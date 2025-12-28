사회부산경남 25.12.28 09:44ㅣ최종 업데이트 25.12.28 09:44 "기후위기=식량위기" ... 연말연시에도 '기후행동' [사진] 창원기후행동, 26일 이어 오는 1월 2일에도 거리 나서 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천3 댓글 공유 큰사진보기 ▲창원기후행동, 12월 26일 ‘기후위기 대응 행동’ ⓒ 창원기후행동 관련사진보기 창원기후행동은 연말연시에도 거리에 서서 '기후위기 대응' 행동을 펼치고 있다. 회원들은 지난 26일, 올해 마지막으로 창원 거리에서 "전기소비 절약", "기후위기=식량위기", "장례식장 일회용품 중단하라"라고 쓴 손팻말을 들고 서 있었다. 창원기후행동은 2026년 1월 2일 오후 1시 30분에도 같은 활동을 벌인다. 이 단체는 매주 금요일마다 거리에서 '기후행동'을 펼치고 있다. 큰사진보기 ▲창원기후행동, 12월 26일 ‘기후위기 대응 행동’ ⓒ 창원기후행동 관련사진보기 큰사진보기 ▲창원기후행동, 12월 26일 ‘기후위기 대응 행동’ ⓒ 창원기후행동 관련사진보기 큰사진보기 ▲창원기후행동, 12월 26일 ‘기후위기 대응 행동’ ⓒ 창원기후행동 관련사진보기 큰사진보기 ▲창원기후행동, 12월 26일 ‘기후위기 대응 행동’ ⓒ 창원기후행동 관련사진보기 큰사진보기 ▲창원기후행동, 12월 26일 ‘기후위기 대응 행동’ ⓒ 창원기후행동 관련사진보기 #기후위기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천3 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주 옛 영남백화점, 34년 만에'아동·복지센터' 재탄생 갤러리 오마이포토 야당 대표로 첫 필리버스터 나선 장동혁 1/10 이전 다음 이전 다음 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.