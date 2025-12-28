사회부산경남한줄뉴스 25.12.28 09:28ㅣ최종 업데이트 25.12.28 09:28 한일베아링, 진주시복지재단에 성금 200만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲한일베아링, 진주시복지재단에 성금 200만 원 기탁 ⓒ 진주시청 관련사진보기 진주시복지재단은 한일베아링(대표 정기홍)에서 이웃돕기성금 200만 원을 기탁했다고 밝혔다. 정기홍 대표는 "추운 겨울을 맞아 지역의 어려운 이웃에게 조금이나마 도움이 되기를 바라는 마음으로 매년 기탁을 이어오고 있다" 며 "앞으로도 지역사회 보탬이 될 수 있도록 지속적인 나눔을 실천하겠다"고 기탁의 뜻을 전했다. #진주시 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사"기후위기=식량위기" ... 연말연시에도 '기후행동' 갤러리 오마이포토 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" 1/9 이전 다음 이전 다음 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.