우파 유튜버에 상 받은 나경원 "입틀막법, 여러분 방송 막겠다는 것"

큰사진보기 ▲나경원 국민의힘 의원실 주최 ,보수 유튜버 연합 단체인 대한민국자유유튜브총연합회 주관으로 26일 오전 서울 여의도 국회도서관 대강당에서 '2025 공정미디어 정책포럼'이 열렸다. 사진은 나 의원. ⓒ 유튜버 '이영풍TV' 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲나경원 국민의힘 의원실 주최 ,보수 유튜버 연합 단체인 대한민국자유유튜브총연합회 주관으로 26일 오전 서울 여의도 국회도서관 대강당에서 '2025 공정미디어 정책포럼'이 열렸다. 사진은 유튜버 강용석. ⓒ 유튜버 '이영풍TV' 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲나경원 국민의힘 의원실 주최 ,보수 유튜버 연합 단체인 대한민국자유유튜브총연합회 주관으로 26일 오전 서울 여의도 국회도서관 대강당에서 '2025 공정미디어 정책포럼'이 열렸다. 사진은 이진숙 전 방송통신위원장. ⓒ 유튜버 '이영풍TV' 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲나경원 국민의힘 의원실 주최 ,보수 유튜버 연합 단체인 대한민국자유유튜브총연합회 주관으로 26일 오전 서울 여의도 국회도서관 대강당에서 '2025 공정미디어 정책포럼'이 열렸다. 사진은 김민수 국민의힘 최고위원. ⓒ 유튜버 '이영풍TV' 갈무리 관련사진보기

전직 대통령 윤석열씨를 지지했던 우파 유튜버들이 나경원 국민의힘 의원실의 주최로 열린 국회 행사에 참석했다. 내년 지방선거에서 서울시장 출마설이 제기된 나경원 의원이 국민의힘 지지층에 영향력이 높은 보수 유튜버들과 밀착하는 모양새다.행사에 참석한 김민수 국민의힘 최고위원과 이진숙 전 방송통신위원장 등 일부는 우파 유튜버들을 향해 "여러분이 이재명과 더불어민주당을 무너뜨리는 축이 되어주시길 바란다", "존경한다" 등의 말을 전했다.이에 우파 유튜버들은 "정확하고, 공정하고, 제대로 된 여론을 형성하겠다고 약속한다", "내년 지방선거부터 저희가 확실하게 방향을 잡아 나가겠다"라는 등의 말로 화답했다.보수 유튜버 연합 단체인 대한민국자유유튜브총연합회(아래 총연합회)가 주관하고 나 의원실이 주최한 '2025 공정미디어 정책포럼'이 26일 오전 서울 여의도 국회도서관 대강당에서 열렸다.해당 행사에는 나 의원과 김 최고위원, 이 전 방송통신위원장을 포함해 김장겸·임종득·김민전·최수진 국민의힘 의원, 김태규 전 방송통신위원회 부위원장 등과 강용석·고성국·이영풍 등 우파 유튜버들이 참석했다.나 의원은 이날 축사에서 "정말 엄혹한 시절"이라며 "국회에 있으면서 '이게 대한민국인가?'하는 생각이다. 얼마 전에 필리버스터를 하는데 61년 헌정사상 최초로 국회의장이 제 마이크를 꺼버렸다. 이건 있을 수 없는 일"이라고 운을 뗐다.이어 "필리버스터를 시작한 것은 (정부·여당이) 입법부를 몽땅 장악한 이후 사법부까지 흔들려는 시도를 막으려고 했던 것"이라며 "엊그제 통과된 '입틀막법'은 무시무시한 징벌적 손해배상을 통해서, 본인들 마음대로 재단하는 진실을 통해 국민의 입을 막겠다는 거 아닌가?"라고 말했다.그러면서 "유튜브 여러분의 방송을 막겠다는 것"이라며 "대한민국이 어느새 진짜 독재가 완성되는 길로 가고 있다"라고 주장했다. 나 의원은 "저희가 행동하지 않고 침묵하고 있으면 그들의 독재 완성은 더 빨라진다"라며 "저는 여러분(유튜버)이 잘못된 길로 가는 이재명 정권에 맞서 싸워주실 것을 부탁드린다"라고 당부했다.나 의원은 또 이날 총연합회가 수여하는 의정대상 대상을 받은 직후 "내년 지선이 중요하다. 국회도 저희의 진지가 될 수 없다. 아시다시피 민주당 맘대로다"라며 "우리에게 남은 진지는 내년 지선에서 차지할 지자체들"이라고 설명하기도 했다.한편 이날 행사에서 특별공로상을 받은 이진숙 전 방송통신위원장은 "유튜버 여러분 진심으로 감사드린다"라며 "대한민국 언론, 레거시 미디어들이 다 어둠 속, 침묵 속, 조작과 왜곡 속에서 다른 세상을 보여주더라도 유튜버 여러분께서 마지막 숨구멍 역할을 하고 계신다고 생각한다. 존경한다"라고 했다.마찬가지로 특별공로상을 받은 김민수 최고위원은 유튜버들을 향해 "유튜버들에게 '코인 팔이다', '가짜 뉴스 제조기이다', '유튜버들이 언론을 어지럽히고 있다'라는 등의 많은 비판과 프레임들이 짜이고 있다"라면서 "이런 이야기를 들을 때마다 저도 가슴이 아프다"라고 말했다.김 최고위원은 이어 "대한민국에 지금 우파 유튜버들이 없다면 과연 진실을 알릴 수 있는 채널이 있을 것인가? 저는 '없다'라고 단정하겠다"라며 "이재명 정권과 민주당을 무너뜨리는 축이 되어주시기를 간청드린다"라고 했다.유튜버들은 즉각 화답했다. 과거 가로세로연구소 채널을 운영했던 유튜버 강용석씨는 "저희가 올드 미디어보다 어젠다 세팅에서도 더 앞서나가고, 앞으로 여론을 형성하는 데에서도 훨씬 더 빠르고, 공정하고, 제대로 된 여론을 형성하겠다고 약속드린다. 내년 지선부터 저희가 확실하게 방향을 잡아 나가겠다"라고 말했다.유튜버 고성국씨도 "저것(여당)들이 우리 자유 우파 유튜버들을 때려잡으려고 악법(정보통신망법 개정안)을 강행했는데, 그 법에 제일 먼저 당할 것들은 좌파 유튜버들이다. 그다음에 당할 것들은 지상파, 종편 좌파 언론들이다. 그다음에 또 당할 것들은 보수를 위장한 저 족벌 언론"이라고 주장했다.그러면서 "마지막까지 살아남을 사람들이 바로 여기, 여러분과 함께하는 자유 (우파) 유튜버들이다. 자유 우파 유튜버들이 살아있는 한 자유 우파는 지켜진다"라며 말을 마쳤다.