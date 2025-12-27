지방 소멸을 막으려면 "콘크리트 붓는 대신 '사람'을 심어라"

큰사진보기 ▲비커넥트랩 정홍래 대표는 자신들의 모든 활동이 ‘현장 연구’에서 출발한다고 설명했다. ⓒ 최소원 관련사진보기

큰사진보기 ▲비커넥트랩은 ‘아웃바운더’ 프로그램을 통해 수도권 청년에게는 일 경험과 효능감을 지역에는 문제 해결의 기회를 제공했다. ⓒ 비커넥트랩 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 8월 개최한 ‘아웃바운더 로컬턴 IN 강진’ 성과공유회 모습. ⓒ 비커넥트랩 관련사진보기

큰사진보기 ▲비커넥트랩 정홍래 대표가 지난 12월 13일 대전에서 개최된 한국지역학회 후기학술대회에서 ‘한국형 지역부흥협력대’ 추진을 공식 제안했다. ⓒ 비커넥트랩 관련사진보기

큰사진보기 ▲비커넥트랩 정홍래 대표가 2026년 지방선거를 목표로 지역 관련 정책 입안자들에게 구체적인 대안을 제시해 나가겠다고 밝혔다. ⓒ 최소원 관련사진보기

"지역 소멸과 청년 문제는 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제입니다. 우리는 차기 지방 정부가 즉시 도입할 수 있도록, 각 정당과 후보 캠프에 구체적인 정책 대안을 체계적으로 제안할 계획입니다. 강진의 폐교에서 땀 흘리던 청년들이 서울로 돌아가지 않고 그곳에서 꿈을 펼칠 수 있도록, 단순한 구호를 넘어 청년과 지역의 삶을 바꾸는 실질적인 해법이 될 때까지 비커넥트랩은 끝까지 완주하겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 소셜임팩트뉴스에도 실립니다.

비수도권 청년 3명이 일자리를 찾아 수도권(서울·경기·인천)으로 향할 때, 반대로 수도권에서 비수도권으로 이동하는 청년은 단 1명에 불과하다. 이 극심한 불균형이 20년째 반복되면서 대한민국은 거대한 모순에 빠졌다. 가장 치열하게 경쟁하는 수도권에는 청년들이 과부하에 걸려 멈춰 서 있고, 정작 혁신의 동력이 필요한 지방은 텅 비어가고 있다. 도로는 닦이고 건물은 올라가지만, 그 공간을 채우고 움직일 '사람'은 없다.스스로를 '민간 지역연구소'라 부르는 비커넥트랩의 정홍래 대표는 이 문제의 해법으로 하드웨어 인프라 투자가 아닌 '사람 중심의 재배치'를 제안했다. 그는 지난 3년간 현장에서 진행한 실험 데이터와 일본의 성공 사례를 바탕으로, 청년이 지역에 뿌리내릴 수 있도록 국가가 시간을 벌어주는 '한국형 지역부흥협력대' 도입을 강력히 주장했다.정 대표는 이러한 내용을 지난 12월 13일 대전에서 열린 한국지역학회 후기학술대회에서 공식 제안하며 학계와 현장의 관심을 모았다. 정 대표를 만나 지역 현장에서 발견한 문제점과 '한국형 지역부흥협력대'를 대안으로 제시하는 이유, 그리고 향후 활동 방향을 들었다.비커넥트랩은 일반적인 지역 활성화 기업이나 이벤트 대행사가 아니다. 자신들을 '민간 지역연구소'라 정의한다. 이는 모든 솔루션이 책상이 아닌 '현장 연구(Field Research)'에서 출발한다는 확고한 원칙 때문이다.정 대표는 "지역은 저마다의 고유한 특성과 자원을 가지고 있어 외부의 성공 공식을 그대로 대입해선 안 된다"고 강조했다. 그는 "지역민의 실제 고민과 니즈를 발굴하고, 스타트업의 MVP(최소기능제품) 방식처럼 가설을 세워 현장에서 빠르고 효율적으로 검증된 모델만 사업화한다"며 '연구소'라는 정체성을 설명했다.비커넥트랩이 지역과 일하는 방식은 '로컬 페이스메이커(Local Pacemaker)'로 요약된다. 페이스메이커는 마라톤에서 선수가 지치지 않고 완주할 수 있도록 옆에서 속도를 조절해 주는 존재다. 정 대표는 "우리가 원하는 방향으로 지역을 억지로 끌고 가는 것이 아니라, 지역민과 속도를 맞추는 '파트너 마인드셋'이 핵심"이라며 "지역이 자생력을 갖고 끝까지 달릴 수 있도록 돕는 동반자가 되는 것이 우리의 지향점"이라고 밝혔다.그가 진단한 대한민국 지역 소멸의 본질은 심각한 '인적 자원의 불균형 배치'다. 정 대표는 "수도권은 모든 것을 빨아들이는 '블랙홀'이 되어 청년들을 과도한 경쟁과 비용 압박 속에 가두고 스스로 시동을 끄는 '번아웃' 상태에 빠뜨리고 있다"고 진단했다. 반면 지방은 일할 사람이 없어 소멸을 걱정해야 한다.그는 정책의 방향을 틀어야 한다고 지적했다. "그동안 도로를 닦고 건물을 짓는 하드웨어 인프라에는 많은 투자가 이뤄졌지만, 정작 그 공간을 채울 사람의 흐름을 트는 데는 소홀했다"는 것이다. 정 대표는 "이제는 멈춰버린 수도권의 유휴 인력을 인재가 절실한 지역으로 흐르게 하는 '사람 중심의 재배치'만이 공멸을 막고 상생할 수 있는 유일한 해법"이라고 강조했다.비커넥트랩은 자체 프로그램인 '아웃바운더'를 통해 이 가설을 검증해왔다. 아웃바운더는 수도권 청년이 지역에 머물며 지역이 필요로 하는 구체적인 과업을 해결하는 '일 경험(Work Experience)' 중심의 프로그램이다.가장 최근의 사례가 전남 강진에서 진행한 로컬 RE:SPEC 프로젝트다. 수도권 청년들이 내려와 약 한 달간 머물며 지역의 골칫거리였던 '폐교'를 워케이션 레지던시 공간으로 리모델링하는 과제를 수행했다. 낡은 학교는 청년들의 아이디어로 활기를 되찾았고, 참여한 청년들은 "내가 지역에 기여할 수 있다"는 효능감을 얻었다.성과는 수치로 증명됐다. 2023년부터 진행된 아웃바운더 프로그램에는 124명이 신청해 68명이 과정을 완주했다. 참가자 만족도는 95%, 로컬 관계자 만족도는 94%를 기록했으며, 특히 재참여 의사가 97%에 달한다는 점은 고무적이다. 정 대표는 "청년들이 이곳에서 잃어버렸던 효능감을 되찾았다는 정성적인 증거"라며 "지역은 청년의 아이디어로 문제를 해결하고, 청년은 포트폴리오를 쌓는 윈윈(Win-Win) 구조가 가능함을 확인했다"고 평가했다.하지만 정 대표는 이 과정에서 뼈아픈 '현실의 벽'도 마주했다. 그는 "2주나 한 달이라는 시간은 청년이 지역의 깊은 문제를 해결하거나, 자신의 삶을 송두리째 옮기는 결심을 하기에는 턱없이 부족하다"고 솔직하게 토로했다.가장 큰 장벽은 '안전망의 부재'였다. 정 대표는 "프로그램이 끝나면 숙소와 지원이 거짓말처럼 사라지는데, 이 상태에서 청년들에게 '열정만 가지고 살아보라'고 하는 건 무책임하다"고 지적했다. 그는 강진에서의 실험을 통해 "청년이 겉핥기식 체험을 넘어 지역 문제 해결에 '몰입'하고 온전히 스며들기 위해서는, 최소 1년 이상의 장기적인 거주와 활동을 보장하는 시스템이 필수적임을 뼈저리게 느꼈다"고 강조했다.정 대표가 주목한 대안은 일본의 '지역부흥협력대' 모델이다. 2009년 총무성 주도로 시작된 이 제도는 도시 청년이 1~3년간 지역에 머물며 지역 특산물 판매, 신제품 출시 기획, 문화 콘텐츠 개발 등 지역 과제를 해결하는 미션을 수행하면 정부가 급여와 활동비를 전폭적으로 지원한다. 2024년 기준 약 7910명의 대원이 활동 중이며, 전국 지자체의 약 80%가 참여하고 있다.가장 눈여겨볼 점은 정착률이다. 임기를 마친 대원의 약 69%가 지역에 정착하거나 창업하는 성과를 거뒀다. 정 대표는 "단순히 인구를 늘리는 것이 아니라 지역과 끊임없이 교류하고 가치를 창출하는 '관계 인구'를 육성했기에 가능한 결과"라며 "3년이라는 충분한 시간 동안 스스로 자립할 힘을 길러준 것이 성공 요인"이라고 분석했다.정 대표는 이를 한국 실정에 맞게 재설계한 '한국형 지역부흥협력대' 도입을 제안했다.첫째, 핵심은 청년에게 '실패해도 괜찮은 시간과 안전망'을 제공하는 것이다. 정 대표는 "단순 노동력을 제공하는 기존의 공공근로가 아니라, 청년이 지역 문제 해결 과정에서 자신의 업(業)을 창직(Job Creation)할 수 있도록 최소 1년에서 3년까지 급여와 활동비를 보장해야 한다"고 설명했다. 개인의 용기에만 기대지 말고, 지역에 연착륙할 수 있는 단단한 '정책적 사다리'를 놓아주어야 한다는 것이다.둘째, 일본 사례의 부작용인 '미스매치'를 막을 정교한 설계가 필요하다. 정 대표는 "지역의 필요(Needs)와 청년의 재능(Talent)을 정확히 연결하는 것이 시작"이라며 '중간지원조직'의 필요성을 역설했다. 중간지원조직이 청년에게는 지역 문화를 안내하고, 주민들에게는 청년 활동의 가치를 설명하는 '통역사'이자 '완충재' 역할을 해야 갈등을 예방할 수 있다는 것이다.셋째, 지역행을 바라보는 인식의 전환과 커리어 설계다. 정 대표는 지역으로의 이동을 경력 단절이 아닌 '경력의 확장'으로 정의했다. 그는 "지역은 청년의 역량이 실현되는 '커리어 베이스캠프'"라며 "수도권에서의 일이 소모적인 노동이었다면, 지역에서의 시간은 자기 주도적 경험이어야 한다"고 말했다. 정책적으로 이러한 경험이 공식 경력으로 인정받고, 실제 창업이나 취업으로 이어지도록 후속 지원까지 설계해야 한다.비커넥트랩은 이러한 인재들을 '로컬 임팩트 빌더(Local Impact Builder)'라고 부른다. 정 대표는 "단순히 규모만 빠르게 키우는 '스케일 업(Scale Up)'이 아니라, 지역에 깊게 뿌리내리며 지속 가능한 영향력을 만드는 '스케일 딥(Scale Deep)'이 중요하다"고 강조했다.그는 이들을 '꿀벌'에 비유했다. "작은 꿀벌이 부지런히 움직여 생태계 전체를 건강하게 만들듯, 청년들이 지역 자원을 활용해 자신만의 비즈니스 모델을 만들 때 지역 경제도 자립할 수 있다"는 비전이다. 이를 위해 비커넥트랩은 창업가, 활동가, 로컬 코치 등 다양한 트랙의 교육 프로그램 '비펙트(BEEFFECT)'를 운영하며 인재 육성에 힘쓰고 있다.정 대표의 시선은 이제 내년 6월로 예정된 지방선거를 향해 있다. 이번 지역학회 발표는 '한국형 지역부흥협력대'를 세상에 알린 신호탄일 뿐, 진짜 승부는 이제부터라는 각오다.그는 "정책의 당위성을 넘어 현실성을 확보하기 위해 지자체와 관련 부처, 지역 현장의 다양한 이해관계자들을 만나 폭넓은 공감대를 형성할 것"이라고 향후 계획을 밝혔다. 또한 조만간 일본 현지를 방문해 지역부흥협력대 운영 사례를 심층 연구하고, 한국 실정에 맞는 정교한 운영 매뉴얼과 지원 체계를 다듬을 예정이다.정홍래 대표는 인터뷰를 마치며 정책 입안자들에게 명확한 메시지를 던졌다.