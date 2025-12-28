윤미향 전 의원 "새정부 7개월, 일본군 위안부 피해자 보듬는 외교 없어"

큰사진보기 ▲윤미향 김복동평화샌터 공동대표전 의원인 윤미향 김복동평화센터 공동대표가 27일 내란청산 촉구 171차 대법원 앞 촛불집회에서 발언을 햇다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲171차 내란청산 촉구 촛불집회조희대 탄핵-내란청산 촉구 171차 촛불집회가 27일 오후 서울 서초구 대법원 앞에서 열렸다. ⓒ 김철관 관련사진보기

윤미향(전 국회의원) 김복동평화센터 공동대표가 27일 171차 내란청산 촉구 촛불집회 무대에 올라 "내란세력 척결을 방해하는 조희대를 탄핵해야 한다"고 목소리를 높였다.윤미향 김복동평화센터 공동대표는 27일 오후 4시부터 서울 서초구 대법원 앞에서 촛불행동 주최로 열린 '171차 내란청산-국민주권실현 촉구 촛불대행진' 집회 무대에서 발언을 했다.김세동 도봉촛불행동 대표의 진행으로 발언을 한 윤 공동대표는 "이재명 정부가 들어선 지 7개월인데, 일본군 위안부 피해자들을 보듬는 정책과 외교는 찾아볼 수가 없다"며 "일본군 위안부 피해자들과 일제 강제동원 피해자들의 인권은 올해 한일수교 60주년에도, 광복 80주년 메시지에 단 한 줄도 없었다"고 말했다.이어 "이재명 대통령은 일본의 한 우익 언론과의 인터뷰에서 '국가 간의 합의를 뒤집는 건 바람직하지 않다'며 2015한일합의 유지 의지를 드러냈다"며 "2019년 12월 한국 헌법재판소도 2015 한일합의는 법적 구속력이 없는 단순한 정치적 합의에 불과하다고 판단했다"고 지적했다.윤 공동대표는 "이재명 정부가 탄핵당한 박근혜와 아베의 정치적 합의에 구속되어야 할 이유가 없는 것"이라며 "박근혜 정권의 '2015 한일합의'를 전면 폐기하고 일본 정부의 '공식 사죄, 법적 배상' 해결을 위해 외교적인 노력을 다하시라"고 촉구했다.특히 "이재명 정부와 국회는 일본군 위안부 피해자들과 피해자 추모시설을 향해 '매춘부' '돈벌러 스스로 간 여성' 등 혐오, 폭언, 폭행 등이 자행되고 있는 2차 가해로부터 피해자들을 보호할 정책과 법률을 제정하시라"고 촉구했다.권오혁 촛불행동 공동대표는 기조발언을 통해 "조희대 탄핵이 내란단죄의 물꼬를 트는 길"이라며 "그래서 촛불행동은 지난 23일 민주당사 앞 농성을 마무리하면서 정당과 국회의원들에게 조희대 탄핵소추를 직접 추진할 '조희대 탄핵연대' 결성을 공개 제안했다. 내란단죄, 사법개혁에 동의하는 정당과 국회의원들의 적극적인 참여를 기대한다"고 강조했다.이어 이득우 조선일보폐간시민실천단 단장은 "조선일보가 천기누설을 했다. 지난해 12월 4일 오전 12시 46분 기사 제목 '대법원 긴급 심야 간부회의 진행'이었다"며 "대법원 관계자를 인용해 '비상계엄에 따라 사법권의 지휘와 감독은 계엄사령부에게 옮겨간다' '계엄사령관의 지시와 비상계엄 매뉴얼에 따라 향후 대응을 마련할 것'이라고 보도했다"고 밝혔다.이어 "그 시간에 우리 촛불 시민들이 국회에서 목숨을 걸고 폭군 윤석열 일당과 싸우고 있었다. 그런데 스스로 자유와 정의의 최후 보루라는 조희대 사법부가 이런 짓을 하고 있었다"며 "지금 사법 독립을 뇌까리는 자들이 사법권을 고스란히 내란 세력에게 바치려 한 짓이다. 누가 봐도 대법원의 명명백백한 내란 동조 행위 아니냐"고 반문했다.송파 시민 신현성씨는 "조희대, 천대엽, 지귀연 등 법비들의 농간은 끝날 줄 모르고 있다"며 "우리 국민의 눈높이도 알지 못한 자들, 국민을 개돼지로 알고 있는 자들, 이런 자들을 믿을 수 있겠냐"고 소리쳤다.이어 "법비들이 아닌 국민을 바라보고 해야할 일을 제대로 해야 한다"며 "제발 국민이 원하는 제대로 된 재판, 올바른 상식과 정의가 우리 대한민국을 바로 서게 해야 한다. 조희대를 파면하라. 법왜곡죄를 조속히 입법화하라"고 국회에 요구했다.촛불시민들은 '내란세력 최후 보루 조희대를 탄핵하라.' '대선개입 내란 공범 조희대를 수사하라.' 등의 구호를 연신 외쳤다.이날 촛불행동은 조희대 즉각 탄핵 범국민 온라인 서명, 국회 추천 특별재판부 설치 촉구 범국민 온라인 서명에 대한 보고를 했고, 조희대 탄핵 특별재판부 설치 추진 선언 동참 여야 의원을 소개했다. 이날 홍사훈 기자, 이태원참사 고 최민석군의 어머니 등과 서울지역 촛불행동 관계자들도 대거 참석했다. 노래패 '우리나라', 촛불가수 성국, 가수 정도훈 등이 흥겨운 노래 공연을 펼쳤다. 집회가 끝니고 촛불대행진이 이어졌다.