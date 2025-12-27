"1년간 책임자 처벌 없었다"... 제주항공 참사 유가족들의 절규

큰사진보기 ▲27일 오후 2시 5·18민주광장에서 제주항공 참사 유가족과 광주·전남지역 시민 300여 명이 모인 '12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 1주기 광주전남 시민추모대회'가 열렸다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲김유진 12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회 대표는 참사 1년이 지났지만, '책임자 처벌 0건·정보공개 0건·사과 0건'이란 현실을 절규하며 국정조사를 요구했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲유가족과 시민들은 함께 참사의 진상 및 책임을 밝힐 것을 촉구하는 문장이 적힌 손팻말을 들며 구호를 외쳤다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영록 전라남도지사와 강기정 광주광역시장을 비롯해 광주·전남지역 국회의원들이 참사 진상규명 및 온전한 추모와 안전한 사회 건설 등의 내용이 담긴 안전서약서에 서명하며 유가족·시민들과 약속했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

제주항공 참사 1주기를 하루 앞둔 27일, 광주 5·18민주광장에 모인 300여 명의 시민들이 179명의 희생자를 추모하며 철저한 진상규명과 책임자 처벌을 촉구했다.12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회(아래 유가족협의회)와 1주기 시민추모대회 추진위원회는 이날 오후 2시 광주광역시 동구에 있는 5·18민주광장에서 '12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 1주기 광주전남 시민추모대회'를 개최했다.앞서 지난 2024년 12월 29일 오전 9시 3분경 태국 방콕발 제주항공 2216편이 무안국제공항 착륙 도중 조류 충돌 사고로 인한 유압 계통 문제로 동체 착륙을 시도하다 활주로를 이탈해 로컬라이저가 설치된 철근 콘크리트 둔덕에 충돌, 폭발하며 탑승자 181명 중 179명이 사망했다.추모대회에 모인 광주·전남 시민들은 묵념으로 희생자들을 애도했고, 참사가 일어난 지 1년 지나도록 변화가 없는 현실을 토로한 유가족들의 절박한 목소리에 침통한 표정과 눈물을 감추지 못했다.김유진 유가족협의회 대표는 "참사가 일어난 지 1년이 지났지만, 책임자 처벌도 정보공개도 사과도 한 번 없었다"고 목소리 높이면서 "시간을 되돌릴 수 있다면 모든 것을 걸고 되돌리고 싶을 만큼 참담하다"고 절규했다.김 대표는 "국정조사가 참사 진상규명을 향한 마지막 제도적 기회"라고 강조하며 "조사의 독립성, 유가족 참여, 전면적 정보공개가 보장돼야 한다"고 시민들과 지역 정치권을 향해 끝까지 함께하는 연대를 호소했다.이진의 6.9광주학동참사 유가족협의회 공동대표도 "재난은 자연현상이 아니라 사람의 선택과 구조의 실패에서 비롯된다"면서 "학동·세월호·이태원·제주항공 참사는 구조적으로 유사하고, 모두책임 회피·희생자 숫자화·유가족 소외가 반복"되고 있음을 지적했다.김영백 10.29 이태원 참사 유가족협의회 광주전남지부장 역시 "진실을 요구하며 거리에서 싸워온 유가족·시민들을 향해 음모론과 비난 등 2차 피해도 여전하다"고 토로하며 "법과 제도의 실질적 개선, 책임자 처벌, 재발방지 대책이 마련돼야 한다"고 촉구했다.유가족 김영현씨는 편지글을 통해 인도에서 사고 소식을 듣고 한국으로 돌아오던 절절한 과정과 아내·자녀들과의 추억을 회상하며 "끝까지 진실을 밝히고 책임을 묻겠다"고 다짐했다.또 희생자 고 김성호씨의 친구 박준영씨도 18년 우정을 나눈 친구를 잃은 상실감을 전하며 "희생자와 유가족을 끝까지 기억하겠다"고 약속했다.지역 시민사회단체들과 정치인들도 희생자들의 죽음이 헛되지 않도록 참사 진상규명이 이뤄질 수 있도록 힘을 모으겠다고 유가족들에게 전했다.박미경 광주시민단체협의회 상임대표는 "진정한 추모는 진상규명뿐"이라며 "국가가 사고 원인과 재발방지책을 분명히 밝혀야 한다"고 강조했다.김영록 전라남도지사도 "사고 당일 현장에서 로컬라이저 둔덕 등 명확한 문제점을 확인했다"며 "정부가 신속히 조사해 책임을 밝혀야 한다"고 촉구했다.강기정 광주광역시장 역시 "국회 국정조사 특위 출범과 사고조사위원회의 독립성을 강화하는 법 개정이 진행되고 있다"며 "유가족과 끝까지 함께하겠다"고 약속했다.추모사에 이어 김 지사, 강 시장, 광주·전남 지역 국회의원들이 무대에 올라 ▲참사 진상 규명 ▲피해자·유가족 권리 최우선 보장 ▲구조적 문제 개선 ▲희생자 기억 및 추모 ▲국민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 사회 건설 등을 약속하는 안전서약서에 서약했다.한편, 유가족협의회의 일정에 따르면 28일 오전 10시 서울특별시의회 앞에서 참사 1주기 추모식에 함께할 시민 50여 명을 싣은 동행버스가 출발하며, 28일 오후 7시 '12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 1주기 추모의 밤'이 진행된 뒤, 다음날 29일 오전 10시에 참사 1주기 추모식이 진행될 예정이다.