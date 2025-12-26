영하 11도의 아침, 가장 먼저 거리를 걷는 사람들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

아침 출근길, 버스 정류장에 서 있었다. 26일 오늘 아침 기온은 영하 11도였다. '이제 정말 겨울다운 겨울이 왔구나' 싶을 만큼 추운 날씨였다. 티셔츠에 따뜻한 원단의 점퍼, 그 위에 패딩까지 껴입었는데도 주머니에 손을 깊숙이 넣지 않으면 서있기도 힘들었다.버스를 기다리던 중, 어디선가 쓱―쓱―하는 빗자루질 소리가 들렸다. 형광색 유니폼을 입은 환경미화원이었다. 지난밤 사납게 불어온 바람 탓에 거리 곳곳에는 쓰레기가 흩어져 있었다. 전신주 아래, 눈이 오면 쓰기 위해 설치된 원격살포기 주변, 도로 가장자리까지 꼼꼼히 쓸어 담고 계셨다.전날 밤 내가 내놓았던 쓰레기봉투가 떠올랐다. 혹시라도 바람에 날리지 않게 단단히 묶어 두었는지, 괜스레 걱정이 됐다. 환경을 위해서도 그렇지만, 무엇보다 이분들의 수고를 조금이라도 덜어드리려면 그것부터 신경 써야겠다는 생각이 들었다.아주머니는 신호가 바뀌어 차가 잠시 지나지 않는 틈을 타 도로까지 내려가 빗자루질을 했다. 혹시 차가 갑자기 오지는 않을지, 지켜보는 내내 마음이 조마조마했다. 환경미화원은 환경을 위해서만 일하는 사람들이 아니다. 사람들의 안전과 일상을 지키기 위해 위험과 추위, 더러움을 함께 감수하는 사람들이다.나는 평소 내성적인 성격을 가진 사람이었지만, 시민기자라는 역할에 걸맞게 용기를 내 말을 걸었다."안녕하세요. 오마이뉴스에서 시민기자 활동을 하고 있는데요. 질문 몇 가지만 드려도 될까요?"아주머니는 빗자루를 잠시 멈추며 고개를 끄덕였다."일은 보통 몇 시쯤부터 하세요?""새벽 5시부터 시작해요.""그렇게 이른 시간부터 일하시는 게 힘들지 않으세요?""겨울이라 더 힘들긴 하지만, 이 일도 오래 하다 보니 이제는 익숙해요.""아까 보니 차도까지 내려가시던데, 위험하지 않으세요?""위험한 건 알죠. 그래도 제 할 일이니까요.""이 일을 하시면서 가장 많이 드는 생각은요?""몸은 많이 힘들어요. 그래도 제가 지나간 뒤에 거리가 깨끗해지면 기분이 좋아요. 그 맛에 하는 것 같아요.""옷이 얇아보이는데, 춥지 않으세요?""처음엔 춥죠. 그런데 하다 보면 땀이 나서 오히려 더워요."몸을 많이 움직여서 따뜻해진 건지, 그분의 마음이 따뜻해서 몸까지 데워진 건지 구분이 되지 않을 정도였다.이야기를 나누는 사이, 내가 타야 할 버스가 도착했다. 아주머니께 허리를 숙여 인사를 하고 버스에 올랐다. 오마이뉴스 시민기자로 활동하며 처음으로 한 인터뷰가 이분이라는 사실이 참 다행스럽게 느껴졌다.뻔한 이야기일지 모른다. 하지만 앞으로 쓰레기를 버릴 때 조금 더 신경 써야겠다는 다짐이 생겼고, 거리에서 마주치는 환경미화원분들께 자연스럽게 감사한 마음이 들었다. 우리가 사는 이 도시의 아침은, 이렇게 가장 먼저 거리를 걷는 사람들에 의해 시작되고 있다는 걸 새삼 실감한 날이었다.