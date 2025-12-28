여성 노동자 60년 삶의 시적 형상화

큰사진보기 ▲고경하 시집 <해풍에 피어나는 동백꽃이여> 표지와 출간기념회 광경 ⓒ 김명희 관련사진보기

아침에 눈을 뜨면

익숙한 방 안에서

하루의 만남이 시작된다

저소음의 시계는

출근 시간을 향해 달려가고

탁상시계에 맞춰

내 마음도 몸도 돌고 돌아간다.

현관문을 열고 나가 엘리베이터를 타면

새로운 사람을 만나고

가볍게 고개 숙여 인사하는 시간

어린이집에 가는 버스 안에서는

또 어떤 만남이 있을까?

시내버스를 타고 인생의 종착지로

서로의 목적지를 향해 달려가는 사람들

안전제일 기도하는 소녀의 사진을 보며

어린이집 가는 길목 정거장에 서고

만남과 이별이 교차할 때

오늘도 새로운 만남에 행복한 하루

- '만남' 전문

누가 보아주지 않아도

혹독한 바람이 스쳐와도

조용히 피어난 꽃망울 하나 있죠

작지만 강한 빛을 내며

세상을 물들여 갈 당신은 민들레

하얀색 노란색 꿈을 품고

작은 홀씨로 더 먼 곳을 향해

세상을 밝히는 빛이 되어 가요

누가 알아주지 않아도 괜찮아요

홀로 잘 견디며 자란 뿌리의 힘으로

이 세상을 사랑으로 안아 줘요

지난 혹독한 겨울에도 견뎌내고

그 안에서 피어난 작은 기적과

비바람에 흔들리며 자리잡은

사랑의 힘을 따라가는

나는 당신의 민들레

- '당신의 민들레' 전문

고경하 시인이 첫 시집 <해풍에 피어나는 동백꽃이여> 출간기념회를 열었다. 지난 27일 오후1시 대구 중구 한나커피 별실에서 개최된 기념모임에는 김규원·김두현 시인, 김산·김준화 서원인, 서용덕 작곡가, 정만진 소설가, 최영조 화백, 김해경 번역가, 김성순 수필가, 김성범 민주평통 자문위원, 최진열 언론인 등이 참석해 저자를 축하했다.출간기념회는 개회 선언, 참석자 소개, 저자 소개, 축하 선물 증정, 참석자들의 시 낭송, 저자 인사 순으로 진행됐다. 김성범 민주평통 자문위원은 저자가 "1961년 11월 4일 광주에서 출생했고, 2017년 상주동학농민혁명문학제에서 특별상을 수상하며 작품 발표를 시작했으며, 대구이육사기념사업회 사무처장으로 활동 중"이라고 이력을 소개했다.표지 날개의 이력 안내에는 나오지 않지만, 시집 본문을 읽어보면 '시인 고경하'가 아니라 '여성 노동자 고경하'의 60년 인생이 파란만장하게 펼쳐진다. 중학교 졸업 뒤 여자상업고등학교에 합격했지만 가정형편이 어려워 입학금을 내지 못했다. 광주에서 고등학교에 다니겠다는 일념으로 방직회사 노동자가 되었다.그런데 "어느 날 야간 근무를 하는데/ 심한 기침에 붉은 피가 쏟아졌고/ 엄마께 기침하면 피가 나온다고 하자/ 엄마의 얼굴이 하얗게 변하면서/ 광주의 큰 병원으로 같이 갔다/ 엑스레이, 피검사, 가래 검사 결과/ 폐결핵 3기 진단을 받았고/ '우리 회사에서 일할 수 없다'는/ 사장의 냉엄한 지시로/ 기숙사에서 강제 퇴출되어" 여성 해고 노동자가 되었다.고향 광산군 임곡리로 돌아와 3년 동안 보건소에 다니며 결핵 치료를 받았다. 그 와중에 장결핵에도 감염되었다는 사실이 밝혀진다. 겨우겨우 치료를 마치고 다시 상급학교 진학 목표를 이루기 위해 김포까지 올라와 산업체 고등학교에 들어갔다. 낮에는 공장 미싱사로 일하고 밤에는 공장 부설 야간고등학교에서 일하는 생활이 3년 걸쳐 계속되었다.산업체 고교 졸업 뒤 광주 하남공단의 어떤 회사에 취업했다가 노동조합 활동에 적극 참여한 것이 빌미가 되어 다시 해고되었다. 그때부터 어린이집 보조교사로 일하면서 월 65만 원을 벌어 그것의 절반으로 집세를 내며 살았다. 그러면서도 야간대학 아동복지학과에 다녀 보육교사와 사회복지사 2급 자격을 취득했다.이 무렵 시인은 "힘들고 쪼달리는 생활이지만/ 산전 수전 공중전 겪고 살아온 만큼/ 건강한 심신의 삶으로/ 행복한 사회공동체 희망을 잃지 않았다/ 어린이집 정교사로 등록하고/ 당당하게 일할 수 있다는 행복감에/ 마음이 들떠서 밤잠을 설치기도 했고/ 한눈 팔지 않고 13년 동안 근무하며/ 오직 한 삶 한 길을 가며/ 희망을 꿈꾸는 여성 노동자로 살았다."아이들끼리 서로 물고 때리거나 넘어져 안전사고가 일어나면 학부모의 질타와 어린이집 원장의 꾸짖음을 받기도 했지만 "어린이들의 깔깔대는 웃음소리에/ 흐뭇한 보람과 기쁨도 많았다/ 해마다 재롱잔치를 하거나/ 아이들의 학습 작품 전시회를 할 때면/ 몇 달 동안 새벽까지 일해야 했지만/ 재롱잔치 무대에서/ 노래하고 율동하는 아이들을 보며/ (중략) 참교육 교사 노동자로/ 한 점 부끄럽지 않게 열심히 살았다."가끔 시를 써서 페이스북에 올린 일이 인연이 되어 남편 문해청 시인을 만났다. 문해청 시인은 "나(고경하)에게/ 큰 위로가 되어 주었다/ 경기도 김포시에 있는 이적 목사님 교회에서/ 언약식을 하고 대구로 왔"지만, 남편은 간암 판정을 받았다. 결국 하나님은 "문 시인을 천국으로 데려갔다."저자는 출간기념회 말미 인사 말씀을 통해 " 뒤에서 묵묵히 격려해주고 함께 해준 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 오늘도 이렇게 출간기념회까지 열어주시고 격려해 주셔서 고맙습니다. 문해청 시인이 살아 있었으면 참으로 좋아했을 텐데, 그가 보고 싶습니다 "라고 소감을 밝히며 눈시울을 붉혔다.