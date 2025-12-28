큰사진보기 ▲진주 옛 영남백화점, 34년 만에‘아동·복지센터’ 재탄생 ⓒ 진주시청 관련사진보기

30여 년간 진주의 흉물이었던 옛 영남백화점이 도시재생사업을 통해'아동·복지센터'로 탈바꿈해 화제가 되고 있다.진주시는 26일 인사동 9-1 일원(옛 영남백화점)에서 원도심의 아동복지 지원체계를 구축하는 거점시설인 '성북동 아동·복지센터'의 준공식을 가졌다고 밝혔다.성북동 아동·복지센터는 국비 50억 원과 도비 10억 원, 시비 348억 원 등 총사업비 408억 원을 들여 지하 2층, 지상 5층에 건축 연면적 7,710㎡ 규모로 건립됐다.성북동 아동·복지센터 건립사업은 지난 1991년 진주지역 최초의 백화점으로 개점했으나, 개점 1년 만에 경영 악화로 영업이 중단된 후 30여 년간 진주시 원도심의 흉물로 방치됐던 옛 영남백화점을 활용한 도시재생사업으로 추진됐다.성북동 아동·복지센터는 지하 1·2층은 75면 규모의 공영주차장을 비롯해 ▲성북동 행정복지센터 ▲다목적 강당 ▲공공형 키즈카페 ▲하모건강동산 ▲공동육아나눔터 ▲장난감은행 등 다양한 기능을 갖춘 복합시설이다. 따라서 인근 지역의 주차난 해소와 함께 도심 환경개선, 원도심 활성화 등의 시너지효과가 기대되고 있다.