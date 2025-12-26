벼 수매 현장 수십 년 불편, 공무원 아이디어 하나로 해결

큰사진보기 ▲사천시의 한 공무원이 직접 만든 장비가 벼 수매 현장의 오랜 불편을 해결했다.사진은 뱌 수매 검사 현장에 수매 검사대를 활용하고 있는 모습.(사진=사천시) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲강진석 팀장이 직접 맨든 수매 검사대의 원리를 설명하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시 농업기술센터 강진석 유통팀장이 그동안 만든 기구와 도구를 설명하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

사천시의 한 공무원이 직접 만든 장비가 벼 수매 현장의 오랜 불편을 해결했다.사천시 농업기술센터 기술지원과 강진석(72년생) 유통팀장은 최근 '수매등급 검수대'를 직접 제작해 검사원들의 편의를 도왔다. 과거 바닥에 쪼그려 앉아 벼 등급을 검사하던 방식을 서서 할 수 있게 바꿨다. 농관원 검사원들의 작업 시간은 3분의 1로 줄었다. 국립농산물품질관리원(농관원) 내부에서도 "좋은 아이디어"라는 평가가 나왔다.벼 수매 현장에서 등급 판정은 필수다. 농민이 가져온 벼에서 시료를 채취해 색깔을 확인하고 품질 등급을 매긴다. 문제는 방식이었다. 시료를 바닥에 펼쳐놓고 검사원이 쪼그려 앉아 판정해야 했다. 하루 수십, 수백 건을 처리하다 보니 무릎과 허리 통증을 호소하는 검사원이 많았다.강 팀장은 올해 유통팀장을 맡아 수매 현장에 직접 나갔다가 이 광경을 목격했다. 그는 "검사원들이 앉았다 일어났다를 계속 반복하더라. 추운 날씨 속에 힘들고 불편해 보였다"고 했다. 기존에 밀차가 있긴 했지만 좁고 불편해서 활용도가 떨어지는 것도 확인했다.강 팀장은 그날 서포면 공공비축미 수매가 끝나자마자 집으로 갔다. 그는 넓은 판을 구해 집에서 뚝딱 검수대를 만들었다. 처음엔 조잡했다. 검사원들 의견을 반영해 두세 번 고쳤다. 높이를 허리까지 올려 서서 검사할 수 있게 했다. 시료를 펼치는 판의 크기와 재질도 개선했다.결과는 기대 이상이었다. 강 팀장은 "오래 걸리던 작업 시간이 기존 보다 3분의 1 정도 줄었다"고 성과를 설명했다. 그는 "예전에는 검사원들이 쪼그려 앉아서 오래 걸렸는데, 선 상태에서 바로 하니까 (시간이) 확 줄었다"며, "모두가 좋아했다"고 전했다. 농민들도 "기다리는 시간이 줄어서 편하다", "훌륭하다"고 했다.호평은 농관원 내부로도 퍼졌다. 박성규 농관원 사천사무소장은 "내부 통신망에 올렸더니 상당히 좋은 아이디어라는 반응이 많았다"고 했다. 다만 전국 확대는 아직 미정이다. 박 소장은 "본원에서 검토해야 할 사안"이라며 "예산이나 제작 규모 등 여러 검토가 필요하다"고 했다. 경남 도내에서는 필요한 사무소가 벤치마킹해 활용할 가능성은 있다.강 팀장이 현장 장비를 직접 만든 건 이번이 처음이 아니다. 동료들 사이에선 '강가이버'로 통한다. 80~90년대 인기 미드 '맥가이버' 주인공처럼 뭐든 뚝딱 만들어낸다는 뜻이다.2020년 축산팀장 시절엔 들개 포획틀을 개발했다. "일반 포획틀에 안 들어가는 들개가 있어서 길 전체를 막아버리는 방식을 만들었다"고 했다. 3년간 답보 상태였던 축산종합방역소 부지 확보도 직접 챙겨 마무리했다.강 팀장은 평생학습센터에서 목공을 배웠다. "공방에서 나무 다루는 걸 배우면서 아이디어가 떠오르면 직접 만들어보게 됐다"고 말했다. 그의 사무실엔 직접 만든 도구들이 여럿 있다.강 팀장은 자신만의 일하는 방식을 이렇게 설명했다. "그냥 관행적으로 하는 것에 그치지 않는다. 현장을 세세하게 보면서 '이걸 어떻게 하면 더 편하게 할 수 있을까' 늘 생각한다"고 말했다.그는 "농민이든 검사원이든 현장에서 일하는 사람들이 편해야 일이 잘 돌아간다"며 "앞으로도 현장을 다니면서 불편한 점이 눈에 들어오면 개선 방법을 찾아보겠다"고 덧붙였다.