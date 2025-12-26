멸종의 시대를 배우는 하루

큰사진보기 ▲강의를 진행하는 모습 ⓒ 대성여자중학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲둥지상자를 달아주는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲VR체험을 하는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲페스트페션 전시 ⓒ 이경호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 대전환경운동연합 사무처장입니다.

대전환경운동연합은 대성여자중학교와 함께 지난 26일, 환경과 생태의 의미를 되짚는 환경교육 행사를 진행했다. 이번 행사는 기후위기와 생물다양성 붕괴가 동시에 진행되는 시대에, 미래세대인 청소년들이 환경 문제를 아는 것에서 직접 행동해보는 경험을 할 수 있도록 구성했다.오전 프로그램은 생태계 멸종을 주제로 한 강의로 시작됐다. 이경호 대전환경운동연합 사무처장은 전 세계적으로 가속화되고 있는 멸종위기의 현황을 소개하며, 멸종은 먼 나라의 이야기다 아니라 이미 우리 사회가 마주한 현실임을 짚었다. 인간의 개발과 소비 구조 속에서 하나의 종이 사라질 때, 그 영향은 반드시 다른 종과 생태계 전체로 이어진다는 점도 강조됐다.이 처장은 특히 "현재의 멸종 속도는 과거 자연적 멸종과 비교할 수 없을 만큼 빠르다"며 미래세대가 살아갈 환경을 결정짓는 문제라는 점에서 지금의 선택과 행동이 중요하다고 설명했다. 이번 강의는 멸종을 단순한 정보로 전달하는 데 그치지 않고, 왜 지금 청소년들에게 이 문제가 중요한지를 짚는 데 초점을 맞췄다.오후에는 실천 중심의 프로그램이 이어졌다. 학생들은 학교 공간에 둥지상자를 설치하며, 새들이 안전하게 머물고 번식할 수 있는 공간을 직접 만들었다. 둥지상자는 단순한 구조물이 아니라, 도시화와 서식지 감소로 인해 갈 곳을 잃은 새들에게 제공되는 최소한의 생태적 배려다. 내년 봄, 이 둥지상자에서 실제로 번식이 이뤄질 경우 학생들은 생태계 보전이 교과서 속 개념이 아니라 학교 일상 속에서 이어질 수 있음을 체감하게 된다.자원순환의 의미를 체험하는 부스도 운영됐다. 학생들은 버려지는 양말목을 활용해 컵받침대를 만들며, 쓰레기로 분류되던 물건이 새로운 자원으로 다시 태어나는 과정을 경험했다. 이는 단순한 만들기 체험이 아니라, '버린다'는 행위 이전에 소비와 자원의 흐름을 다시 생각해보게 하는 과정이었다. 자원순환은 거창한 정책 이전에, 일상의 선택에서 시작된다는 점을 몸으로 이해하는 시간이었다.이와 함께 VR을 활용한 자원순환 체험도 진행됐다. 게임 형식으로 구성된 VR 콘텐츠는 자원순환의 구조를 이해하고, 실제 분리배출 과정을 직접 수행해보는 내용으로 구성됐다. 복잡하게 느껴질 수 있는 자원순환 시스템을 시각적·체험적으로 전달함으로써, 학생들의 이해도를 높이고 참여를 이끌어냈다. 에코백 만들기, 페스트페션을 경고하는 예술작품 전시 등의 다양한 부스운영을 통해 체험을 넘어 실천으로 이어질 수 있는 계기가 되는 하루가 되었다.이번 행사는 강의와 체험, 실천이 분리되지 않고 하나의 흐름으로 이어 질 수 있도록 기획했다. 멸종의 세계적 현실을 배우고, 생태공간을 제공하고, 자원순환의 구조를 이해하고 실천할 수 있는 경험까지 이어 질 수 있도록 구상 했다.대전환경운동연합과 대성여자중학교는 앞으로도 매년 환경을 주제로 한 교육과 실천의 시간을 함께 만들어가기로 했다. 환경교육을 일회성 행사로 끝내지 않고, 학교와 지역이 함께 지속적으로 이어가는 과정으로 만들어가겠다는 취지다. 멸종의 시대를 살아갈 미래세대에게 필요한 것은 더 많은 경고가 아니라, 직접 해본 경험이라는 점을 이번 하루가 보여주고 있다.