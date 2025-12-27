[서산] 민주당 박상무 전 의원, "시민을 위한 길에 함께 하고 싶다"

▲지난해 총선을 앞두고 국힘을 탈당한 박상무(사진, 왼쪽) 전 충남도의원이 출판기념회를 열고 본격적으로 지방선거 준비에 돌입했다. 지난달 북콘서를 통해 내년 지방선거 시장 출마 입잔을 밝한 바 있는 맹정호(사진, 오른쪽) 전 시장이 출판기념회장을 찾아 축하했다. ⓒ 신영근 관련사진보기