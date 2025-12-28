핑크와 블루 사이, 우리가 말레이시아에서 마주한 다름의 색채

큰사진보기 ▲사바주 청사 앞에서 각자의 방식으로 여행자들은 인증샷을 남겼다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"우리에게는 특별한 의복이어도, 그들에게는 삶의 일부이자 자부심이 아닐까?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.지난 12월 11일부터 15일까지 말레이시아 코타키나발루 여행을 다녀왔습니다.

말레이시아는 단순히 '동남아시아의 한 국가'라는 수식어만으로 설명하기엔 부족한 곳이다. 세계 각지에서 모여든 이들이 저마다의 역사와 전통을 품고 정착한 다인종·다문화의 용광로이기 때문이다. 이슬람 문화를 근간으로 삼으면서도 힌두교, 불교, 기독교 등 다양한 종교가 서로의 영역을 존중하며 평화롭게 공존한다.이러한 다름에 대한 포용은 도시의 공기 속에 낮게 깔려 있다. 이방인을 경계하기보다 미소로 맞이하는 현지인들의 여유를 마주하면, 왜 해마다 수백만 명의 여행자가 이곳을 찾는지 절로 고개를 끄덕이게 된다. 우리 일행 역시 그 따뜻한 환대 속으로 기분 좋게 발을 들였다.첫 목적지는 사바주의 상징인 사바주 청사(Sabah State Foundation)였다. 멀리서부터 시선을 압도하는 이 건물은 72개 면의 유리창으로 장식된 원통형 구조로, 단 하나의 기둥이 건물 전체를 지탱하는 독특한 공법으로 유명하다.웅장한 건물 앞에서 우리는 각자의 방식으로 여행을 기록했다. 특히 눈길을 끈 것은 주변에 세워진 원숭이 조형물. 장난기가 발동한 나는 조형물 사이에 머리를 살짝 밀어 넣으며 익살스러운 포즈를 취해 보았다. 행정 건물의 묵직한 위엄과 여행자의 유쾌함이 만난 이 '인증샷'은 이번 여행의 즐거운 서막이다.이어서 발걸음을 옮긴 곳은 사바 주립대학교(UMS) 내에 위치한 일명 '핑크 모스크'. 정식 명칭보다 별칭이 더 익숙할 만큼, 건물의 외벽은 부드러운 분홍빛으로 가득하다. 맑고 푸른 하늘과 대비되는 분홍색 돔은 마치 동화 속 궁전을 연상케 했다.모스크 주변으로 끝없이 이어진 건물들은 알고 보니 대학 캠퍼스였다. 종교 시설과 배움의 터전이 한데 어우러진 풍경이 무척이나 이채로웠다.뜨거운 태양 아래 지쳐갈 무렵, 입구에서 파는 생망고 주스 한 잔을 들이켰다. 시원하고 진한 달콤함이 온몸에 퍼지며 "최고다!"라는 탄성이 절로 터져나왔다.드디어 세계 3대 이슬람 사원 중 하나로 꼽히는 리카스 모스크(블루 모스크)에 도착했다. 인공 호수 위에 떠 있는 듯한 모습은 수면 위에 피어난 고고한 꽃 같다. 수천 명이 동시에 기도를 올릴 수 있다는 이 성스러운 사원의 내부로 들어가기 위해 우리는 그들의 규칙을 따르는 것이 필수였다. 신발을 벗고 준비된 무슬림 전통 복장으로 갈아입었다. 남성들은 정갈한 모자를 쓰고, 여성들은 머리와 어깨를 감싸는 히잡을 둘렀다. 처음엔 어색했지만, 거울 속에 비친 우리 모습은 생각보다 근사했다. 마치 현지인이 된 듯한 낯선 설렘에 우리는 연신 셔터를 눌렀다.아내는 히잡을 쓴 자신의 모습을 보며 인도네시아 출신 배구 선수 '메가(Megawati)'를 떠올렸다. 우리는 잠시 히잡(Hijab)의 의미를 되새겼다. 이슬람에서 히잡은 단순히 몸을 가리는 옷을 넘어, 신념에 대한 순종과 내면의 가치를 중시한다는 깊은 신앙적 의미를 담고 있다. 누군가에게는 구속처럼 보일지 몰라도, 메가 선수나 이곳의 여성들에게 히잡은 자신의 정체성을 드러내는 당당한 상징일 것이다.사원 안으로 들어서자 외부의 열기는 온데간데없고, 전혀 다른 밀도의 정적과 공기가 흐르고 있었다. 광활한 대예배실은 그 규모만으로도 보는 이를 압도한다. 시선을 위로 올리니 푸른 돔의 안쪽 면이 거대한 하늘처럼 머리 위를 감싸고 있고, 정교한 기하학적 문양들이 벽면을 타고 흐르며 이슬람 예술의 정수를 보여준다.무엇보다 인상적이었던 것은 바닥에 깔린 카펫의 무늬이다. 일정한 간격으로 세로줄이 그어져 있었는데, 이는 전 세계 무슬림들이 기도를 올리는 성지 메카를 향한 방향, 즉 '키블라(Qibla)'를 가리키는 이정표였다.이곳에 모인 사람들은 기도의 순간만큼은 오직 그 하나의 방향만을 바라본다. 가장 높은 곳에 있던 머리가 가장 낮은 바닥에 닿는 '수주드(Sujud)' 자세를 취할 때, 사원 안에는 깊은 침묵이 내려앉는다. 천장의 대형 선풍기가 만들어내는 부드러운 바람은 단순히 더위를 식히는 도구가 아니라, 간절한 기도가 하늘에 잘 닿도록 돕는 부드러운 숨결처럼 느껴졌다.코타키나발루 도심 여행은 단순한 관광 이상의 경험이었다. 핑크색과 푸른색의 모스크, 그 안에서 만난 낯선 의복과 문화는 우리에게 '틀림'이 아닌 '다름'을 가르쳐 주었다.히잡을 쓰고 땀 흘리던 선수의 열정과 가장 낮은 자세로 기도하던 무슬림들의 모습은 결국 자신의 신념을 소중히 여기는 인간의 아름다움이라는 하나의 점으로 수렴되었다.코타키나발루의 뜨거운 태양 아래 마셨던 망고 주스의 달콤함처럼, 이번 여행의 기억도 우리 삶에 기분 좋은 여운으로 오래도록 남을 것 같다.