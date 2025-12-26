[서산] 해미읍성축제, 2년 연속 충청남도 1품 축제 선정

서산해미읍성축제가 지난해에 이어 충남도 1품 축제에 선정됐다.
26일, 서산시에 따르면 충남도가 주관하는 '1시군 1품 축제 평가'에서 서산해미읍성축제가 전체 15개 시군중 최고 등급인 일품 축제로 선정됐다.
일품축제에는 서산해미읍성축제를 비롯해 천안흥타령 축제, 논산딸기축제등이 선정됐으며, 서산해미읍성축제는 전체 3위를 기록하면서 도비 2억 원을 확보했다.
이는 지난해에 이어 2년 연속 선정된 것으로 해미읍성축제가 명실상부한 충남의 대표 역사·문화 축제로서 위상과 축제 경쟁력, 지속 가능성을 인정받은 결과라고 서산시는 평가했다.
충남도는 지난 2023년부터 시군을 대표하는 명품 축제를 육성하고 지역축제 경쟁력 강화를 위해 '1시군 1품 축제 평가'를 시행되고 있다.
서산시에 따르면 서산해미읍성축제는 조선시대 역사와 전통을 현대적으로 재해석해 차별화된 콘텐츠를 선보였다는 점에서 높은 평가를 받았다. 또한, 지역 주민이 주도적으로 참여하는 운영 방식도 호평받았다.
지난 9월 해미읍성 일원에서 열린 제22회 서산해미읍성축제는 '고성방가(古城放佳) 시즌3-과거·현재·미래의 지혜를 만나다'를 주제로 방문객들에게 좋은 평가를 받았다.
그러면서 축제 기간 관광객 20만 9천여 명이 방문하면서 서산을 비롯해 충남의 대표 축제로 자리 잡았다(관련기사: 비도 못 막은 흥... 서산 해미읍성에 울린 축제의 함성
한편, 서산시는 2년 연속 1품 축제에 선정되면서 내년 서산해미읍성축제를 더욱 풍성하고 차별화된 콘텐츠로 구성하고, 축제의 완성도를 높여 서산의 전통문화와 관광자원을 전국에 알릴 계획할 계획이다.