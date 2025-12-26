정청래 "당 내 '한반도 평화 신전략위원회' 신설"

큰사진보기 ▲정청래 기자회견취임후 첫 기자회견 하는 정청래 더불어민주당 대표 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲질의응답기자들의 질문에 닫하는 정청래 더불어민주당 대표

더불어민주당 정청래 대표가 26일 취임후 첫 기자회견을 갖고, 한미·남북 관계와 대북 정책 등을 다루는 당내 기구인 '한반도 평화 신전략위원회'를 신설하겠다고 밝혔다.정 대표는 이날 여의도에 위치한 더불어민주당사 대회의실에서 열린 기자회견에서 "이재명 정부가 남북 관계와 한반도 문제를 풀어나가는 데 있어 지렛대 역할을 할 수 있도록 당이 든든하게 뒷받침하겠다"며 '한반도 평화 신전략위원회' 신설 배경을 설명했다.그러면서 정 대표는 "우리나라는 수출로 먹고 사는 나라로 외교가 중요하다. 외교가 망하면 경제가 망하고 외교가 흥하면 경제도 흥한다. 균형외교를 해야 경제가 살아난다. 이는 경제의 핵심적 요소이고 민생과 직결되는 문제이다. 한쪽의 목소리만 듣는 외교는 바람직하지 않다. 이런 차원에서 '한반도 평화 신전략위원회'를 신설하기로 했다. 실용외교, 균형외교의 지렛대 역할을 할 것이다"고 말했다.그는 위원회 구성과 관련해 "정세현 전 통일부 장관, 문정인 전 외교안보특보, 이재정 전 통일부 장관 등 한반도 문제와 관련한 최고의 전문가들로 구성할 예정"이라며 "공동위원장과 실무위원장 등도 의미 있게 구성해 조만간 발표하겠다"고 말했다.이날 기자회견에서는 최근 정부 업무보고 과정에서 불거진 이른바 '자주파'와 '한미동맹파' 논란에 대한 질문도 나왔다. 전자신문 김태권 기자가 "대북 정책을 주도할 부처로 통일부를 지지하는 발언은 여당 대표로서 적절치 않다는 지적이 있다"고 묻자, 정 대표는 자신의 오랜 통일·외교 관련 이력을 언급하며 답변을 이어갔다.정 대표는 "대학생 시절부터 지금까지 남북 관계에 대해 손을 놓은 적이 없다"며 "서강대 공공정책대학원에서 북한통일정책학 석사학위를 받았고, 통일 문제 관련 논문으로 학위를 취득했다"고 말했다. 이어 "총학생회 조국통일특별위원회 위원장으로 활동하다 첫 번째 수감 생활을 하기도 했다"며 "우리나라의 모든 모순은 분단에서 비롯된 것이다. 제가 정치를 하기로 결심한 것도 우리민족의 분단을 극복하고 조국통일을 앞당기는데 조금이라도 기여하겠다는 생각에서 정치를 시작했다"고 밝혔다.그는 김대중 전 대통령의 일화를 소개하며 외교의 국익중심주의를 강조했다. 정 대표는 "김대중 대통령은 국익을 위해서라면 악마와도 손을 잡아야 한다고 말씀하셨다"며 올브라이트 국무부장관이 평양에 가서 김정일 위원장과 회담을 하고 온 적이 있는데, 클린턴이 대통령에 당선되면 북미정상회담을 위한 사전 정지작업 차원이었다. 2000년 11월 미국 대통령 선거에서 조지 W. 부시가 당선되면서 클린턴이 패배했고 클린턴의 방북 계획은 결국 무산되었다. 결국 클린턴의 평양행 정상회담이 성사되지 못했다. 이를 보고 김대중 대통령이 매우 안타까워 했다"라고 소개했다.정 대표는 남북 관계 정상화의 중요성을 거듭 강조했다. 그는 "남북 관계의 빗장을 여는 것, 남북관계를 정상화 시키는 것이 한반도 문제에서 가장 중요한 핵심 요소이다"라며 "개성공단과 금강산 관광은 반드시 재개돼야 한다"고 말했다. 특히 "개성공단은 당초 남북한 노동자 30만명이 일하게 돼 있었다. 북한노동자 27만명, 남한 노동자 3만명이 일하도록 돼 있었다. 개성공단이 가동되면 전쟁이 일어날 가능성이 없다. 마포구청에서 개성공단까지 차로 45분 걸린다. 개성공단은 정쟁 방지턱 역할을 할 것이다"라고 하면서 "개성공단과 금강산 관광이 닫힌 것은 천추의 한이 된다"고 말했다.그는 또한 "남북철도를 연결하여 부산에서 유럽까지 화물을 실어 나르고 기차타고 유럽까지 가는 것이 우리의 꿈이다"라고 덧붙였다.아울러 정 대표는 "현재 남북 대화가 꽉 막혀 있는 상황"이라며 "이를 풀기 위해 다양한 지혜와 목소리가 필요하다"고 말했다. 그는 "자주파, 동맹파로 나누는 구분 자체가 적절하지 않다. 다양한 목소리가 있어야 하고 다양한 파(派)가 있어야 한다"며 "어떻게 해서든 남북관계의 숨구멍을 열어야 한다. 정말로 남북관계에 대하여 많이 고민하고 있다. 이재명 대통령도 많이 고민하고 있고 조금이라도 이재명 대통령이 쓸 수 있게 도와주어야 한다"라고 강조했다.한편 이날 첫 기자회견에서 정 대표는 ▲ 내란종식 국가 정상화 ▲ 3대 개혁 완수 ▲ 2차 종합특검 및 통일교 특검 추진 ▲ 당·정·대 조율 강조 ▲ 당원 중심주의 및 권리당원 1인 1표제 재추진 ▲ 지방선거 공천 혁명 ▲ 민생 드라이브 ▲ 현장중심 정책 등을 역설했다.또한 당의 청년문제에 대해서는 모경종 전국청년위원장에게 발언의 기회를 주었다. 모 위원장은 "청년이 왜 민주당을 선택하지 않는지부터 고민해야 한다"면서 "각 지역 청년들의 관심사를 반영한 공약 제시가 필요하다"고 말했다. 이어 "청년 정치인들이 도전할 수 있도록 공천의 문을 넓혀야 한다"며 "청년은 미래 세대가 아니라 현재 세대"라고 강조했다.그는 또한 "이를 위해 새로운 청년 후보들을 공천하는 것이 중요하다. 청년이 정치에 입문할 수 있는 문을 원천봉쇄 해서는 안된다. 청년에게 기회의 문을 넓히는 공천을 하면 청년들이 애정을 가질 것이다. 청년은 우리나라의 미래 세대가 아니라 현재 세대이다"라고 강조했다.이날 기자회견 말미에 정청래 대표는 "그동안 국민과의 소통을 강화하기 위해 국민 곁으로 총 51회 1만1269km를 달렸다. 앞으로도 이재명 정부의 성공을 위해 지방선거의 승리를 가장 중심에 놓고 국민께 다가가겠다. 지방선거 승리에 도움이 되면 하고, 도움이 되지 않으면 하지 않겠다"는 말로 기자회견을 마무리했다.