"황당한 쿠팡"... 소비자단체 , 쿠팡 영업정지 촉구

쿠팡이 느닷없이 개인정보 유출 사태의 자체 조사 결과라며 "개인정보 유출 전직 직원이 고객의 개인정보 3000개만 유출하고 외부전송은 하지 않았다"고 발표하자 되려 비난이 쏟아지고 있다. 쿠팡의 영업정지 촉구까지 나온 상태다.쿠팡은 지난 25일 보도자료를 통해 "디지털 지문(digital fingerprints) 등 포렌식 증거를 활용, 고객 정보를 유출한 전직 직원을 특정했다. 유출자는 행위 일체를 자백하고 고객 정보에 접근한 방식을 구체적으로 진술했다"고 발표했다.쿠팡에 따르면 전직 직원 A씨가 탈취 보안 키를 사용, 고객 계정 3300만 개의 기본 고객 정보에 접근했지만 약 3000개 계정의 고객 정보만 저장, 언론 보도 이후 저장 정보를 모두 삭제했고 고객 정보를 외부에 전송하지 않았다는 설명이다.또 A씨는 맥북 에어 노트북(고객 개인정보 유출에 사용)을 물리적으로 파손한 뒤 쿠팡 에코백에 벽돌과 함께 넣어 하천에 던졌다고 진술했으며 이에 쿠팡이 잠수부를 동원, 해당 하천을 수색한 결과 벽돌이 담긴 쿠팡 에코백에서 해당 노트북을 회수했다고 밝혔다.느닷없는 쿠팡의 발표에 과학기술정보통신부도 보도자료를 통해 "과기정통부는 민관합동조사단에서 조사 중인 사항을 쿠팡이 일방적으로 대외에 알린 것에 대해 쿠팡에 강력히 항의했다"고 밝혔다.소비자단체의 항의는 더욱 거세다. 한국소비자단체협의회(아래 소비자협)는 26일 "쿠팡의 (자체)조사는 국가 수사체계를 무시하고 증거 인멸의 우려까지 있는 행위로서 납득할 수 없다"며 영업정지를 비롯한 가장 높은 수준의 제재를 촉구하고 나섰다.소비자협은 "쿠팡이 범죄자의 신병을 확보할 수 있도록 수사당국과 협의해야 함에도 불구하고 자체적으로 조사한 부분에 대해 납득할 수 없다. 개인정보를 유출한 잘못을 저질러 조사·수사 대상이 된 기업이 비난 여론을 희석하기 위해 잠수부를 동원, 노트북을 회수하는 등 증거인멸의 우려가 있는 행위까지 서슴없이 진행하는 행위에 깊은 분노를 표한다"고 비판의 목소리를 높였다.하지만 쿠팡은 비난 여론이 높아지자 26일 다시 보도자료를 내고 "지난 25일 유출자 관련 조사 발표는 자체 조사가 아니라 정부의 지시에 따라 진행한 것"이라고 주장했다. 지난 1일 정부와 만나 협력하기로 약속했고 2일 유출 사고에 대해 정부로부터 공식 공문을 받았으며 9일엔 정부가 쿠팡이 유출자와 접촉할 것을 제안했다는 주장이다.쿠팡은 14일 정보 유출자를 처음 만난 이후 이 사실을 정부에 보고했고 16일에는 정부 지시에 따라 정보 유출자의 데스크톱과 하드 드라이브를 1차 회수해 정부에 보고 및 제공했다고 주장했는데 이 '정부'가 어느 부처인지는 밝히지 않았다.또 "하드 드라이브를 정부에 제출한 즉시 정부가 이에 대한 조사에 착수한 것으로 이해했다"고 밝혔는데 이 부분도 석연치 않다. 쿠팡이 경찰이나 관계 부처도 아니면서 사고는 내놓고 자신들이 조사 결과를 발표한 것에 대해 신뢰할 수 없다는 주장이 나오고 있다.소비자협은 "정부는 현재 거론되고 있는 영업정지와 택배사업자 등록 취소 등의 우리나라 법에서 할 수 있는 최대한의 제재를 시행하고 집단소송제·징벌적 손해배상제를 도입, 무겁게 단죄할 수 있는 제도를 즉각 도입해야 할 것"이라며 정부에 쿠팡의 영업정지 조치를 촉구했다.