[서산] 민주당 박상무 전 의원, "시민을 위한 길에 함께 하고 싶다"

지난해 총선을 앞두고 국힘을 탈당한 박상무 전 충남도의원이 출판기념회를 열고 본격적으로 지방선거 준비에 돌입했다.
박 전 의원은 국힘 탈당 후 지지자들과 조한기 후보 지지를 선언하며 민주당에 입당한 바 있다(관련기사 : 박상무 전 충남도의원 국힘 탈당... "대통령실 제왕적 행태에 실망"
).
박 전 도의원의 출판기념회는 같은 당 소속으로 지난달 29일 개최된 맹정호 전 시장의 북콘서트에 이어 두 번째다.
박 전 의원은 출판기념회를 통해 내년 지방선거 시장 출마를 공식화했다. 앞서 박 전 의원은 지난 16일 <오마이뉴스>와 인터뷰에서 시장 출마 의사를 밝힌 바 있다.
박 전 의원은 이날 그동안 현장에서 기록한 삶의 이야기를 담은 <오늘도 시민을 만나러 갑니다>라는 제목의 책을 출판했다.
박 전 의원은 과거 자유선진당 등에서 활동하면서 시의원과 도의원을 지냈으며, 2018년 지방선거에서 바른미래당 시장 후보로 출마했지만 낙선했다.
박 전 의원의 시장 출마는 당내 경선 포함 내년까지 모두 4번째 도전이다. 오랜 기간 보수정당에서 정치를 하면서 보수와 중도층 흡수라는 이점이 있지만 당내 지지 기반이 약하다는 평가도 받고 있다.
이날 출판기념회에는 민주당 서산태안위 조한기 위원을 비롯해 지지자와 당원 등이 참석했다.
특히, 이정문(천안 병) 충남도당 위원장과 양승조 전 충남지사, 정의당 충남도당 신현웅 노동위원장 등이 자리해 박 전 의원의 출판기념회를 축하했다.
박 전 의원은 책을 펴내면서 "지난 세월 동안 서산의 골목골목을 누비며 수많은 시민과 눈을 맞추고 이야기를 나누어 왔다"면서 "지금 서산은 변화의 갈림길에 서 있다"며 "우리가 풀어가야 할 숙제는 많지만, 위기는 언제나 기회와 함께 찾아온다"면서 이같이 말했다.
그러면서 "지금 어떤 선택을 하느냐에 따라 서산의 내일은 달라질 것"이라며 "형식보다 내용을, 권위보다 소통을, 개인보다 시민을 우선하는 서산, 그 길을 여러분과 함께 걷고 싶다"면서 지방선거 출마를 공식화했다.
특히, 이날 출판기념회에서 박 전 의원은 "화려한 서산보다 따뜻한 서산을 꿈꾸고, 잘난 사람보다 넘어진 사람 손을 잡고 싶다"면서 "앞으로 시민의 목소리를 가까이에서 듣고 시민 여러분을 만나러 갈 것이다"며 "늘 언제 어디서라도 여러분과 함께 걸어가겠다"는 각오를 밝혔다.
한편, 내년 지방선거에서 민주당 내 서산시장 출마 예상자로는 지난달 북콘서트를 개최하고 본격적인 출마 채비에 나선 맹정호 전 시장을 비롯해 박상무 전 의원, 한기남 전 청와대 행정관 등이 거론된다.
이런 가운데 한기남 전 청와대 행정관도 조만간 출판기념회를 열고 시장 출마를 공식화할 것으로 보인다.
반면, 국민의힘에서는 이완섭 현 시장의 출마가 예상되는 가운데, 지난해 총선을 앞두고 민주당에서 국민의힘으로 옮긴 임재관 전 서산시의회 의장이 지난 8월 출마를 공식화했다.
특히, 임 전 의장은 지난 24일 지역신문 기고를 통해 "(이완섭 시장의) 4선 도전은 개인의 선택일 수 있다"면서도 "(내년 선거에서) 스스로 물러서며 후배들에게 길을 열어주는 선택은, 그 어떤 업적보다 오래 기억되는 정치적 유산이 된다"면서 이 시장의 용퇴를 주장했다.