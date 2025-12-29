역사를 보는 눈을 키운 시간

큰사진보기 ▲『역사의 역사』, 유시민도서관에 모여 함께 읽고 토론하니 즐겁게 읽을 수 있었다. 유시민의 『역사의 역사』 ⓒ 김효숙 관련사진보기

AD

사실이 스스로 이야기한다는 주장은 진실이 아니다. 역사가가 이야기할 때만 사실은 말을 한다. 어떤 사실에게 발언권을 주며 서열과 순서를 어떻게 할 것인지 결정하는 게 역사가다.

"호모 사피엔스는 어디에서 온 누구이며 어떻게 해서 이토록 막강한 힘을 가지게 되었는가?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.

지난 23일, 12월 한 달 동안 책 모임 친구들과 함께 읽고 열띤 토론을 벌였던 <역사의 역사>를 마무리했다.날은 흐렸지만 한 친구가 3박 4일 동안 중국 시안에 다녀온 여행기를 풀어놓자 모임 분위기가 사뭇 밝아졌다. 시안은 우리 남해안과 위도가 비슷해서 겨울이지만 여행하기에 안성맞춤이라고 했다. 그녀는 죽은 진시황을 지키는 용도로 제작된 병마용의 규모와 조선시대 선비들이 그린 산수화 속 풍경과 놀랍도록 닮아 있던 화산이 인상적이었다고 했다.중국의 역사와 풍광의 거대함에 놀라던 우리는 안시성 전투에서 양만춘 장군이 당태종의 눈을 멀게 했다는 이야기가 거짓이라 말하는 조선족 가이드 때문에 모두 화가 났다. 역사는 보는 눈에 따라 얼마든지 달라질 수 있음을 또 깨달았다. 우리는 늘 비판적으로 역사를 바라보자고 약속하며 <역사의 역사>를 다시 폈다.앞선 역사가들의 기록에서, 누군가는 역사를 서사라고 하고, 또 누군가는 사실 그대로를 기록하는 것이라고 했다. 20세기 역사학자 에드워드 카(1892~1982)는 <역사란 무엇인가> 1장에서 다음과 같이 말하면서 그 논란에 종지부를 찍고자 했다.며칠 전, 아들과 나는 10년 전에 인기리에 방영되었던 드라마 <미생>을 다시 보았다. <미생>은 고졸 계약직 사원 장그래가 '원 인터내셔널'이라는 상사에 입사해 좌충우돌하며 커나가는 성장드라마다. 10년 전 고등학생 시절의 아들은 주인공 장그래에 몰입했었다. 이십 대 초반에는 사람에게 실망하고 자존감이 바닥으로 떨어졌을 때는 오히려 야비한 술수를 쓰는 사람들에게 마음이 가기도 했다고 털어 놓았다. 그런데 이제 사회인으로 나아가는 시점에서 다시 보니 전체가 보인다고 했다.아들의 말을 듣는 순간 카의 말이 떠올랐다. 작가와 연출가가 어떤 사실을 누구의 입을 통해 들려주는가에 따라 우리는 화를 내기도 하고 공감하기도 한다. 우리 인간이 살아온 수많은 세월을 드라마 한 편으로 설명할 수는 없지만 크게 보면 다르지 않다. 이야기를 듣던 친구들도 '바로 그거!'라며 물개박수를 보냈다.역사를 바라보는 눈이 폭넓고 다양해지면 좋겠다. 역사는 그저 과거의 산물이 아니라, 카의 말처럼 역사가의 눈과 귀와 입을 통해 현재와 끊임없이 교류하고 미래를 바라볼 수 있으니 말이다.20세기 들어서 역사가들은 왕조나 국가가 아니라 문명을 연구하기 시작했다. 아널드 토인비는 과거에 존재했거나 지금 존재하는 세계 문명의 거의 모든 역사를 집대성했다. 토인비는 이 과정에서 '도전과 응전의 패러다임'을 창안했다. 토인비에 따르면 문명은 외부 환경의 도전에 대한 집단 내부의 성공적인 응전의 산물이며, 계속 새로운 도전에 직면한다.현대는 국제화 시대다. 소수의 창조자가 새로운 비전을 제시하지 못하면, 서구 문명뿐만 아니라 인류 전체의 문명이 위험에 처할 수 있다. 인간은 두 차례의 세계대전을 치르며 서로 원수가 되기도 했고, 버튼 하나로 전 인류를 몰살할 수 있는 핵무기도 개발했다. 하지만 토인비는 노예제도를 폐지한 인간이기에 핵무기의 위험성을 깨닫고 스스로 제어할 수 있다고 말했다. 하지만 21세기 과열 경쟁 시대에 살고 있는 우리에게 미래는 그리 밝아 보이지만은 않다.토인비에 이어 등장한 새뮤얼 헌팅턴(1927~2008)은 <문명의 충돌>을 통해 토인비의 역사 이론을 뒷받침했다. 문명과 과학 기술의 발달로 간헐적으로 만나던 서로 다른 문명 세계가 필연적으로 다른 문명과 마주하게 되었다. 헌팅턴은 인류가 문명사회를 유지하고 살아남기 위해서는 서로 다른 문명을 인정하고 상호 존중해야 한다고 힘주어 말했다.20세기 후반에는 인류 전체를 역사 서술 단위로 삼는 인류사가 등장했다. 우주와 인류의 기원을 밝히는 빅뱅 이론과 눈에 보이지 않는 미시 세계를 밝혀내면서 이전과는 다른 눈으로 인류의 발달 과정을 볼 수 있었다.인류사에 대한 대중의 관심을 크게 일으킨 인물은 제레드 다이아몬드다. 그는 과학자이자 저널리스트였다. 다이아몬드는 기존의 시각과 달리 사피엔스는 어디에 있건 동등한 지적 정서적 육체적 지능을 지녔으며 서구사회가 빨리 발전했던 이유는 환경이 그들에게 유리했기 때문일 뿐이라고 말했다.우리는 2015년에 제레드 다이아몬드의 <총,균,쇠>를 읽고 토론했다. 처음에는 이 책에 붙어있는 여러 수식어가 부담스러웠지만, 읽다 보니 조금 색다른 인문 교양서이며 자기 중심주의에서 깨어난 서구인의 반성문이란 생각이 들었다.인류사가 발전하면서 다이아몬드보다 더 근본적인 질문을 하는 사람이 등장했다.우리는 모두 호모 사피엔스이며 우리가 역사의 주인공이었다. 그런데 하라리는 약체였던 호모 사피엔스가 어떻게 세상의 지배자가 되었는지 되돌아보게 했다.하라리는 7만 년쯤 전에 일어난 인지혁명을 역사의 시작으로 보았다. '있지 않은 것을 존재한다고 믿는' 사고 방식을 발전시켜 종교를 만들고 인권을 만들어냈다는 것이다. 사피엔스는 강자였던 네안데르탈인을 밀어내고, 농업혁명을 일으켜 곡식 재배를 늘리고 힘의 원천인 인구는 급속히 불어났다.그런데 하라리는 진보와 발전을 통해 인류가 행복하다는 증거가 없다고 했다. 인류는 과학혁명을 통해 엄청난 발전을 이루고 인류의 시작점을 알아냈지만, 모두가 함께 사는 세상이 아니라 서로가 최고가 되겠다며 무기를 겨누며 오히려 모두가 죽는 길을 향해 가고 있다.하라리는 우리 인류가 깨어나지 않으면 그 옛날 공룡들처럼 우리의 전성시대를 누군가에게 넘겨줄 수 있다고 경고한다. 그러므로 우리가 함께 살고 함께 이익을 추구하는 '지구제국'을 만들어야 한다고 요구한다.한 달 동안 먼 길을 걸어왔다. 기원전 500년쯤에 살았던 헤로도토스부터 21세기 현시대를 살아가는 유발 하라리까지 다양한 시각을 지닌 역사가와 역사학자들을 만났다. 그들이 있었기에 우리는 과거의 잘못을 되새기며 조금씩 발전해 왔다. 우리는 역사란 사실 그대로 전달 될 수 없으며 역사가가 건져낸 사실의 조각에 자신의 상상력을 보태 씨실과 날실로 엮어낸 이야기라는 것을 알았다.그러므로 역사가는 다양한 사료를 비교·평가해서 역사적 사실을 올바로 전달할 책임이 있으며 우리에게도 전달받은 역사의 행간을 읽어 낼 비판적 시각이 필요하다. 우리는 카와 토인비의 말처럼 위기를 기회로 삼아 그동안 잘 이겨낸 우리 인류의 역사적 행보를 기억하고 되새겨서 모두를 파괴하는 암울한 길이 아니라 모두가 함께 사는 평화로운 길로 나가기를 간절히 바라며 긴 여정을 마쳤다.