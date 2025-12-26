"힘들지만 누군가는 가야 할 길, 그래서 간다"

큰사진보기 ▲김영희 대표는 청춘을 가야금 연주자로 살았고, 남은 시간도 예인으로 살아갈 사람이다. ⓒ 김영희 관련사진보기

"제가 처음 배울 때 하고는 여건이 좋아졌죠. 그래도 아직 가야금을 비롯해 국악이란 장르의 설 자리가 턱없이 부족한 건 사실입니다. 특히 서산 같은 지역은 더더욱 그렇죠."

큰사진보기 ▲서산 가야금 앙상블 ‘결’ 제1회 정기연주회 모습. ⓒ 김영희 관련사진보기

큰사진보기 ▲훌륭한 스승이자 연주가로서의 역량을 더 키워 가야금의 매력을 알리고 싶다는 김영희 대표. ⓒ 김영희 관련사진보기

"이번 공연에 관심을 보여준 모든 분께 감사드려요. 제자들과 더 열심히 하겠습니다. 개인적으로는 내년에 3회 중고제 심상건류 가야금 산조 독주회 준비에도 최선을 다할 계획입니다. 앞으로도 결이 좋은 소리를 들려드리기 위해 노력할 겁니다. 지켜봐 주세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

이 세상 수많은 길 중 하나를 선택해 묵묵히 걷는다는 건 그리 쉽지 않다. 그 길이 순탄한 꽃길이 아니라면 더욱 그렇다.서산 가야금 앙상블 '결'의 김영희 대표는 청춘을 가야금 연주자로 살았고, 남은 시간도 예인으로 살아갈 사람이다. '우리 것이 좋은 것이여'라며 반짝하고, 관심 가져줄 때도 있었지만 세상인심은 대부분 그의 길에 무관심했다.그래도 김 대표는 지금껏 걸어온 길을 마다하지 않을 심산이다. 가야금을 처음 배웠던 날카로운 순간의 기억이 인생이란 나침반의 방향을 잡았고, 제자들이란 인연으로 느꼈던 설렘이 방향을 고정한 탓이다.또한 이렇게 40여 년을 살아오면서 쌓여온 고단함 만큼이나 가야금 연주자의 자부심과 책임감도 탄탄하게 뿌리를 내렸다.김 대표의 푸념 아닌 푸념처럼 지역에서 국악기 연주자로 살아간다는 건 그리 만만한 일이 아니다. 과거에 비해 제법 많은 수의 가야금 연주자들이 배출되고는 있지만 전문가를 지역에서는 거의 한둘 찾아보기 어려운 것이 현실이다.하지만 김 대표는 "고향에 나 같은 아이가 있을지도 모른다"는 생각으로 30여 년 전 주변의 만류를 뒤로하고, 고향으로 내려온 뒤 서울과 서산에서의 두 집(?) 살림으로 바쁜 나날을 보내는 중이다.몇 곱절 어려운 선택이었지만 고향에 가야금을 알린다는 보람이 더 컸던 탓에 김 대표는 힘든 줄 모르고 제자 양성에 매진했고, 최근 하나의 뚜렷한 흔적을 새겼다. 지난 13일 열린 서산 가야금 앙상블 '결'의 제1회 연주회로 지역에서도 충분히 국악이란 장르가 뿌리내릴 수 있다는 것을 입증한 것이다.이번 공연에는 초등학생들로 구성된 '청율'과 교사 앙상블 '소리여울', 인지초 가야금 동아리와 일반인 등 그동안 김 대표와 인연을 맺은 많은 제자가 무대에 올라 전통의 소리를 바탕으로 한 새로운 음악의 결을 선보여 호평을 받았다. 특히 이번 공연은 지역에서는 보기 드물게 행정의 지원 없이 이뤄진 터라 그 의미가 남달랐다.24일 김 대표는 "할 수 있는 것을 하나씩 하겠다"고 담담하게 말했다. 하지만 속내는 무척이나 분주한 듯 보였다. 제자들과 함께 정기연주회를 계속 이어가야 하고, 훌륭한 스승이자 가야금 연주가로서 역량도 키워야 하는 등 꼭 해야 할 일이 많은 탓이다.김영희 대표와 제자들이 만들어 갈 소리의 결에 귀를 기울이는 것. 우리가 이들에게 해 줄 수 있는 최선의 응원이다.