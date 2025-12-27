고양시, '베드타운' 꼬리표 뗀다... 창릉지구 공업지역 2배 '파격' 확대

큰사진보기 ▲고양특례시청 전경.고양시는 26일 창릉지구 내 15만 5천㎡ 규모의 공업지역 신규 지정을 발표하며 자족도시로의 도약을 예고했다. ⓒ 고양특례시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 인구 108만의 고양특례시는 그동안 '살기 좋은 도시'라는 평가 이면에 '일자리가 없는 도시', '서울로 출퇴근하는 베드타운'이라는 꼬리표를 떼지 못했습니다. 과밀억제권역이라는 거미줄 규제 탓에 기업 하나 유치하기가 하늘의 별 따기였기 때문입니다.



이번 창릉지구 내 15만 5천㎡ 공업지역 신규 지정은 그래서 더욱 남다른 의미를 갖습니다. 단순히 밀려나는 공장을 옮겨 심는 것을 넘어, 고양시가 자족도시로 가는 첫 단추를 제대로 끼웠다는 신호탄이기 때문입니다.



시 관계자는 통화에서 "이번 물량 확보를 위해 국토부, LH와 긴 시간 줄다리기를 했다"며 "단순 이전 단지가 아닌 미래 산업의 거점이 되도록 하겠다"고 의지를 밝혔습니다.



지도로만 존재하는 공업지역이 아닌, 실제 시민들의 출근길이 고양시 내부로 향하게 만드는 '진짜 일자리'가 채워지기를 기대합니다. 이 기사는 고양시민이자 오마이뉴스 시민기자가 작성했습니다.

수도권정비계획법이라는 중첩 규제 속에 '베드타운(Bed Town)'으로 머물렀던 경기 고양특례시가 자족도시로 나아가기 위한 핵심 엔진을 장착했다. 고양 창릉지구 내에 축구장 21개 넓이에 달하는 대규모 공업지역을 새롭게 확보하면서다. 이는 기존 시 전체 공업지역 면적을 단숨에 두 배 가까이 늘린 성과로, 기업 유치와 일자리 창출에 목말랐던 지역 경제에 단비가 될 전망이다.고양특례시(시장 이동환)는 국토교통부의 '고양창릉 공공주택지구 지구계획 변경(4차)' 승인에 따라 관내에 15만 5182㎡ 규모의 공업지역이 신규 지정됐다고 26일 밝혔다.이번 지정은 단순히 면적을 늘리는 차원을 넘어, 3기 신도시인 창릉지구가 주택 공급 위주의 개발에서 벗어나 '일하는 도시'로서의 기능을 갖추게 됐다는 데 큰 의미가 있다.이번 지구계획 변경 승인으로 고양시가 보유한 공업지역의 총면적은 획기적으로 늘어났다. 당초 고양시의 공업지역은 16만 6천㎡에 불과했으나, 이번에 창릉지구 기업이전단지 물량이 더해지면서 기존 면적 대비 약 93%가 증가한 총 32만 1182㎡로 확대됐다.사실 고양시는 그동안 수도권정비계획법상 '과밀억제권역'으로 묶여 있어 신규 공업지역 지정이 원천적으로 봉쇄되다시피 했다. 공장 총량제 등 각종 규제로 인해 기업들이 들어올 부지가 턱없이 부족했고, 이는 도시의 자족 기능을 떨어뜨리는 고질적인 원인으로 지목되어 왔다.이러한 난관을 뚫기 위해 고양시는 국토교통부 및 사업시행자인 한국토지주택공사(LH)와 끈질긴 줄다리기를 이어왔다. 시는 '공공주택 특별법'의 특례 조항을 적극적으로 활용하는 전략을 택했다. 창릉지구 개발 과정에서 불가피하게 터전을 옮겨야 하는 기존 공장과 기업들을 위한 대체 부지가 필요하다는 점을 설득 논리로 내세운 것이다.그 결과, 창릉지구 내 기업이전단지를 공업지역으로 지정받는 성과를 이뤄냈다. 이는 관내 기업들이 타지로 떠나지 않고 안정적으로 재정착할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 '기업 지키기'와 '도시 경쟁력 강화'라는 두 마리 토끼를 잡은 것으로 평가된다.고양시는 이번에 확보된 공업지역을 단순히 밀려난 공장들을 수용하는 공간으로만 활용하지 않겠다는 계획이다. 시는 이곳을 산업과 주거, 일자리가 조화를 이루는 자족도시의 전진기지로 삼겠다는 청사진을 그리고 있다.과거 1기, 2기 신도시들이 서울의 주거 수요를 분산하는 역할에 치중하다 보니 정작 도시에 활력을 불어넣을 기업과 일자리가 부족해 '잠만 자는 도시'로 전락했다는 비판을 반면교사 삼은 것이다.시 관계자는 이번 공업지역 지정에 대해 "단순한 기업 이전 부지 확보를 넘어선 조치"라고 설명했다. 그는 "주거 중심 개발로 우려되던 신도시에 산업과 일자리가 함께하는 구조를 구축함으로써, 고양시가 자족기능을 갖춘 도시로 도약하는 데 핵심적인 동력이 될 것"이라고 평가했다.이동환 고양시장 취임 이후 시가 강력하게 추진해 온 '경제자유구역 지정' 추진과 맞물려, 이번 공업지역 확보는 고양시의 산업 지도를 새롭게 그리는 기폭제가 될 것으로 보인다. 기업이 들어와야 세수가 늘고, 양질의 일자리가 생겨야 도시의 지속 가능성이 담보되기 때문이다.고양시는 공업지역 지정이라는 하드웨어를 확보한 만큼, 이제는 그 안을 채울 소프트웨어와 인프라 구축에 속도를 낼 방침이다.시 관계자는 "창릉지구가 일자리와 산업, 주거가 조화를 이루는 진정한 자족도시로 완성되기 위해서는 기업이 뿌리내릴 수 있는 기반 조성이 필수적"이라며 "이번 공업지역 지정이 지역 산업 경쟁력을 높이고, 고양시 내 균형발전을 이끄는 중요한 계기가 될 것"이라고 강조했다.이에 따라 시는 앞으로 고양창릉지구를 중심으로 산업 지원 인프라를 단계적으로 구축해 나갈 계획이다. 기업들이 원활하게 기업 활동을 할 수 있도록 도로, 상하수도 등 기반 시설을 확충하고, 관련 행정 지원을 아끼지 않겠다는 입장이다. 이를 통해 지역경제 활성화는 물론 지속 가능한 도시 성장을 위한 노력을 계속해 나가겠다고 밝혔다.수도권 서북부의 중심도시임에도 불구하고 만성적인 일자리 부족과 서울 출퇴근 교통난에 시달려온 고양특례시. 이번 대규모 공업지역 확보가 '베드타운'이라는 오명을 벗고 자족 기능을 갖춘 '경제 특례시'로 거듭나는 반전의 카드가 될 수 있을지 주목된다.