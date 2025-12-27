예순 넘어 다시 학생이 됐다, 겨울 방학에 받은 뜻밖의 전화

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

겨울바다감포

예순이 넘어서 다시 학생증을 꺼내 드는 사람은 얼마나 될까. 대학 강의실 대신 노트북 화면 앞에 앉아 시험을 보고 과제를 제출하는 중장년 학습자들이 늘고 있다. 나 역시 그중 한 사람이다.S 사이버대 문예 창작학과 재학생인 나는 지난 가을 학기를 9월 1일에 시작해 12월 14일에 마쳤다. 종강 다음 날부터 겨울 방학이 시작되었다. 학기 내내 바쁘다는 이유로 미뤄 두었던 일들을 방학과 함께 하나씩 해 나가고 있다.방학 첫날, 50년 지기 친구와 감포로 여행을 다녀왔다. 이후에는 직장 동료였던 동생과 차를 마시며 서로의 안부를 물었고, 지난 주말에는 여고 동창들과 1박 2일 여행을 다녀왔다. 크리스마스였던 25일에는 친정 형제들과 가족을 모아 환갑잔치도 열었다.모임이 이어지는 동안 몸은 분주했지만, 마음은 이상하리만큼 충만했다. 바쁘게 흘러간 시간 속에서 오히려 살아있다는 감각이 또렷해졌다. 하루하루가 한가로웠다면 느끼지 못했을 감정이다.26일 오전 9시, 가을 학기 최종 성적이 공개되었다. 홈페이지에 접속해 성적표를 확인했다. 결과는 기대 이상이었다. 한 학기 동안 강의를 듣고 시험을 준비하며 과제를 해냈다는 사실이 숫자보다 먼저 다가왔다. 성적표를 닫고 나서야 비로소 '잘 버텼다'라는 말이 마음속에서 나왔다.이번 학기에는 과제가 네 과목이었다. 단편동화 한 편, 엽편 소설 두 편, 에세이 한 편, 캐릭터 중심의 글쓰기 한 편. 시험공부와 병행하며 과제를 준비하는 일은 쉽지 않았다. 마감일에 쫓기지 않기 위해 틈나는 대로 조금씩 써 내려 갔다.글을 쓸 때마다 떠올린 말이 있다. 어니스트 헤밍웨이의 말이다.완벽한 초고를 쓰려 하지 말라는 뜻이다. 일단 써야 고칠 수 있고, 고치는 과정에서 비로소 글은 제 모습을 갖춘다. 나 역시 초고를 쓰고, 다시 고치고 또 고쳤다. 이제 막 글을 배우는 학생인 만큼 완벽할 수는 없었다. 대신 포기하지 않는 것을 목표로 삼았다.가을 학기에 '아동 문학창작' 강의를 처음 들었다. 라이브 강의에서는 교수님의 설명과 함께 학우들이 쓴 단편동화를 읽고 소감을 나누는 시간이 많았다. 나도 처음으로 동화를 써서 제출하고 교수님과 학우들의 평가를 들었다.나는 글을 잘 쓰기 위해 문예 창작학과에 들어갔다. 몇 학기가 지나도록 어떤 장르가 나에게 맞는지 알지 못한 채 성실하게 수업을 들었다. 그러던 중 아동 문학창작 수업에서 교수님이 말했다.그 한마디가 오래 남았다. 그때부터 막연하게 동화작가의 꿈을 꾸기 시작했다. 마침 캐릭터 중심의 글쓰기 강의에서 신춘문예 공모전에 관한 이야기를 들었다. 학기 중이었고, 기말고사와 과제가 겹쳐 있었지만, 처음으로 신춘문예 공모전에 도전했다. 동화 부문 다섯 곳과 수필 부문 한 곳에 원고를 보냈다.결과를 떠나 준비하는 과정이 나에게는 특별했다. 무엇인가를 목표로 삼고 집중해 본 시간, 그리고 나도 할 수 있다는 자신감을 가지게 되었다.26일 오전, 아동 문학창작 교수님으로부터 메시지가 왔다.곧바로 남겨진 전화번호로 전화를 걸었다. 교수님은 이미 내 이름을 기억하고 계셨다. 가을 학기에 제출했던 과제에 내 전화번호를 입력해 놓으셨던 것 같다. 교수님은 내년 1월부터 5개월간 진행될 동화 창작 특강을 준비 중이라고 하셨다. 동화를 쓰고 첨삭하는 수업에 함께해 보지 않겠냐고 권했다.예순을 넘겨서야 겨우 찾은 꿈을 조금 더 진지하게 붙잡아 볼 기회라는 생각이 들었다. 혼자 쓰는 데에는 분명 한계가 있다. 하지만 배움의 자리에서 다시 쓰고 고칠 수 있다면 내 발전에 도움을 줄 것이란 확신이 들었다.중장년에게 배움은 종종 늦은 선택으로 여겨진다. 직접 겪어보니 배움은 나이를 묻지 않는다. 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다. 그래서 나는 오늘도 쓴다. 늦게 시작한 꿈이라도, 끝까지 가 보고 싶어서다.