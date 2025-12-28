"기술을 통해 문제를 다루는 태도를 기른다" 인공지능 교육의 길을 찾아서

2013년부터 STEAM 교사연구회 운영, 2021년부터 충남융합과학연구회 회장으로 활동 중이다. 현재 학교 교육정보부장으로 근무하며 인공지능 교육의 현장 적용을 연구하고 있다.
인천 내항 8부두. 한때 곡물을 실어 나르던 거대한 창고가 리모델링되어 '상상플랫폼'이라는 이름을 달았다. 철 구조물과 높은 층고의 산업 공간 위로 미디어월과 디지털 장비가 들어서면서, 과거의 흔적과 미래의 교육이 공존하는 풍경이 눈앞에 펼쳐진다. 이곳 3층에 자리한 곳이 바로 '인천광역시교육청 제물포 AI융합교육센터'다. 필자는 지난 24일, 충남교육청 교육과정평가정보원 방문단의 일원으로 제물포 AI융합교육센터를 방문해 운영 프로그램과 학습 공간 구성을 현장에서 직접 확인했다.
지난 10여 년간 STEAM(융합인재교육)을 연구해 온 교사의 시선에서 볼 때, 이곳은 단순히 "최신 장비를 체험하는 공간"이라는 말로 설명하기 어려웠다. 오히려 교육 철학을 먼저 세우고, 그 위에 공간을 입힌 결과물에 가깝다. 교실이라는 물리적 조건 속에서 늘 고민해 왔던 융합 수업의 실제 모습을, 이곳에서는 비교적 또렷하게 확인할 수 있었다.
체험이 아니라 학습 구조를 설계한 공간
많은 AI 교육 프로그램이 도입 초기에는 장비와 도구에 초점이 맞춰지기 쉽다. 학생들이 로봇과 코딩, 생성형 AI의 기능에 흥미를 느끼는 동안, "왜 이 기술을 사용해야 하는가"라는 핵심적인 질문은 뒤로 밀려나는 경우가 적지 않다. 현장 교사 입장에서 볼 때, 기술이 수업의 목적을 삼켜 버리는 장면을 종종 마주하게 된다. 그러나 제물포 AI융합교육센터의 러닝존과 테크존은 '기술과 장비의 체험'이 아니라 '문제 해결 과정'을 중심으로 구성되어 있었다. 학생들은 단순한 조작자가 아니라 문제를 정의하고 해결책을 설계하는 참여자로 자리 잡고 있었다. 프로젝트 수업이 하루 6차시 단위로 운영되면서, 실패를 경험하고 다시 시도할 수 있는 시간적 여유도 주어졌다.
센터 관계자는 "AI교육은 신기술을 설명하는 수업이 아니라 기술을 통해 문제를 다루는 태도를 기르는 교육"이라고 말했다. 그 말은, 학교 현장에서 오랫동안 논의만 되어 왔던 방향성을 비교적 구체적으로 실현하려는 시도로 읽혔다. 학교 수업 구조 속에서는 시도하기 어려운 배움의 흐름을 이곳은 하나의 '수업 실험실'처럼 담아내고 있었다. 다만 이런 경험이 일부 학교와 일부 학급에만 제공된다면 공간의 의미는 제한될 수밖에 없다. 좋은 시설일수록 "누가, 얼마나, 어떤 방식으로 이 공간을 사용할 수 있는가"라는 질문이 함께 따라붙는다. 제물포 센터를 보며 느낀 인상은 기대와 동시에 그런 질문이었다.
'한 번 다녀가는 체험관' 대신, 권역별 생태계를 설계하다
이번 방문에서 특히 눈에 띈 부분은, 인천시교육청이 제물포 센터를 단일 시설로 끝내지 않고 '5개 권역 테마형 STEAM 센터'로 확장할 계획을 갖고 있다는 설명이었다. 모든 학생을 한 곳으로 불러 모으는 중앙집중형 체험시설 대신, 생활권에 가까운 거점 공간을 조성해 권역별로 특화된 융합교육을 운영하겠다는 구상이다. 이 모델은 몇 가지 점에서 주목할 만하다. 특정 지역 학생만 혜택을 누리는 구조를 완화하고, 이동 비용과 접근성 문제를 줄인다는 점에서 교육 기회의 형평성에도 가깝다. 또한 다양한 체험 프로그램을 나열식으로 제공하는 대신, 권역별 주제를 깊이 있게 탐구하는 방향으로 교육의 성격을 전환하려는 실험이기도 하다.
무엇보다 학교 수업과 연계가 가능한 구조라는 점이 긍정적이다. 일회성 체험으로 끝나지 않고, 학교에서 진행되는 프로젝트 수업의 확장 단계로 활용될 수 있기 때문이다. 수업의 깊이를 넓힐 수 있는 '지역 단위 학습 생태계'를 구축하려는 방향으로 해석된다. 그러나 이 대목에서 또 다른 고민도 함께 제기된다. 공간과 장비는 확대되는데, 그 공간을 설계하고 운영할 전문 인력은 충분히 확보되고 있는가 하는 문제다. 시스템보다 몇몇 교사의 열정과 헌신에 의존하는 구조라면 지속성을 담보하기 어렵다.
6년째 같은 교사가 운영해 온 공간이 남긴 질문
취재 과정에서 인상 깊었던 사실이 하나 있었다. 제물포 AI융합교육센터의 핵심 운영을 6년째 동일한 교사가 맡아 왔다는 점이다. 해당 교사는 프로그램 기획, 장비 구축과 테스트, 수업 설계, 협력 네트워크까지 대부분의 영역을 주도적으로 맡아 왔다. 한 개인의 전문성과 헌신이 어떤 변화를 만들어 낼 수 있는지 보여 주는 사례이자, 동시에 중요한 질문을 남기는 지점이었다.
왜 이 정도 규모의 공공 교육 공간이 여전히 개인의 역량과 열정에 크게 기대고 있어야 하는가. 한국 교육 현장에서 자주 반복되어 온 장면이 떠올랐다. 담당 교사가 학교를 옮기거나 역할이 바뀌는 순간, 함께 축적된 경험과 노하우가 사라지거나 초기화되는 경우들이다. 제물포 센터는 그 가능성과 한계를 동시에 드러내는 상징적인 사례이기도 했다. 좋은 공간을 만드는 것만큼 중요한 과제는, 그 공간을 지속적으로 운영할 인력과 시스템을 함께 설계하는 일이다. '시설 구축'과 '운영 인력 지원'이 동일한 수준에서 논의되어야 하는 이유가 여기에 있다.
서울의 '제도'와 인천의 '공간', 경쟁이 아니라 상호 보완이어야
최근 서울시교육청이 발표한 AI 교육 종합계획은 평가 시스템, 교원 연수, 학교 단위 운영 모델 등 '정책과 제도' 중심의 AI 교육 프레임을 정교하게 설계하고 있다(SBS뉴스
). 반면 제물포 AI융합교육센터는 정책이 실제 수업 경험으로 번역될 때 어떤 모습이 가능한지를 보여 주는 공간적 실험장 역할을 하고 있다. 제도만 있고 공간이 없으면 현장에 닿지 못하고, 공간만 있고 제도가 없으면 일회성 체험에 머무를 위험이 있다. 지금 필요한 것은 지역 간 경쟁이 아니라, 경험과 정책이 서로 왕복하며 순환할 수 있는 구조다. 현장에서 쌓인 수업 경험이 정책과 지원체계로 되돌아가고, 다시 그 정책이 학교와 지역의 새로운 실험을 뒷받침하는 흐름 말이다.
결국 공간을 채우는 것은 기술이 아니라 사람이다
제물포 센터를 둘러보며 가장 오래 남은 질문은 이것이었다. 이 훌륭한 공간을 지속 가능하게 만드는 힘은 어디에서 오는가. AI와 디지털 장비가 아무리 발전하더라도, 그 속에서 학생과 호흡하며 수업을 만들어 내는 주체는 여전히 교사다. 공간이 확장될수록 교사의 전문성이 안전하게 발휘될 수 있는 지원 체계 또한 함께 확장되어야 한다. AI 융합교육은 높은 수준의 전문성을 요구하지만, 그에 상응하는 인력·처우·운영 시스템이 함께 논의되지 않으면 오래 지속되기 어렵다. 개인의 헌신에 기대지 않고, 여러 교사가 협력하며 경험을 이어갈 수 있는 구조가 필요하다.
충청남도교육청 역시 AI와 디지털 기반 교육의 새로운 모델을 만들기 위한 노력을 이어가고 있다. 이번 제물포 방문이 단순한 선진지 견학으로 끝나지 않기를 바란다. 인천의 공간 혁신, 서울의 제도 설계, 그리고 전국 각 지역의 수업 실천 사례가 서로 연결되고 공유될 때, 우리 교육은 보다 넓은 방향으로 확장될 수 있을 것이다. 기술은 공간을 채울 수 있지만, 그 공간을 교육으로 채우는 일은 결 사람의 몫이다. 제물포에서 본 가능성이 각 지역 학교 현장에서도 더 깊은 배움으로 이어지기를 기대해 본다.
덧붙이는 글 | AI·디지털 교육이 유행처럼 소비되지 않고, 학교 수업 속에서 지속 가능한 변화를 만들기 위해 무엇이 필요한지 현장 교사의 눈으로 기록하고자 했습니다.