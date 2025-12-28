지리산을 바라보며 미래의 길을 찾은 산중 암자

큰사진보기 ▲남원 교룡산 교룡산선 입구의 동학혁명 유적비 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 교룡산성 홍예문 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 교룡산 선국사 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 교룡산 은적암 터 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 교룡산 은적암 터 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 교룡산 은적암 터 옆에서 바라본 지리산 전경 ⓒ 이완우 관련사진보기

남원시에서 서북쪽으로 3km 가까운 위치에 교룡산이 우뚝하다. 북쪽의 밀덕봉(518m)과 남쪽의 복덕봉(484m)이 형제처럼 500m 거리를 두고 마주 서 있다.지난 26일, 1860년에 동학을 창시한 수운 최제우의 행적이 전해오는 남원 교룡산 교룡산성 안에 자리한 은적암(隱寂庵) 터를 찾아갔다.교룡산성의 축성 시기는 통일신라로 보는 견해가 유력하나, 지역에서는 더 이른 시기 축성설도 전해진다. 밀덕봉과 복덕봉 가파른 산세의 교룡산성에는 우물이 99개 있어서, 전란 시에는 주민들이 대피하고 전투하기에 좋은 군사 요새였다.복덕봉은 봉우리가 상대적으로 완만하며 남원 시가지와 요천 일대를 한눈에 굽어보는 조망을 지녔고, 밀덕봉은 암반이 드러난 능선이 뚜렷해 방어적 지형으로 인식되었다.남원 교룡산성은 동쪽의 정문 홍예문에서 밀덕봉 복덕봉을 에두른 3km 거리의 포곡식 산성이다. 겨울 산의 오르막길에서 큰 바위는 서릿발을 딛고 서서, 잎을 모두 떨군 나목들과 함께 계곡에서 올라오는 차가운 바람을 묵묵히 받아내고 있었다.남원 교룡산성의 홍예문은 아치형 석문 구조로 출입을 통제하는 기능을 갖춘 성문이었다. 홍예문 전면에는 반달형으로 돌출된 옹성이 설치되어, 외부에서 성문을 직접 공격하기 어렵게 설계되었다. <신증동국여지승람> 등 기록에 따르면 교룡산성은 남원 분지를 방어하는 핵심 거점이었다고 한다.겨울 계곡 바람이 산허리를 타고 오르자, 나목의 가지들은 서로 부딪히며 겨울 산만의 마른 숨소리를 냈다. 홍예문을 지나서 골짜기 돌길을 200m 오르니 교룡산 선국사에 이르렀다.교룡산 선국사를 지역 주민들은 산성절이라 부른다. 교룡산 밀덕봉과 복덕봉 사이의 높은 위치에 샘솟는 용천(湧泉)이 있었는데, 이 사찰의 원래 이름은 용천사였다. 이 사찰은 신라 신문왕 대 685년 창건되었다고 전승되는데, 신라의 지방 통치와 사찰의 역할을 함께 떠올리게 하였다.안내문과 지역 자료에는 교룡산성이 호남 일대 군현의 군량을 비축하던 거점이었다고 전한다. 이 사찰은 1894년 동학농민군의 지휘부가 되기도 하였다. 오늘날 교룡산성과 선국사는 남원 지역 동학의 확산과 농민 항쟁의 역사성을 보여주는 상징적 장소로 평가된다.교룡산 은적암은 밀덕봉의 능선에 자리 잡았다. 이 암자는 원래 밀덕암(密德庵)이라고 했다. 선국사 위쪽에서 북쪽 방향으로 350m의 은적암 가는 돌길을 한 걸음씩 올라갔다. 눈발이 스치다 간 바위 표면은 유난히 단단해 보였고, 잎 없는 나무들 사이로 흐르는 냉기는 발걸음을 더욱 또렷하게 만들었다.은적암 터에 이르렀다. 폐허가 된 공간에는 겨울바람만 스쳐 가면서, 황량한 적막이 남아 있었다. 이곳에 있던 은적암은 산중 수행처이자 시대의 고통을 마주한 사상가가 길을 정한 출발점으로 기억되며, 교룡산이 지닌 종교·역사적 위상을 상징적으로 보여주는 장소로 평가된다.'백용성 대종사의 첫 출가 성지'라는 나무 팻말이 서 있었다. 이곳 교룡산 은적암은 3·1운동 민족대표 33인 가운데 한 분인 백용성(白龍城, 1864~1940) 조사가 출가를 뜻하고 불연을 맺었다고 전해지는 자리이다. 백용성은 이곳에서 불문에 입문해 수행의 기초를 닦았고, 이후 한국 불교의 근대화와 민족운동에 깊이 참여하였다.백용성 조사의 속명은 백상규(白相奎)였다. 조사의 법호 '용성'은, 남원의 옛 별호 '용성'과 우연히 겹쳐서 상징적 연상을 낳는다. 일부 향토 기록과 안내문은 백용성의 교룡산 은적암 출가 전승과 '용성'이라는 명칭을 나란히 언급한다.용성(龍城)은 <고려사> 지리지에 보이는 남원부의 별호이다. 남원 지역의 옛 문헌과 지명 흔적에는 '용성'이라는 명칭이 남아 있다. 예컨대 객사 명칭으로 '용성관'이 거론되고, 읍지에도 '용성'이 표제어로 나타난다.교룡산 은적암 터는 동학의 성지이기도 하다. 은적암은 교룡산성 안쪽 깊숙한 곳에 자리한 암자로, 외부의 눈을 피해 사색과 수행을 이어가기에 적합한 공간이었다. 계곡에서 치받아 오른 찬바람이 옷깃을 파고들고, 겨울산은 말없이 황량한 풍경으로 계절을 말하고 있었다.동학의 창시자 수운(水雲) 최제우(崔濟愚, 1824~1864)가 포교와 사상 정립의 과정에서 찾아 든 이곳 남원 교룡산의 은적암은 그의 행적과 연관된 의미 깊은 장소로 전승된다. 최제우는 1861년 음력 12월 말(양력 1862년 1월 하순 무렵)부터 1862년 3월(양력 4월 전후)까지 덕밀암에 머물며 집필했다고 전한다. '섣달그믐(除夕)에 덕밀암에 이르렀다'라는 기록이 동학 관련 문헌에 반복된다.최제우는 19세기 중엽의 사회 변동 속에서 1860년에 동학을 창도했으며, 1864년 대구에서 처형되어 순도한 인물로 평가된다. 그는 이곳에서 현실과 천도(天道)에 대한 성찰을 정리하며, 동학의 핵심 사유인 천도 인식과 인간 존엄 사상을 정립하고 심화시켰다고 전해진다.교룡산의 험준한 지형과 남원 분지를 굽어보며 활짝 열린 지리산 능선의 조망은, 새로운 사상을 품고 세상으로 나아가려는 수운의 내적 여정을 상징적으로 보여주는 배경이 되었다.문학평론가 김인호의 저서 <1860, 근대의 시작>(글항아리, 2025.8.)은 '1860년 동학의 출현이 한국 근대의 핵심 씨앗을 뿌렸다'는 문제의식을 출발점으로 삼았다. 이 책은 동학을 단순한 역사적 사건으로만 다루지 않고, 문학과 사유, 담론이 형성되는 장(場)으로 해석했다.이 책은 1860년 최제우의 동학 창시를 한국 사회에서 민주주의, 평등과 주체성의 계보로 이어지는 근대의 기원으로 해석하며, 동학이 이후 한국 근대 사상의 출발점이 되었음을 설득력 있게 제시했다는 평가를 받는다.전승에 따르면 최제우는 이곳에서 몸을 숨기며 동학 관련 문헌을 집필했고, 훗날 경전 편찬으로 이어졌다고 한다. 남원 교룡산 은적암은 동학의 형성과 근대적 사유를 연결해 해석할 수 있는 상징적 장소라 하겠다.교룡산 은적암 터는 산중의 너른대지라 할 만했다. 바로 위의 능선에 올라서니 또다른 너른 터전이 있었다. 나목의 숲을 지나 바위 능선에 오르자, 얼어붙은 계곡의 기운과 겨울 공기가 한데 섞여 산행의 고요한 긴장을 만들어냈다.교룡산성의 장고(漿庫)가 있던 자리라는 안내판이 있었다. 이곳 장고는 소금에 절인 장아찌(염장류) 등의 음식물을 보관하는 창고 시설이었다고 한다. 간장, 된장과 고추장 등은 별도의 시설에 보관하였다는 부연 설명이 있었다.장고에서 동쪽으로 수십 미터 걸어가니 남원 시내를 넘어서 지리산 서북능선이 펼쳐졌다. 백두대간 고리봉에서 정령치를 거쳐 만복대와 노고단으로 이어지는 지리산 주능선의 윤곽이 또렷하였다. 반야봉은 만복대 능선 뒤로 겹쳐져 상대적으로 드러나지 않았다.남원 교룡산은 활연개오(豁然開悟, 막힘이 트여 깨닫다)하는 경지의 지리산 전망대라 할 만했다. 수운 최제우와 백용성 조사가 은거했던 은적암은 지리산을 바라보며 시대와 인간의 나아갈 길을 궁구하기에 좋은 처소였다고 보였다.교룡산 은적암은 하나의 사상이 태동하고, 또 다른 사상이 길을 가다듬은 자리로 우리에게 기억되고 있다. 불교의 근대화를 이끈 백용성 조사와, 동학을 통해 새로운 세계관을 제시한 수운 최제우의 행적이 이 산중 암자의 폐허된 터전에서 겹쳐졌다.남원 교룡산 은적암은 사건의 현장이라기보다, 시대를 성찰하고 미래로 향하는 길을 제시했던 공간이었다. 남원 교룡산이 오늘날까지 종교, 역사와 근대를 함께 사유하게 만드는 이유가 무엇인지 반추하면서 겨울 교룡산을 내려왔다.