"대전·충남 통합 명분으로 교육자치 훼손 안 된다"

큰사진보기 ▲대전지역 40여개 단체가 참여하고 있는 '대전미래교육을 위한 대전시민교육감 단일화기구'가 지난 17일 출범했다(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 시민사회와 교육단체들이 정부와 여당이 추진 중인 대전·충남 행정통합 논의에 대해 "교육자치의 근간을 흔드는 졸속 추진"이라며 강하게 반발하고 나섰다.26일 '미래 교육을 위한 대전시민교육감 단일화기구' 실행위원회(이하 단일화기구)는 성명을 내고 "광속으로 추진되는 대전·충남 행정통합 논의 속에서 헌법적 가치인 '교육자치'가 실종될 위기에 처했다"며 "행정통합의 명분 아래 교육자치의 명운을 도박대에 올려서는 안 된다"고 밝혔다.단일화기구는 2026년 제9회 교육감 선거를 앞두고 민주·진보·시민 진영의 단일후보를 선출하기 위해 결성된 연대체로, 대전지역 40여 개 교육·시민·종교 단체가 참여하고 있다.이들은 정부와 여당이 내년 3월까지 통합특별법을 제정하고 6월 지방선거에서 통합단체장을 선출하겠다는 구상에 대해 "시기상 졸속이며, 통합 논의 과정에서 교육감 선거 제도와 교육 행정의 독립성이 전혀 고려되지 않고 있다"고 비판했다.이들은 특히 "대전과 충남의 교육 환경과 여건이 전혀 다른데도 통합 교육감을 선출하거나, 심지어 통합시장 러닝메이트 방식으로 뽑는다는 설까지 돌고 있다"며 "이 경우 교육 행정이 정치의 하부 구조로 전락하고, 교육의 자주성과 전문성이 심각하게 훼손될 것"이라고 우려했다.단일화기구는 또 "정치적 통합이 교육제도에 직접 개입할 여지를 키우고, 대전·충남 간 교육 불평등을 심화시킬 것"이라며 "아이들의 미래 교육 환경을 행정 편의주의로 볼모 삼아서는 안 된다"고 강조했다.이들은 정부와 여당, 양 지자체를 향해 ▲통합 논의 과정에서 교육자치를 축소하거나 교육감 직선제를 흔드는 어떠한 시도도 중단할 것 ▲학부모·학생·교사 등 다양한 교육 주체가 참여하는 숙의와 공론의 과정을 보장할 것 ▲교육의 자율성과 다양성을 훼손하지 않는 범위 내에서 통합 논의를 진행할 것 등을 촉구했다.그러면서 이들은 "교육감 직선제는 교육의 전문성과 독립성을 지탱하는 최후의 보루"라며 "교육자치를 정치적 일정에 종속시키는 것은 시민의 교육 주권을 침해하는 행위"라고 지적했다.끝으로 단일화기구는 "우리는 향후 교육자치를 훼손하려는 모든 움직임을 예의주시할 것"이라며 "시민의 교육 주권을 지키기 위해 끝까지 행동할 것"이라고 밝혔다.