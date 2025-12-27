경기도, 2026년도 본 예산 '40조 557억 원' 확정…전년 대비 3.4% 증액

큰사진보기 ▲2026년도 경기도 본예산 '40조 557억 원'이 확정된 가운데 경기도는 브랜드 과제 추진·민생경제 회복·미래성장·돌봄 공백 해소·균형발전 등에 중점을 두고 투자할 계획이다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 경기도의회 제387회 정례회 5차 본회의에 참석해 예산안 동의 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김진경 경기도의회 의장이 제387회 정례회 5차 본회의에서 폐회사를 하고 있다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

2026년도 경기도 본예산이 전년 대비 3.4% 증가한 40조 577억 원으로 확정됐다. 경기도의회는 26일, 제387회 정례회 5차 본회의를 열고 이같이 의결했다.회계별로는 일반회계 35조 7244억 원, 특별회계 4조 3333억 원으로, 이는 전년 대비 각각 일반회계는 9846억 원, 특별회계는 3510억 원이 증가했다.내년도 예산안의 주요 역점사업 편성 현황을 살펴보면, ▲미래 변화 대응을 위한 2026 경기도 브랜드 과제 추진▲민생경제 회복과 생활 안정 지원 ▲AI·반도체·로봇·기후테크 등 미래성장 산업 육성 ▲돌봄 공백 해소와 도민 안전망 강화 ▲지역개발과 균형발전을 위한 기반 확충 등 5개 분야에 중점 투자된다.경기도는 "인공지능, 디지털 전환, 노동 혁신, 기후·에너지 전환 등 미래 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 2026년도 핵심 브랜드 과제를 본격 추진하고, 현장의 회복력을 높이며 소비 진작과 지역경제 활성화를 위해 민생경제 전반에 대한 재정 지원을 강화한다"고 밝혔다.또한 "기술혁신과 산업전환 경쟁력 강화를 위해 AI·반도체·로봇 등 첨단산업과 기후테크, 바이오 분야에 대한 투자를 확대한다"고 덧붙였다.아울러 "내년에도 돌봄 공백을 줄이고 누구나 언제 어디서나 안심하고 살아갈 수 있는 생활 안전망 구축에 힘을 쏟겠다"고 말했다.특히 "이번 예산에는 복지 분야를 중심으로 도의회 심의 과정에서 도와 의회가 협의를 거쳐 일부 사업이 추가로 편성됐다"며 "노인복지관 등 도민 생활과 밀접한 복지 서비스에 대한 예산을 보완해, 현장의 수요를 보다 촘촘하게 반영할 수 있도록 했다"고 강조했다.주요 예산의 구체적인 내용을 살펴보면, 우선 인공지능, 디지털 전환, 노동 혁신, 기후·에너지 전환 등 미래 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 2026년도 핵심 브랜드 과제를 본격 추진한다.지역경제의 구조적 전환과 도민 삶의 질 향상을 목표로 디지털 금융 혁신에 3억 원을 편성하고, AI 기술을 활용한 의료 접근성 강화를 위해 혈액검사 및 AI를 활용한 유방암 검진 사업에 60억 원을 투입한다.또한, 청소년의 미래 역량 강화를 위한 청소년 AI 성장 바우처에 12억 원을 반영하고, 노동시간 혁신과 일·생활 균형 확산을 위한 노동시간 단축제도 도입에 150억 원을 편성한다.이와 함께 에너지 전환과 지역 소득 창출을 연계한 RE100 소득마을 프로젝트에 128억 원을 투입하는 등, 경기도는 브랜드 과제를 통해 지속 가능한 성장 기반을 단계적으로 구축해 나갈 계획이다.아울러, 소상공인과 자영업자의 경영 부담 완화를 위해 소상공인 힘내GO 카드에 30억 원을 편성하고, 농수산물 소비 촉진과 장바구니 물가 부담 경감을 위한 농수산물 할인쿠폰 지원에 180억 원을 투입한다.전통시장과 골목상권의 매출 회복을 지원하기 위해 경기 살리기 통큰세일에 100억 원을 편성하는 등 지역 상권 중심의 소비 촉진 정책을 지속 추진한다.시내·광역버스 공공관리제에 4769억 원, 수도권 환승할인에 1816억 원, THE경기패스에 100억 원, 어린이·청소년 교통비 지원에 390억 원을 편성하는 등 교통비 부담 완화를 통한 생활 안정과 도민의 이동권을 보장하고 교통복지 수준을 높일 계획이다.또한, 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 반도체 전문인력 양성에 22억 원, 팹리스 생태계 조성에 24억 원을 편성했으며, AI 산업 분야에서는 AI 혁신 클러스터 조성에 25억 원, 도민 체감형 AI 실증사업에 23억 원을 투입해 기술이 산업을 넘어 도민의 일상으로 확산될 수 있도록 지원하고, 로봇 산업 육성을 위해 53억 원을 편성했다.기후위기 대응과 신산업 육성을 위해 기후테크 설치·운영 및 스타트업 육성에 42억 원, 1회용품 없는 경기특화지구 조성에 10억 원, 기후보험에 34억 원을 반영했으며, 바이오 분야에서는 바이오산업 인력양성과 의료기기 실증에 31억 원, 바이오 스타트업 육성 지원에 8억 원을 편성해 차세대 성장 산업 기반을 다진다.'돌봄 공백 해소'와 '도민 안전망 강화' 분야에서는, 누구나·언제나·어디나 돌봄 서비스를 제공하는 360도 돌봄 사업과 간병SOS프로젝트에 2406억 원을 편성했으며, 누리과정 지원에 4978억 원, 어린이집 유아 급식비 지원에 642억 원, 난임부부 시술비 지원에 498억 원을 투입해 생애주기별 돌봄 서비스를 강화한다.아울러 도민의 생명과 재산을 지키기 위한 안전 기반 확충에도 역점을 두고, 재해예방사업에 952억 원, 풍수해·지진보험에 7억 원, 지방하천 정비에 2417억 원을 반영했다.이와 함께 선감학원 역사공간 조성에 18억 원, 의료원 운영 지원에 258억 원을 편성해 인도적 가치 확산과 공공의료 기능 강화도 추진한다.'지역개발'과 '균형발전'을 위한 기반 확충 예산으로, 북부 균형발전 강화를 위해 주한미군 반환공여구역 개발 기금에 200억 원, 북부 반려동물 테마파크 조성에 10억 원을 편성했다. 또한 경기북부 도로사업에 1390억 원, 광역철도 건설사업에 2105억 원을 투입해 교통 인프라 확충과 지역 간 연결성 개선을 도모한다.생활 SOC 확충을 위해서는 공공도서관 건립에 74억 원, 도시숲·도시공원 조성에 86억 원, 주차장 조성에 158억 원을 편성했으며, 생활밀착형 사회기반시설 조성에 40억 원을 반영했다. 또, 지역개발 인프라 확충을 위해 경기남부 도로사업에 1451억 원, 광역철도 건설사업에 25억 원을 편성해 남부권 교통망 강화와 지역 간 균형 있는 발전을 뒷받침한다는 계획이다.한편, 이날 김동연 경기도지사는 시의회 본회의에 참석해 예산안 동의 인사말을 통해 "민생경제 회복, 미래산업 육성, 어려운 계층의 보호를 비롯한 도정의 핵심 사업을 차질 없이 추진하고, '국정 제1동반자'로서 정부 정책이 민생 현장에서 실질적 성과로 나타나도록 집행의 속도와 완결성을 높이겠다"고 밝혔다.김진경 경기도의회 의장은 폐회사를 통해 "예산 집행과 정책 추진 전 과정에서 의회와의 협력을 더욱 공고히 하고, 흔들림 없는 집행으로 도민들의 뜻에 답해주길 바란다"라고 집행부에 당부했다.아울러, 이번 예산과 관련해 경기도는 "이번 예산은 경기 회복 흐름을 뒷받침하고 도민의 삶과 지역경제에 실질적인 변화를 만드는 데 중점을 두고 편성됐다"며 "경기도는 사람 중심 기술혁신을 기조로 민생경제 회복과 미래 성장, 돌봄과 안전 강화, 지역개발과 균형발전 등 도민 체감도가 높은 분야에 재정을 집중 투입할 계획이다"라고 강조했다.