'대선 거짓말' 윤석열, '명품·금거북' 김건희... 나란히 또 재판으로

제20대 대선 과정에서 (윤석열에 대한) ▲ 윤우진 전 용산세무서장 변호인 소개 의혹 ▲ 무속인 전성배 비선 의혹이 제기되어 지지율에 영향을 미치는 상황이었다. 피고인 윤석열은 윤우진에게 변호인을 소개한 사실이 있고, 전성배를 배우자 김건희로부터 소개받고 함께 만난 사실이 있음에도 ▲ 2021년 12월 14일 관훈클럽 초청토론회에서 윤우진에게 변호인을 소개한 사실이 없고 ▲ 2022년 1월 7일 불교리더스포럼 출범식 인터뷰 과정에서 전성배를 당 관계자로부터 소개받고 배우자 김건희와 함께 만난 사실이 없다고 허위사실을 공표했다.

[명품 귀금속 수수 사건]

- 피고인 김건희는 2022년 3월 15일~5월 20일 피고인 이봉관으로부터 사업상 도움 및 큰사위 박성근(검사 출신)의 인사청탁 명목으로 시가 합계 1억 380만 원 상당의 귀금속을 제공받음 (특가법상 알선수재, 청탁금지법 위반)

[금거북이 등 수수 사건]

- 피고인 김건희는 2022년 4월 26일 및 6월 초순 이배용으로부터 국가교육위원장 임명에 대한 인사청탁 명목으로 시가 265만 원 상당의 금거북이, 세한도를 제공받음 (특가법상 알선수재)

- 피고인 이배용은 2025년 9월 비서 박○○ 등에게 김건희와 관련된 내용을 삭제하라고 지시하고 박○○ 등은 휴대전화 메시지 등을 삭제함

[명품 손목시계 수수 사건]

피고인 김건희는 2022년 9월 8일 피고인 서성빈으로부터 로봇개 사업의 도움 명목으로 시가 3990만 원 상당의 손목시계를 제공받음 (특가법상 알선수재, 청탁금지법 위반)

[이우환 화백 그림 수수 사건]

피고인 김건희는 2023년 김상민 전 부장검사으로부터 인사 및 공천 청탁 명목으로 시가 1억 4000만 원 상당의 이우환 작 < From Point No.800298 >을 제공받음 (특가법상 알선수재)

[명품 가방 등 수수 사건]

피고인 김건희는 2022년 6월 20일~9월 13일 피고인 최재영 목사로부터 공무원의 직무에 관한 청탁을 받고 시가 합계 540만 원 상당의 명품 가방 등을 제공받음. (특가법상 알선수재, 청탁금지법 위반)

내란 우두머리 혐의 등 각종 재판을 받고 있는 윤석열이 대선 중 거짓말을 한 혐의로 재판에 또 넘겨졌다. 역시 여러 재판을 받는 중인 부인 김건희도 명품 귀금속·손목시계·가방, 금거북이, 그림 등 수수 혐의로 추가 재판을 받게 됐다.김건희 특검팀(민중기 특검)은 26일 설명자료를 통해 "전 대통령 윤석열을 공직선거법 위반으로, 김건희 등 5명을 특가법 위반(알선수재) 등 혐의로 기소했다"고 발표했다.이날 기소된 윤석열의 혐의는 아래와 같다.또 특검팀은 "김건희가 모친 최은순, 오빠 김진우 운영의 요양원과 김진우의 장모의 집에 은닉해 둔 가품 목걸이, 손목시계 케이스와 보증서, 금거북이, 그림 등을 발견하고 신속히 수사에 착수했다"며 "김건희의 디올백 등 수수 사건과 관련해서도 수수 경위에 관한 사실관계 및 법리를 면밀히 재검토한 끝에 기소가 필요하다고 판단해 기소했다"라고 설명했다.이어 "윤석열, 김건희 등 뇌물수수 혐의는 추가 수사가 필요하다고 판단돼 국가수사본부에 이첩 예정"이라며 "피고인 김건희가 특가법 위반(알선수재)으로 취득한 범죄수익에 대해서는 철저히 몰수·추징할 예정"이라고 덧붙였다.이날 기소된 김건희, 이봉관 서희건설 회장, 이배용 전 국가교육위원장, 서성빈씨, 최재영 목사의 혐의는 아래와 같다.