윤석열 10년 구형된 날 시민들이 다시 촛불 든 이유

한 시민이 "조희대를 탄핵하라"는 손팻말을 들고 영하의 날씨 속 집회에 참여하고 있다.

촛불대행진에 참여한 시민들이 조희대 탄핵과 사법 책임자 단죄를 촉구하고 있다.

촛불대행진을 마친 시민들이 단체 촬영을 하며 내란 청산 의지를 확인하고 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원시민신문에도 실립니다.

검찰이 윤석열 전 대통령에게 징역 10년을 구형한 27일 오후, 시민들이 다시 모여 촛불을 들고 메시지를 외쳤다. 이들은 "내란은 끝나지 않았다"며 사법부 책임자 단죄와 조희대 대법원장 탄핵을 촉구했다.수원오산화성촛불행동은 이날 수원역 문화광장에서 '수원촛불대행진'을 열고, 윤석열 전 대통령에 대한 형사 책임과는 별도로 내란 사태에 연루됐다는 의혹을 받는 사법부 수뇌부에 대한 책임 규명이 필요하다고 밝혔다.참가자들은 영하의 추위 속에서도 "조희대를 탄핵하라", "대선 개입 내란 공범을 수사하라"는 구호를 외치며 광장을 지켰다.주최 측은 "윤석열 재구속과 김건희 수사까지 이끈 힘은 위대한 주권자의 힘이었다"며 "조희대 탄핵은 내란 청산의 마지막 관문"이라고 밝혔다. 또 내란 전담 재판부 설치 과정에서 드러난 사법부의 태도를 문제 삼으며, 책임자에 대한 분명한 단죄가 필요하다고 강조했다.서지연 수원오산화성촛불행동 공동대표는 "내란 전담 재판부 설치법이 누더기 상태로 통과되며 국민적 분노가 커지고 있다"며 "사법 내란의 책임자를 그대로 둔 채 내란 청산은 불가능하다"고 말했다. 이어 "윤석열 전 대통령에게 중형이 구형된 오늘, 촛불이 다시 모인 이유는 민주주의 회복이 아직 끝나지 않았기 때문"이라고 강조했다.시민 발언에 나선 한 참가자는 조희대 대법원장을 둘러싼 사법 논란으로 시민들의 불안과 분노가 커지고 있다고 전하며, "시민들이 문제를 제기할 수 있는 공간은 결국 이 광장뿐"이라고 말했다. 이어 "정권은 교체됐지만 사법부는 여전히 과거에 머물러 있다"며 "내란의 진정한 마무리는 법원 개혁 없이는 불가능하다"고 강조했다.또 다른 한 시민은 "내란 주범과 부역자들이 법기술로 시간을 벌고 있는 사이 민주주의의 골든타임이 흘러가고 있다"며 "국회가 더 이상 주저하지 말고 조희대 대법원장을 즉각 탄핵해야 한다"고 촉구했다.한편 행사 후반에는 시민들이 직접 참여해 선정한 "2025년 5대 뉴스"가 소개됐다. 이 가운데 4월 4일 윤석열 전 대통령에 대한 헌법재판소 파면 결정이 가장 중요한 사건으로 꼽혔다. 이어 5월 1일 조희대 대법원장의 대선 개입 의혹 파기환송 결정과 1월 19일 윤석열 전 대통령의 1차 구속이 내란 사태의 주요 분수령으로 언급됐다.주최 측은 끝으로 새해에도 전국 집중 촛불과 지역 촛불대행진을 지속하며 사법 책임자 단죄와 내란 청산 요구를 이어갈 계획이라고 밝혔다.