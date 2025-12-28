20년째 전문공연장 부재, 양주시립예술단의 설움

큰사진보기 ▲12월 26일 양주시청 로비에서 열린 양주시립예술단의 올해 마지막 공연. ⓒ 양주시 관련사진보기

큰사진보기 ▲양주시청 로비 2층에서 바라본 양주시립예술단 송년 마지막 공연 모습. ⓒ 양주시 관련사진보기

큰사진보기 ▲강수현 양주시장(오른쪽 네번째) 등 이날 공연의 주요 참석자와 청중들이 이날 양주시립예술단의 빼어난 연주에 응원을 보내고 있다. ⓒ 양주시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 한기홍은 고려대학교 영어영문학과를 졸업하고 중앙일보(공채 24기)에 입사했다. 이후 월간중앙에서 오랜 기간 기자로 일했다. 사회팀장, 정치팀장을 거쳐 선임기자로 다양한 분야 인물 인터뷰 기사와 탐사보도에 참여했다. 한국 사회를 관통하는 현상을 시대적 흐름과 견줘보며, 여러 인물 간의 조화와 긴장관계를 들여다보고 싶은 꿈이 있다.

12월 26일 양주시청의 1층 로비에서는 양주시립예술단의 올해 마지막 공연이 펼쳐졌다. 강수현 양주시장을 비롯한 양주시청 공무원과 다수의 시민이 청중으로 참여해 성황을 이뤘다.시청 청사는 1층 로비에서 3층까지 개방감 있는 구조로 건축됐다. 그래서 2, 3층 복도의 청중이 1층의 공연 현장을 내려다볼 수 있는 효과를 즐길 수 있다.마치 오페라하우스의 무대 좌우에 돌출된 박스 형태의 독립 객석에서 연주를 조망하는 즐거움과 비슷하다. 시청 로비는 높은 천장을 지닌 공간이지만, 물론 제대로 된 음향을 기대할 수는 없다.사람의 귀는 사실 매우 불완전한 센서다. 그럼에도 잔향이 과하거나, 해상도가 낮거나, 특정 대역이 사라져도 뇌는 작동한다. 빠진 음을 추정하고, 흐릿한 선율을 보정하며, 앞뒤 맥락을 연결해 하나의 '완결된 음악'을 만들어낸다.이 능력은 마치 흐린 사진을 또렷하게 인식하는 시각의 보정 능력과 비슷하다. 1970년대 초중반 트랜지스터 라디오를 통해 클래식 음악을 들으며 깊이 감동했던 기억을 가진 사람이 많다.우리는 스피커가 들려주는 음악을 그대로 듣는 게 아니라, 기억·경험·기대치를 동원해 음악을 다시 생성한다. 이게 바로 청력의 상상력이다. 경험 많은 청중일수록 음향이 완벽하지 않은 공간에서도 음악의 핵심과 감동을 놓치지 않는다.그러나 이날 시청 로비 공연은 역설적으로 제대로 된 공연장을 원하는 양주시민의 열망이 얼마나 오랜 기간 외면당했는가를 반증하는 무대이기도 했다. 물론 기획자의 의도와는 전혀 상관이 없는 기자의 해석이다. 양주시향은 2005년에, 시립합창단은 2007년에 창단됐지만 올해로 20년 간이나 두 단체는 열악한 무대를 전전했다.양주시가 시민에게 청력의 상상력을 너무 오랜 기간 무리하게 강요하고 있는 것이다. 유양동 일원에 아트센터 건립이 예정돼 있지만, 순조롭게 추진된다 해도 최소 5~6년 이상이 소요된다.그 기간 동안 연주회장 문제를 어떻게 해결할 것인가. 열악한 공연장에서 청중의 상상력은 결핍을 '견디게' 해줄지언정 최상의 음악 경험을 '대신'해주지는 않는다.광적면에 문화예술회관이 있지만 좁은 무대와 낙후된 시설로 시향이나 합창단의 연주는 거의 불가능한 곳이다. 양주의 정치권이 이 시설의 보수를 계획하고 있다는 이야기는 소문에서조차 들려오지 않는다.공연장 정책에 관한 한, 양주시 집행부와 시의회는 이 정도로 무능하고 무관심하다.이날 양주시향과 합창단이 선사한 세 개의 곡을 연결하면 하나의 서사가 완성된다. 합창단의 선곡 'Dream a little dream of me', 시향의 선곡 마스카니 '카발레리아 루스티카나 간주곡'과 케데헌(Kpop Demon Hunters)의 'Golden'이다. '꿈(Dream)'-'비극적 진실(Intermezzo)' - '극복과 빛(Golden)'이라는 스토리 라인이다.합창단이 부르는 감미로운 선율이 로비를 채우며 공연은 시작됐다. 달콤한 꿈의 유혹, 'Dream a little dream of me'이다. 수많은 아티스트가 재해석해 불렀던 이 명곡은 사랑하는 이를 향한 속삭임이자, 우리가 품어왔던 소박한 꿈을 상징한다. 별빛 아래 나뭇잎의 속삭임처럼 다가온 이 노래는, 현실의 고단함을 잊게 하는 '안식의 선율'이다.2막은 평화 속의 파멸, 영화 <대부 3>의 비극을 표현했던 카발레리아 루스티카나의 '간주곡'이다. 영화 <대부 3>의 마지막 장면, 딸을 잃은 마이클 콜레오네의 소리 없는 절규 가운데 흐르던 곡이다. 세상에서 가장 아름답고 평화로운 선율을 가졌지만, 그 이면에는 피의 복수와 파멸의 상징을 품고 있다.마스카니의 오페라에서도 아름답기 그지없는 이 간주곡은 치정에 얽힌 복수의 비극이 펼쳐지기 직전 연주된다. 청중은 이 어처구니없는 현실과 아름다운 음악의 부조화, 또는 부조리에 대해 전율하게 된다.3막은 고난을 뚫고 피어난 황금빛 찬가, 케데헌의 오케스트라 편곡 버전 'Golden'이다. 이날 공연의 분위기를 반전시킨 곡이다. 케데헌이 상징하는 '악의 격퇴'와 '정의'의 서사는, 오케스트라의 사운드와 만나 희망의 메시지로 전환됐다.공연 직후 지현정 합창단 지휘자는 "합창은 본질적으로 경청의 예술"이라면서 "지휘자의 역할은 단원의 목소리를 억누르거나 지배하는 것이 아니라, 나의 소리에 여백을 만들어 옆 사람의 소리가 자연스럽게 어우러지도록 돕는 것"이라고 정의했다.권성준 양주시향 지휘자는 "양주시향은 명문악단이 될 수 있는 잠재력이 매우 크지만, 공연장 문제와 상임제가 적용되지 않는 단원들의 신분 문제가 현재로서는 가장 큰 걸림돌"이라고 말했다.