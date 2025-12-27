"커피로 세상과 소통하다"... 홍천에서 열린 발달장애인 바리스타챔피언십

큰사진보기 ▲2025년 12월 27일, 강원도 홍천의 한 커피전문점 '커피블럭'이 특별한 열기로 가득 찼다. (자료사진) ⓒ tabithaturnervisuals on Unsplash 관련사진보기

AD

"커피는 이들에게 자립의 도구이자 자존감의 표현이에요."

"우리 아이가 바리스타로 일할 수 있다는 걸 상상도 못했어요."

"하지만 오늘을 보면서, 꿈꾸게 됐어요. 커피 한 잔이 이렇게 많은 가능성을 열어줄 줄 몰랐습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리에도 실립니다.

향긋한 커피 한 잔에 담긴 건 기술만이 아니었다. 2025년의 끝자락, 우리는 홍천에서 '진심'을 만났다. 발달장애인 바리스타들이 전한 따뜻한 한 잔은, 사회가 이들에게 무엇을 돌려줘야 하는지 묻고 있었다.2025년 12월 27일, 강원도 홍천의 한 커피전문점 '커피블럭'이 특별한 열기로 가득 찼다. (사)월드커피바리스타협회 강원영서지회가 주최한 제2회 홍천발달장애인 바리스타챔피언십이 열린 것이다.이번 대회는 단순한 기술 경연을 넘어, 발달장애인 바리스타의 사회 적응력과 전문성을 향상시키고, 지역사회와의 소통을 촉진하기 위한 '공감의 장'으로 기획됐다. 실제로 현장에는 가족과 지역주민, 자원봉사자, 카페 관계자 등 30여 명이 참석해 따뜻한 연대의 분위기를 만들었다.월드커피바리스타협회 강원영서지회장인 커피블럭 김민정 대표는 이번 대회의 취지를 이렇게 설명했다. 이어 "단순히 '도와주는 자리'가 아닌, 이들이 주인공이 되는 무대를 만들고 싶었다"고 덧붙였다. 대회를 지켜보던 홍천군의회 이광재 의원은 "커피를 만드는 모습이 너무 진지하고 당당해서 울컥했다. 이분들도 우리처럼 일하고, 웃고, 꿈꾼다는 사실을 다시 느꼈다"고 말했다.대회를 통해 선발된 수상자들에게는 인증서와 함께 지역 카페에서의 인턴십 기회도 제공된다. 이는 실제 취업으로 이어질 수 있어 참가자와 가족 모두에게 큰 의미가 있다.참가자의 부모 김성민씨(45)는 이렇게 말했다.장애인의 취업률은 여전히 낮다. 특히 발달장애인의 경우 안정적인 일자리를 얻기란 더 큰 벽을 넘어야 한다. 그러나 커피는 그 벽을 조금씩 허물고 있다. 단순히 커피를 내리는 것이 아니라, 사람을 만나고, 자신의 손으로 결과물을 만들어내며, 사회의 구성원으로서 기능하는 과정이 되는 것이다.나는 시민으로서, 이 물음을 다시 던지고 싶다. 왜 우리는 지금까지 이들을 무대 밖에 세워뒀을까? '함께 산다'는 말은 결국 함께 일하고, 함께 웃고, 함께 성장하는 것이다. 이번 바리스타 챔피언십은 단지 하루짜리 행사가 아니었다. 그것은 우리 사회가 어떤 방향으로 나아가야 하는지 보여주는 나침반이었다. 더 많은 지역에서, 더 많은 이들이 이 '향긋한 변화'에 함께하길 바란다.