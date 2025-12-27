쿠팡 사태가 남긴 것, '불신'이라는 생활비

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

11월 29일 저녁 8시 39분, 휴대폰에 쿠팡 안내 문자가 들어왔다."(쿠팡)고객님의 소중한 정보가 일부 노출되는 사고가 발생하였습니다."문장을 읽는 데는 몇 초도 걸리지 않았다. 하지만 딸아이가 보이스피싱으로 수천만 원을 털린 경험이 있던 터라, 이런 문자 메시지에 대한 불안이 크다. 덕분에 링크를 여는 마음이 불편했던 경험이 한두 번이 아니다.우리 집은 쿠팡 활용도가 높다. 특히 아내는 실생활에 필요한 것들을 대부분 쿠팡으로 해결하는 편이라, 집을 나설 때면 현관 앞에 박스가 놓여 있는 날이 잦다. 최소 주 2회 이상 배달되는 물품 박스는 '생활이 굴러간다'는 표시처럼 다가온 게 사실이다. 필요한 것들을 속도감 있게 받아볼 수 있으니, 일상의 작은 구멍들이 방치되지 않고 곧바로 메워지는 느낌이 있다.하지만 그날 이후, 현관 앞 박스가 조금 다르게 보이기 시작했다. 물품 박스가 불편한 건 아니다. 다만 박스를 둘러싼 '연결'이 불편해졌다. 일상생활이 플랫폼에 기대는 비중이 커질수록, 사고는 뉴스보다 먼저 내 집 현관에서 체감된다.개인정보 노출 사고는 어제오늘 일이 아니다. 그런데 지금은 확실히 예민해진 게 사실이다. 조심성의 문제가 아니라, 평범한 사람도 확인 절차와 책임을 더 많이 떠안게 되면서 경계심을 기본값으로 켜야 하는 환경이기 때문이다.쿠팡 문자를 받았던 그날 밤, 아내도 내 표정을 보고 "이거 진짜야?"라고 물었다. "글쎄…"라는 말이 먼저 나왔다. 잘 모르겠다는 뜻인데, 마음은 화가 올라오고 있었다. 쿠팡을 자주 이용하는 집인데 이런 문자를 먼저 의심해야 한다는 사실이 화가 난다. '생활의 도구'가 '생활의 부담'이 되는 현실 앞에서, 화가 나지 않는다면 그게 이상한 상황이다프리랜서 강사로 일하다 보니 낮에는 현장에 서고, 이동 중에도 전화가 자주 걸려온다. 교육 담당자 연락일 수도 있고, 교육생 문의일 수도 있어서 모르는 번호라고 무조건 끊는 건 쉽지 않다. 그런데 이런 사건을 겪고 나면, 낯선 번호 하나에도 마음이 경직된다. "누구지? 뭐지? 받아야 하나, 말아야 하나." 문자든 전화든 경계심이 뒤따라온다. 실제로 의심 문자와 전화를 같은 날 두 차례 받은 적도 있다.12월로 넘어오자 쿠팡 사건은 더 시끄러워졌다. 12월 4일에는 "경찰청 <전기통신금융사기통합대응단>에서 알려드립니다" 같은 문구가 붙은 안내가 들어왔고, 스미싱·보이스피싱을 조심하라는 메시지가 이어졌다. 뉴스나 유튜브로 정부부처 업무보고 중계를 보면 쿠팡 사고가 비중 있게 언급되는 장면도 볼 수 있다. 공정거래위원회가 강제조사권 도입을 보고했다는 말, 과징금 가중 방안을 논의한다는 말도 따라온다. 성탄절 무렵에는 긴급회의에서 범정부 차원의 대책을 논의했다는 소식도 들린다. 일부 매체에서는 쿠팡이 건드린 '역린'이라는 표현까지 쓴다.뉴스는 큰 말들을 쏟아낸다. 그런데 내 삶에서 달라지는 건 작고 구체적이다. 딸아이 보이스피싱 사고 이후, 나는 일상적 링크조차 쉽게 열지 못하는 사람이 되어가고 있다. 그런 시간이 쌓일수록 불신이 커지고, 하루가 거칠어지고 메말라지는 느낌을 받는다. 일정 체크, 독서, 가족과의 대화 같은 평범한 일상 사이로 '건건이 확인해야 하는 순간'이 자꾸 끼어들기 때문이다.할 수 없이 나만의 원칙을 세우고, 가족들에게도 신신당부했다. 감정이 흔들린다고 절차까지 흔들릴 수는 없지 않은가. 부족하지만 내가 정한 확인 원칙은 다섯 가지다.첫째, 문자에 있는 링크는 누르지 않는다.둘째, 확인이 필요하면 문자 링크가 아니라 공식 앱이나 공식 홈페이지에서 직접 확인한다.셋째, 문자에 적힌 전화번호로 바로 전화하지 않는다. 확인 전화는 공식 홈페이지(또는 앱)에 있는 고객센터 번호로 건다.넷째, '긴급', '즉시', '오늘까지' 같은 문구가 있으면 일단 멈춘다. 그리고 공식 경로로 확인한다.다섯째, 혼자 판단하지 않는다. 애매하면 가족에게 보여주고 한 번 더 확인한 뒤 진행한다.이 원칙이 불안을 완전히 없애주지는 않는다. 다만 내 하루가 불안에 잠식당하지 않게 하려는 나만의 최선이다. 사건이 어느 시간대에 오든 흔들리는 지점은 결국 '나의 일상'이다. 의심의 눈을 갖는 게 좋은 일은 아니지만, 지금은 확인이 감정 싸움이 아니라 절차가 되어야 한다고 믿는다.하지만 여기서 끝내면 또 개인의 숙제로 남는다. "조심하세요"는 맞는 말이다. 다만 그 말이 반복될수록, 안전의 부담이 개인에게만 넘어오는 느낌도 커진다. 그래서 '묘수'는 아니지만, 실마리가 될 만한 제안을 덧붙여본다(이미 시행 중인 제안이 있다면 관련 기관의 양해를 구한다).첫째, 민감한 공지는 문자 링크로 유도하지 않는 원칙이 필요하다.문자는 "공지 있음"까지만 알리고, 확인은 앱 안의 공지함이나 메시지함처럼 한 곳에서만 이뤄지게 통일하면 어떨까. 공지 문장도 단정해야 한다. "어떤 정보가 문제인지, 지금 무엇을 해야 하는지, 어디로 문의해야 하는지"가 한 화면에 들어와야 한다. 정보가 여기저기 흩어질수록 피싱이 끼어들 틈도 커진다.둘째, 통신망 단계에서 의심 링크와 사칭 발신을 더 강하게 막아야 한다.경고 문구를 붙이는 것만으로는 부족하다. 대량 발송 자체가 어려워지도록 문턱을 높이고, 공공기관이나 기업이 보낸 문자라면 '공식 발신'이라는 표시가 신뢰처럼 보이게 해야 한다. '받는 사람이 알아서 걸러라'는 구조가 유지되는 한, 불안은 계속 생활 속으로 들어올 수밖에 없다.셋째, 신고·차단·회복이 한 번에 이어지는 통로가 있었으면 좋겠다.어디에 신고해야 하는지 헷갈리기 시작하면, 그 사이 범죄자는 시간을 번다. 신고하면 즉시 계정과 결제, 인증을 임시 보호조치로 묶고, 다음 단계에서 무엇을 해야 하는지 한 번에 안내받는 길이 필요하다. 빠른 회복이 불신을 줄이는 가장 현실적인 방법이라고 본다. 특히 중장년·고령층이 상담 대기와 인증 단계에서 지쳐 포기하지 않도록, 사람이 연결되는 창구가 더 가까워져야 한다.넷째, AI 시대를 말하는 정부라면 최후의 방어막도 AI가 맡아줘야 한다.지금은 의심 문자를 받는 순간, 내가 판단하고 내가 확인하고 내가 책임지는 구조다. 그런데 AI가 생활 속에서 의미가 있으려면, 위험 신호를 사람이 아니라 AI가 먼저 걸러야 한다. 의심 링크의 위험도를 실시간으로 분석해 전송 단계에서 차단하고, 사칭 문구와 발송 패턴을 탐지해 대량 발송을 막아야 한다. 금융 거래에서도 이상 징후가 포착되면 '잠깐 멈춤' 같은 보호조치를 자동으로 걸어주는 방식도 검토되어야 한다. 중요한 건 "더 조심하라"가 아니라 "덜 조심해도 되는 환경"을 만드는 방향이다. 물론 AI가 사람을 더 예민하게 만드는 도구가 되면 의미가 없다. 사람의 경계심을 덜 쓰게 해주는 장치가 되어야 한다고 생각한다.다섯째, 집 안에서도 최소한의 확인 문화가 자리 잡아야 한다.애매하면 가족에게 보여주는 것, 한 번 더 확인하고 처리하는 것. 이 단순한 습관이 생각보다 강력하다고 믿는다. 확인은 체면의 문제가 아니라 안전의 문제다. 이런 습관이 보편화될수록 '나만 유난 떠는 것 아닌가' 하는 두려움도 줄어든다.오늘 아침도 현관 앞에 박스 두 개와 비닐 포장 상품 하나가 도착해 있었다. 사고와 상관없이 우리는 앱을 쓴다. 그동안 누렸던 편리함을 버리기 어렵기 때문이다. 그렇다면 확인 절차와 책임까지 개인 몫으로 남겨서는 안 된다. 개인의 조심을 넘어, 시스템이 먼저 걸러주는 길로 책임을 다시 나눠야 한다.