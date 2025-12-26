시민이 뽑은 올 해 대전 최고 뉴스는 '0시 축제 2년 연속 200만 돌파'

큰사진보기 ▲'대전 0시 축제 2년 연속 방문객 200만 명 돌파'가 대전시가 온라인 투표를 통해 조사한 '2025년을 빛낸 대전시정 10대 뉴스' 중 1위를 차지했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

2025년 한 해, 대전시민들이 가장 자랑스러워한 시정 성과는 '대전 0시 축제 2년 연속 방문객 200만 명 돌파'라는 조사 결과가 나왔다.대전시는 연말을 맞아 시민과 함께 한 해의 주요 시정 성과를 돌아보기 위해 '2025년을 빛낸 대전시정 10대 뉴스'를 선정, 26일 발표했다. 지난 8일부터 17일까지 진행된 온라인 투표에는 총 9441명의 시민이 참여했으며, 이 가운데 '대전 0시 축제 2년 연속 방문객 200만 명 돌파'가 2935표(31%)로 1위를 차지했다.중앙로 일원에서 9일간 열린 2025 대전 0시 축제는 지난해 200만 명에 이어 올해는 216만 명이 다녀간 것으로 대전시는 집계했다.다양한 공연과 체험 프로그램이 펼쳐진 가운데, 지역경제에 약 4021억 원의 경제적 파급효과를 창출하며 '경제활성화형 축제'의 새로운 모델로 주목받았다는 것.특히 올해는 대전의 상징 캐릭터 '꿈돌이'와 그의 가족 '꿈씨 패밀리'를 활용한 다채로운 공간 연출로, 대전의 도시 브랜드를 전국에 각인시켰다는 평가를 받았다.2위는 '도시철도 2호선 전 구간 착공'(2880표)이 차지했다. 1996년 기본계획 승인 이후 28년 만에 추진된 사업으로, 지난해 착공식을 시작으로 올해 본선 14개 전 공구가 착공되며 사업이 본격화됐다. 2호선은 대전 전역을 순환하는 노선으로, 2028년 개통을 목표로 하고 있다. 대전시는 공구 분할 발주와 지역업체 우대를 통해 지역 건설경기 활성화에도 기여했다고 밝혔다.3위에는 '갑천생태호수공원 개장'(2546표)이 올랐다. 서구 도안동과 유성구 원신흥동 일원에 조성된 공원은 총면적 43만여㎡ 규모로, 호수·전망대·출렁다리 등을 갖춘 도심 속 힐링 공간이다. 9월 개장 이후 한 달 만에 22만 명이 찾으며 시민들의 새로운 여가명소로 자리잡았다.4위는 한화 이글스의 새 홈구장 '대전 한화생명 볼파크 개장'(2456표)이 선정됐다. 인피니티풀, 몬스터월 등 차별화된 시설로 주목받은 볼파크는 시민들의 야구 열기를 높였고, 한화 이글스가 19년 만에 한국시리즈에 진출하는 성과를 내며 지역의 자부심을 높였다.5위에는 '대전 상장기업 67개, 시가총액 87조 원 달성', 6위에는 '꿈돌이 라면·호두과자 인기 행진', 7위에는 '충청권 광역급행철도(CTX) 민자적격성 조사 통과', 8위에는 '유성복합터미널 신축공사 준공', 9위에는 '4년 연속 전국 지자체 일자리대상 최우수상', 10위에는 '동대전도서관 개관 및 한밭도서관 그린리모델링'이 뒤를 이었다.대전시 관계자는 "2025년은 시민과의 약속이 하나씩 현실로 완성된 의미 있는 해였다"며 "민선 8기의 마지막 해인 내년에는 일류경제도시 대전을 완성하기 위해 남은 역점사업 추진에 더욱 박차를 가하겠다"고 밝혔다.