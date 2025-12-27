바람 따라 살아간 매월당 김시습, 왜 동학사로 발길을 잡았을까

큰사진보기 ▲25일 오후, 충남 계룡산 동학사로 향했다. ⓒ 김병모 관련사진보기

AD

25일 오후, 충남 계룡산 동학사로 향했다. 가는 날이 장날이라고 갑작스럽게 밀려온 혹한에 몸서리친다. 사람들이 간간이 눈에 띄지만, 대부분 몸을 움추린 채 하산이다. 체감 온도가 영하 7도를 가리킨다. 견디기 힘들 정도다. 모자를 더욱 눌러 써 본다. 커플로 보이는 사람들이 하산하다 매서운 바람을 피해 서성인다."흙담 벽에 볕이 따사하니 아이들이 물 코를 흘리며 무 감자를 먹었다"라는 백석의 <초동일(初冬日)> 시(詩)가 불현듯 떠오른다. 되돌아갈까 싶은 마음이 턱밑까지 밀려온다. 바람으로 살아간 매월당 김시습(1435~1493)의 흔적을 찾아 떠난 여행. 아쉬운 대로 마스크로 혹한을 막아본다.찬바람 맞으며 계룡산 자락을 따라 총총걸음으로 걷다 보니, 비구니의 강원(講院) 동학사에 이른다. 바로 그 아래, 우리 민족사에 빛나는 충의 신(臣)을 모신 삼은각(三隱閣), 숙모전(肅慕殿)도 눈에 띈다. 숙모전 둘레로 동학 계곡으로 흐르는 물소리와 새소리가 청량하다.세조의 왕위 찬탈로 선비의 삶이 송두리째 날아가 버린 김시습. 북한산 중흥사에서 오세동(五世童) 천재로 알려진 김시습이 입신양명을 위해 공부하던 책을 모두 불사르고, 사대부의 길을 포기한다. 인의예지가 무너지고 힘의 원리로 작동되는 패도(霸道)의 세상에서 선비의 길은 그야말로 멀기만 했다.매월당은 한양 노량진 주변을 유랑하다 세조 일파에 의해 처참히 도륙된 사육신의 시신을 수습한다. 당시 분위기로 사육신을 도왔다는 이유만으로 역적으로 몰릴 수 있는 상황이다. 그러함에도, 김시습은 목숨과 바꾼 충절의 의인들을 수습하는 데 주저하지 않는다.힘겹게 사육신의 시신을 수습한 후, 김시습은 유학자로서 몸담을 수 없는 현실에서 삿갓 깊게 눌러쓰고 방랑길로 접어든다. 그에게 현실의 고통을 견뎌낼 수 있었던 것은 방랑뿐. 1458년 어느 날, 매월당 김시습은 왜 동학사로 발길을 잡았을까. 동학사 입구에 들어서면 왼쪽에 고려말 충신 포은 정몽주, 목은 이색과 야은 길재의 위패를 모신 삼은각이 보인다. 매월당은 충신의 넋을 위로하기 세워진 삼은각에 주목한다. 매월당에겐 그들의 지조와 절개가 색다르게 다가오지 않았을까.매월당 김시습은 삼은각 옆에 단을 쌓고, 사육신의 위패를 세워 초혼제(招魂祭)를 지낸다. 이것이 오늘날 숙모전의 효시가 된다. 이후 단종을 위한 제단도 마련한다. 이 무렵, 김시습은 '설잠(雪岑)'이란 법명으로 머리를 삭발하고 원효대사가 방랑하듯 두타행 수행을 떠난다.숙모전 입구에 들어서니 굳게 닫힌 문틈으로 삼은각이 보일 뿐, 누구 하나 얼씬거린 사람이 없다. 평소엔 삼은각과 숙모전이 개방되지 않고, 제(祭)를 지낼 때만 개방된다고 한다. 날씨 탓일까. 오늘따라 숙모전 문틈으로 찬바람만 거세다.숙모전의 관리는 동학사가 도맡아 한다고 한다. 마침, 부처님이 세간에 머물러도 허공과 같고 물에 젖지 않은 연꽃같이 중생들을 굽어살피신다고 하니, 매월당 김시습이 바라는 대로, 숙모전에 모셔진 사육신이 부처님의 가피(加被)를 받길 빌어본다.동학사는 713년 상원 조사가 지은 상원암에 연원을 둔다. 동학사는 고려 태조 3년 도선국사가 지금 자리에 중창하여 태조의 원당이 된다. 세월을 거듭하면서 동학사는 오늘날 비구니 학승의 도량으로 거듭난다.그래서인가. 동학사를 들락거리는 여승이 태반이다. 동학사 입구의 게시판엔 젊은 세대의 "힙한 출가" 여승 포스터가 눈에 띈다. 출가는 자기 안의 탐욕, 분노, 어리석음의 탐진치를 버리고 정신을 업그레이드하는 과정이란다.조금이라도 탐진치에서 벗어나고자 대웅전 앞 삼층석탑 주변으로 탑돌이를 하는데, 추위가 필자의 마음속까지 파고든다. 그렇게 하다간 일 나겠다 싶어 서둘러 돌아서는데, 동학사 대웅전 앞 돌담 위로 돌탑들이 앙증맞게 눈에 띈다. 매월당 김시습이 숙모전에서 염원했듯 저 돌탑도 누군가의 염원을 담았으리.