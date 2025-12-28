큰사진보기 ▲한일베아링, 진주시복지재단에 성금 200만 원 기탁 ⓒ 진주시청 관련사진보기

진주시복지재단은 한일베아링(대표 정기홍)에서 이웃돕기성금 200만 원을 기탁했다고 밝혔다.정기홍 대표는 "추운 겨울을 맞아 지역의 어려운 이웃에게 조금이나마 도움이 되기를 바라는 마음으로 매년 기탁을 이어오고 있다" 며 "앞으로도 지역사회 보탬이 될 수 있도록 지속적인 나눔을 실천하겠다"고 기탁의 뜻을 전했다.