을 전반적으로 다시 검토해 봤을 때 "앞으로 헤겔의 철학이 부활하지 않을까 하는 것이 나의 희망"이라고 밝혔다.저자에게 수십 년 동안 '괴물'과 싸워 이뤄낸 성과물이라 할 수 있는 <정신현상학-번역과 주해>의 문을 두드려 볼 독자에게 함께 읽으면 좋을 쉬운 입문서 한 권을 추천해달라고 물었다. 이병창 교수는 자신의 저서인 <헤겔의 정신현상학-자유의지, 절대정신에 이르는 길>(EBS BOOKS, 2022)을 소개했다.이 책을 서점에서 구해서 첫 장을 읽어 보니 "철학은 오랫동안 이론 문제에만 너무 집착했다"라는 구절로 시작한다. 저자는 철학은 '실천적 의지', '자유 의지'의 문제에 집중할 필요가 있다는 점을 강조한다. 마르크스의 묘비에 적힌 그 유명한 "철학자들은 세상을 다양한 방식으로 해석만 해왔다. 중요한 것은 세상을 바꾸는 것이다"(마르크스의 <독일 이데올로기>에서)라는 글이 떠오른다. 이는 평생 이론과 실천을 변증법적으로 결합하며 살아온 철학자 이병창의 인생 철학이 아닌가 싶다.