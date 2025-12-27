울산광역시장 도전하는 김종훈 울산 동구청장, 출판기념회 열어

큰사진보기 ▲진보당 김종훈 울산 동구청장이 26일 오후 7시 종하이노베이션(옛 종하체육관)에서 마련한 출판 기념회 ⓒ 방석수 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲진보당 김종훈 울산 동구청장이 26일 오후 7시 종하이노베이션(옛 종하체육관)에서 마련한 출판 기념회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 방석수 관련사진보기

진보당 김종훈 울산 동구청장이 26일 오후 7시 울산 종하이노베이션(옛 종하체육관)에서 출판기념회를 열었다.구청장 당선 후 하청노동자 지원조례 제정과 노동복지기금 조성, 저임금 영세사업장 사회보험료 지원, 공공부문 생활임금 시행 등 '전국 최초'라는 이름이 붙은 정책들을 다수 추진한 김 구청장의 자전 에세이 <마음이 길을 만든다>에는 그 과정이 담겨 있었다.김종훈 구청장은 자리를 가득 메운 청중들을 향해 "정치는 사람을 살리는 것이다"라며 "내가 정치하는 마음은 권력이 아니라 책임이다"라고 말했다.김 구청장은 이어 "오늘 이 자리는 과거를 돌아보는 자리가 아니라, 미래로 나아가는 자리다"라며 "모진 풍파를 딛고 여기까지 온 만큼 멈춤 없이 앞으로 나아가겠다"고 했다.이날 출판 기념회에는 진보당 김재연 대표를 비롯한 당 지도부, 윤종오·정혜경·손솔 국회의원, 권영길 전 민주노동당 대표, 양경수 민주노총 위원장, 김재하 민중행동 공동대표 등이 참석했다.축사에 나선 권영길 전 대표는 "우리는 오랫동안 준비해 왔다"며 "이제 새로운 길로 나아가자"고 말했다.한편 김종훈 구청장은 내년 지방선거에서 울산광역시장 출마를 시시한 바 있다.지난 9월 29일 김종훈 구청장은 "진보당 중앙당에서 울산광역시장 출마 요청이 있었고, 앞으로 울산시당을 중심으로 그 논의를 진행을 해 나갈 생각이다"라며 "진보당 뿐만 아니라 시민사회단체까지 합류해서 저의 출마를 얘기하고 있는 과정"이라고 밝혔다.김 구청장은 이어 "'지난 겨울 광장에서 함께 했던 진보진영과 함께 전진할 수 있어야 되는 것 아니냐'라는 요구 때문에 저를 찾은 것으로 알고 있다"며 "민주당과 대선도 같이 치러 승리했기에 이제 민주당만이 아니라 진보당에서도 역할을 해야 한다는 의견이 많다. 이제 울산시를 바꾸기 위한 노력이 필요하다"라고 덧붙였다.내년 울산시장 선거에는 민주당에선 송철호 전 울산시장을 비롯해 성인수 울산대 명예교수, 안재현 노무현재단 전 울산상임대표가 출마를 선언한 바 있다. 이선호 대통령실 자치발전비서관도 출마를 준비 중이며 김상욱 의원도 출마 가능성을 열어 두고 있다. 국민의힘에선 김두겸 현 시장의 출마가 유력하다.이날 김종훈 구청장 출판 기념회에는 송철호 전 시장과 김상욱 의원, 이선호 청와대 자치발전비서관, 안재현 전 노무현 재당 울상상임대표도 참석해 눈길을 끌었다.