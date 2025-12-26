누명 벗은 이관술 고향 울산에서 '독립유공자 서훈' 목소리

큰사진보기 ▲고 학암 이관술의 고향인 울산 울주군 범서읍 입암마을에 있는 비석 앞에 무죄판결을 환영하는 현수막이 걸렸다. ⓒ 배문석 관련사진보기

울산의 대표적 독립운동가 이관술과 고 학암 이관술 선생은 일제강점기 조선반제동맹, 경성재건그룹, 경성콤그룹 등에서 활동하며 항일 독립운동에 헌신했고 해방 이후에는 정치지도자로 거론될 만큼 사회적 신망을 받았던 인물이다. 그러나 1946년 '조선정판사 위조지폐 사건'의 주모자로 지목돼 체포된 뒤 무기징역을 선고받았고 한국전쟁이 발발한 1950년 7월 3일 대전 골령골에서 국가 권력의 불법적인 처형 명령으로 학살당했다.



고 학암 이관술 선생의 유족과 학암이관술기념사업회는 2019년 공적서를 작성해 보훈처(현 국가보훈부)에 서훈신청을 했다. 이에 공적심사위는 "당시 이관술 선쟁이 일제강점기 독립운동을 펼칠 것은 명백하지만 광복 이후 행적 때문에 심사를 보류한다"고 결정했다. 하지만 이번 무죄 판결로 '광복 이후 행적'을 문제 삼은 이같은 결정도 무의미하게 됐다.



울산 출신 학암 이관술 선생(1902-1950)이 사건 발생 79년 만인 지난 22일 서울중앙지법 제21형사부 재심 선고 공판에서 무죄를 선고받았다. 이에 지역에서 일제히 환영의 목소리를 내며 "신속한 독립유공자 서훈"을 촉구하고 나섰다.더불어민주당 울산시당은 26일 논평을 내고 "서울중앙지방법원은 당시 수사와 재판 과정에서 불법 구금과 고문에 의해 확보된 진술은 유죄의 근거가 될 수 없다고 판단하며 이관술 선생에게 무죄를 선고했다"며 "이는 미군정기 정치적 상황 속에서 국가 권력과 사법이 결탁해 벌어진 대표적인 사법살인 사건에 대해 사법부가 늦게나마 바로잡은 역사적 판결"이라고 반겼다.이어 "이번 무죄 판결은 한 개인의 명예 회복을 넘어 국가 폭력과 사법의 과오를 바로잡았다는 점에서 큰 의미를 지닌다"며 "동시에 다시는 사법의 이름으로 인간의 존엄이 짓밟히고 역사가 왜곡되는 일이 반복되어서는 안 된다는 엄중한 경고이기도 하다"고 덧붙였다.그러면서 "이제 남은 과제는 이관술 선생의 79년에 대한 명예 회복에 있다"며 "이번 무죄 판결 위에 공식적인 국가의 예우가 더해질 때 비로소 진정한 명예 회복으로 나아갈 수 있을 것"이라며 "보훈 당국은 이번 판결의 무게를 엄중히 받아들이고 독립유공자 서훈 등 신속한 후속 조치에 나서달라"고 촉구했다.진보당 울산시당도 26일 입장을 발표하고 "이번 무죄 선고는 1946년 발생한 단순한 일개 형사 사건의 잘못된 재판을 바로잡은 판결이 아니다"라고 밝혔다. 이어 "이는 해방 직후 미군정이 국가 권력을 이용해 정치적 목적 달성을 위해 행정, 군대, 경찰, 사법기구를 총 동원하여 허구의 범죄사건을 만들어 한국 현대사의 첫 단추를 잘못끼운 역사적 과오를 대한민국 사법부가 공식적으로 인정하고 바로잡은 역사적 판결"이라고 더붙였다.그러면서 "정부는 고 학암 이관술 선생에 대한 서훈을 당장 추진해야 한다"고 촉구했다.