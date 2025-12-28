"기술을 통해 문제를 다루는 태도를 기른다" 인공지능 교육의 길을 찾아서

2013년부터 STEAM 교사연구회 운영, 2021년부터 충남융합과학연구회 회장으로 활동 중이다. 현재 학교 교육정보부장으로 근무하며 인공지능 교육의 현장 적용을 연구하고 있다.

큰사진보기 ▲인천 내항 옛 곡물창고를 리모델링한 상상플랫폼 전경.산업유산 공간의 구조를 살려 미래형 AI·디지털 교육의 상징적 공간으로 재탄생했다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲센터 입구 로비 전경.방문 학생과 교사가 ‘미래 학습 공간으로 로그인한다’는 의미를 담아 안내·체험·대기 기능을 통합한 공간으로 구성되어 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲메이커 스페이스와 클래스룸 공간.학생들은 3D 프린터와 레이저 커터, 스마트 디바이스를 활용해 디자인 → 설계 → 제작까지 이어지는 프로젝트형 수업을 경험한다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI 플레이그라운드 체험존 방문시설 견학을 넘어 수업 설계와 운영 모델에 대한 논의가 함께 진행됐다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | AI·디지털 교육이 유행처럼 소비되지 않고, 학교 수업 속에서 지속 가능한 변화를 만들기 위해 무엇이 필요한지 현장 교사의 눈으로 기록하고자 했습니다.