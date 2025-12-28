메뉴 건너뛰기

25.12.28 09:44최종 업데이트 25.12.28 09:44

"기후위기=식량위기" ... 연말연시에도 '기후행동'

[사진] 창원기후행동, 26일 이어 오는 1월 2일에도 거리 나서

창원기후행동, 12월 26일 ‘기후위기 대응 행동’
창원기후행동, 12월 26일 ‘기후위기 대응 행동’ ⓒ 창원기후행동

창원기후행동은 연말연시에도 거리에 서서 '기후위기 대응' 행동을 펼치고 있다. 회원들은 지난 26일, 올해 마지막으로 창원 거리에서 "전기소비 절약", "기후위기=식량위기", "장례식장 일회용품 중단하라"라고 쓴 손팻말을 들고 서 있었다. 창원기후행동은 2026년 1월 2일 오후 1시 30분에도 같은 활동을 벌인다. 이 단체는 매주 금요일마다 거리에서 '기후행동'을 펼치고 있다.

#기후위기

